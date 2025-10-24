Інформація щодо ціни Cod3x (CDX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,061769 $ 0,061769 $ 0,061769 Мін. за 24 год $ 0,064835 $ 0,064835 $ 0,064835 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,061769$ 0,061769 $ 0,061769 Макс. за 24 год $ 0,064835$ 0,064835 $ 0,064835 Рекордний максимум $ 0,251359$ 0,251359 $ 0,251359 Найнижча ціна $ 0,01749092$ 0,01749092 $ 0,01749092 Зміна ціни (за 1 год) +0,62% Зміна ціни (1 дн.) +4,28% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,18%

Актуальна ціна Cod3x (CDX) становить $0,064693. За останні 24 години CDX торгувався між мінімумом у $ 0,061769 і максимумом у $ 0,064835, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CDX становить $ 0,251359, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01749092.

Що стосується короткострокових результатів, то CDX змінився на +0,62% за останню годину, +4,28% за 24 години та на -5,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cod3x (CDX)

Ринкова капіталізація $ 3,20M$ 3,20M $ 3,20M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,20M$ 3,20M $ 3,20M Циркуляційне постачання 49,41M 49,41M 49,41M Загальна пропозиція 49 410 356,18176558 49 410 356,18176558 49 410 356,18176558

Поточна ринкова капіталізація Cod3x — $ 3,20M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CDX — 49,41M, зі загальною пропозицією 49410356.18176558. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,20M.