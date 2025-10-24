Інформація щодо ціни Breaking Bread (BRBR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,38% Зміна ціни (1 дн.) +7,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,19% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,19%

Актуальна ціна Breaking Bread (BRBR) становить --. За останні 24 години BRBR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BRBR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BRBR змінився на +1,38% за останню годину, +7,93% за 24 години та на -25,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Breaking Bread (BRBR)

Ринкова капіталізація $ 91,59K$ 91,59K $ 91,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 91,59K$ 91,59K $ 91,59K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 956 628,673119 999 956 628,673119 999 956 628,673119

Поточна ринкова капіталізація Breaking Bread — $ 91,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRBR — 999,96M, зі загальною пропозицією 999956628.673119. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91,59K.