Інформація щодо ціни AI Dev Agent (AIDEV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00136157 $ 0,00136157 $ 0,00136157 Мін. за 24 год $ 0,00140728 $ 0,00140728 $ 0,00140728 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00136157$ 0,00136157 $ 0,00136157 Макс. за 24 год $ 0,00140728$ 0,00140728 $ 0,00140728 Рекордний максимум $ 0,00782371$ 0,00782371 $ 0,00782371 Найнижча ціна $ 0,00013484$ 0,00013484 $ 0,00013484 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) -2,31% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,53% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,53%

Актуальна ціна AI Dev Agent (AIDEV) становить $0,0013673. За останні 24 години AIDEV торгувався між мінімумом у $ 0,00136157 і максимумом у $ 0,00140728, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIDEV становить $ 0,00782371, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00013484.

Що стосується короткострокових результатів, то AIDEV змінився на +0,01% за останню годину, -2,31% за 24 години та на -25,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AI Dev Agent (AIDEV)

Ринкова капіталізація $ 106,21K$ 106,21K $ 106,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 546,92K$ 546,92K $ 546,92K Циркуляційне постачання 77,68M 77,68M 77,68M Загальна пропозиція 400 000 000,0 400 000 000,0 400 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AI Dev Agent — $ 106,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIDEV — 77,68M, зі загальною пропозицією 400000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 546,92K.