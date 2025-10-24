Актуальна ціна Breaking Bread сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BRBR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BRBR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Breaking Bread сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BRBR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BRBR на MEXC вже зараз.

Ціна Breaking Bread (BRBR)

Актуальна ціна 1 BRBR до USD:

--
----
+7,90%1D
Графік ціни Breaking Bread (BRBR) в реальному часі
Інформація щодо ціни Breaking Bread (BRBR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,38%

+7,93%

-25,19%

-25,19%

Актуальна ціна Breaking Bread (BRBR) становить --. За останні 24 години BRBR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BRBR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BRBR змінився на +1,38% за останню годину, +7,93% за 24 години та на -25,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Breaking Bread (BRBR)

$ 91,59K
$ 91,59K$ 91,59K

--
----

$ 91,59K
$ 91,59K$ 91,59K

999,96M
999,96M 999,96M

999 956 628,673119
999 956 628,673119 999 956 628,673119

Поточна ринкова капіталізація Breaking Bread — $ 91,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRBR — 999,96M, зі загальною пропозицією 999956628.673119. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91,59K.

Історія ціни Breaking Bread (BRBR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Breaking Bread до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Breaking Bread до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Breaking Bread до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Breaking Bread до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+7,93%
30 днів$ 0-13,99%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Breaking Bread (BRBR)

Breaking Bread is a pioneer in Solana meme token designed around a simple and transparent rewards system. With 0% tax on trades, every holder benefits directly from activity without hidden costs or penalties. The token automatically redistributes 100% of creator rewards from Pump.fun back to the community, ensuring fair participation for all holders. The project emphasizes consistency, trust, and community engagement, framing daily “breaking of bread” rewards as both a symbolic ritual and a practical way to sustain value for those who participate.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Breaking Bread (BRBR)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Breaking Bread (USD)

Скільки коштуватиме Breaking Bread (BRBR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Breaking Bread (BRBR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Breaking Bread.

Перегляньте прогноз ціни Breaking Bread вже зараз!

BRBR до місцевих валют

Токеноміка Breaking Bread (BRBR)

Розуміння токеноміки Breaking Bread (BRBR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BRBR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Breaking Bread (BRBR)

Скільки сьогодні коштує Breaking Bread (BRBR)?
Актуальна ціна BRBR у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BRBR до USD?
Поточна ціна BRBR до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Breaking Bread?
Ринкова капіталізація BRBR — $ 91,59K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BRBR?
Циркуляційна пропозиція BRBR — 999,96M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BRBR?
BRBR досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BRBR?
Історична мінімальна ціна BRBR становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BRBR?
Актуальний обсяг торгівлі BRBR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BRBR цього року?
BRBR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BRBR для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.