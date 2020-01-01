Токеноміка Hosky Token (HOSKY) Дізнайтеся ключову інформацію про Hosky Token (HOSKY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hosky Token (HOSKY) Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. Офіційний вебсайт: https://hosky.io/ Whitepaper: https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf Оглядач блокчейну: https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e Купити HOSKY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hosky Token (HOSKY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hosky Token (HOSKY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,90M $ 7,90M $ 7,90M Загальна пропозиція: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 228,00T $ 228,00T $ 228,00T FDV (повністю розведена вартість): $ 34,65M $ 34,65M $ 34,65M Історичний максимум: $ 0,000000550002 $ 0,000000550002 $ 0,000000550002 Історичний мінімум: $ 0,000000004215354442 $ 0,000000004215354442 $ 0,000000004215354442 Поточна ціна: $ 0,000000034652 $ 0,000000034652 $ 0,000000034652 Дізнайтеся більше про ціну Hosky Token (HOSKY)

Токеноміка Hosky Token (HOSKY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hosky Token (HOSKY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOSKY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOSKY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOSKY, досліджуйте ціну токена HOSKY в реальному часі!

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