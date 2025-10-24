Актуальна ціна Cod3x сьогодні становить 0,064693 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CDX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CDX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Cod3x сьогодні становить 0,064693 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CDX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CDX на MEXC вже зараз.

$0,064693
$0,064693$0,064693
+4,20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Cod3x (CDX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:40:44 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Cod3x (CDX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,061769
$ 0,061769$ 0,061769
Мін. за 24 год
$ 0,064835
$ 0,064835$ 0,064835
Макс. за 24 год

$ 0,061769
$ 0,061769$ 0,061769

$ 0,064835
$ 0,064835$ 0,064835

$ 0,251359
$ 0,251359$ 0,251359

$ 0,01749092
$ 0,01749092$ 0,01749092

+0,62%

+4,28%

-5,18%

-5,18%

Актуальна ціна Cod3x (CDX) становить $0,064693. За останні 24 години CDX торгувався між мінімумом у $ 0,061769 і максимумом у $ 0,064835, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CDX становить $ 0,251359, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01749092.

Що стосується короткострокових результатів, то CDX змінився на +0,62% за останню годину, +4,28% за 24 години та на -5,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cod3x (CDX)

$ 3,20M
$ 3,20M$ 3,20M

--
----

$ 3,20M
$ 3,20M$ 3,20M

49,41M
49,41M 49,41M

49 410 356,18176558
49 410 356,18176558 49 410 356,18176558

Поточна ринкова капіталізація Cod3x — $ 3,20M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CDX — 49,41M, зі загальною пропозицією 49410356.18176558. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,20M.

Історія ціни Cod3x (CDX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cod3x до USD становила $ +0,00265473.
За останні 30 днів зміна ціни Cod3x до USD становила $ -0,0257825670.
За останні 60 днів зміна ціни Cod3x до USD становила $ -0,0318123428.
За останні 90 днів зміна ціни Cod3x до USD становила $ -0,02067362906000154.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00265473+4,28%
30 днів$ -0,0257825670-39,85%
60 днів$ -0,0318123428-49,17%
90 днів$ -0,02067362906000154-24,21%

Що таке Cod3x (CDX)

Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required.

Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.

Прогноз ціни Cod3x (USD)

Скільки коштуватиме Cod3x (CDX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Cod3x (CDX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Cod3x.

CDX до місцевих валют

Токеноміка Cod3x (CDX)

Розуміння токеноміки Cod3x (CDX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CDX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Cod3x (CDX)

Скільки сьогодні коштує Cod3x (CDX)?
Актуальна ціна CDX у USD становить 0,064693 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CDX до USD?
Поточна ціна CDX до USD — $ 0,064693. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Cod3x?
Ринкова капіталізація CDX — $ 3,20M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CDX?
Циркуляційна пропозиція CDX — 49,41M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CDX?
CDX досяг історичної максимальної ціни у 0,251359 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CDX?
Історична мінімальна ціна CDX становила 0,01749092 USD.
Який обсяг торгівлі CDX?
Актуальний обсяг торгівлі CDX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CDX цього року?
CDX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CDX для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Cod3x (CDX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.