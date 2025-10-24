Інформація щодо ціни Coded for millions (CODED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,25% Зміна ціни (1 дн.) +7,24% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,69% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,69%

Актуальна ціна Coded for millions (CODED) становить --. За останні 24 години CODED торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CODED становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CODED змінився на -0,25% за останню годину, +7,24% за 24 години та на -9,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Coded for millions (CODED)

Ринкова капіталізація $ 91,84K$ 91,84K $ 91,84K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 91,84K$ 91,84K $ 91,84K Циркуляційне постачання 999,85M 999,85M 999,85M Загальна пропозиція 999 852 706,431314 999 852 706,431314 999 852 706,431314

Поточна ринкова капіталізація Coded for millions — $ 91,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CODED — 999,85M, зі загальною пропозицією 999852706.431314. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91,84K.