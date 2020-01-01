Токеноміка BadgerDAO (BADGER) Дізнайтеся ключову інформацію про BadgerDAO (BADGER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BadgerDAO (BADGER) Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi. Офіційний вебсайт: https://app.badger.finance/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x3472a5a71965499acd81997a54bba8d852c6e53d Купити BADGER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BadgerDAO (BADGER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BadgerDAO (BADGER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,26M $ 19,26M $ 19,26M Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 20,39M $ 20,39M $ 20,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 19,83M $ 19,83M $ 19,83M Історичний максимум: $ 89,83 $ 89,83 $ 89,83 Історичний мінімум: $ 0,7534487788836807 $ 0,7534487788836807 $ 0,7534487788836807 Поточна ціна: $ 0,9444 $ 0,9444 $ 0,9444 Дізнайтеся більше про ціну BadgerDAO (BADGER)

Токеноміка BadgerDAO (BADGER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BadgerDAO (BADGER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BADGER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BADGER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BADGER, досліджуйте ціну токена BADGER в реальному часі!

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