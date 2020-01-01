Токеноміка Based Labs (BASEDAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Based Labs (BASEDAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Based Labs (BASEDAI) BasedAI ─ це унікальна мережа рівня 1 для організації децентралізованих обчислювальних ресурсів на основі LLM-моделей. BasedAI також повністю сумісна з EVM, що дозволяє розробникам впроваджувати нові децентралізовані застосунки, які поєднують можливості смартконтрактів з моделями LLM. BasedAI також використовує передові криптографічні методи, що дозволяє розробникам впроваджувати високопродуктивні zk-LLM зі збереженням конфіденційності. Офіційний вебсайт: getbased.ai Whitepaper: https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185 Купити BASEDAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Based Labs (BASEDAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Based Labs (BASEDAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,09M $ 10,09M $ 10,09M Загальна пропозиція: $ 35,67M $ 35,67M $ 35,67M Циркуляційна пропозиція: $ 34,60M $ 34,60M $ 34,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,40M $ 10,40M $ 10,40M Історичний максимум: $ 9,58 $ 9,58 $ 9,58 Історичний мінімум: $ 0,25091781115799555 $ 0,25091781115799555 $ 0,25091781115799555 Поточна ціна: $ 0,2915 $ 0,2915 $ 0,2915 Дізнайтеся більше про ціну Based Labs (BASEDAI)

Токеноміка Based Labs (BASEDAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Based Labs (BASEDAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BASEDAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BASEDAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BASEDAI, досліджуйте ціну токена BASEDAI в реальному часі!

Як купити BASEDAI Зацікавлені в додаванні Based Labs (BASEDAI) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі BASEDAI, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити BASEDAI на MEXC зараз!

Історія ціни Based Labs (BASEDAI) Аналіз історії ціни BASEDAI допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни BASEDAI прямо зараз!

Прогноз ціни BASEDAI Хочете знати, куди рухається BASEDAI? Наша сторінка прогнозу ціни BASEDAI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена BASEDAI зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!