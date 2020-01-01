Токеноміка ApeX Protocol (APEX) Дізнайтеся ключову інформацію про ApeX Protocol (APEX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ApeX Protocol (APEX) Протокол ApeX — це бездозвільна і некастодіальна децентралізована біржа деривативів, що працює за моделлю книги ордерів і надає безстрокові контракти з крос-маржею USDC і USDT з кредитним плечем 50х, миттєвими розрахунками і низькими комісіями. Офіційний вебсайт: https://apex.exchange/ Whitepaper: https://apex-pro.gitbook.io/apex-pro Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x52A8845DF664D76C69d2EEa607CD793565aF42B8 Купити APEX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ApeX Protocol (APEX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ApeX Protocol (APEX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,65M $ 16,65M $ 16,65M Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 97,85M $ 97,85M $ 97,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 85,10M $ 85,10M $ 85,10M Історичний максимум: $ 3,95 $ 3,95 $ 3,95 Історичний мінімум: $ 0,11245349995021983 $ 0,11245349995021983 $ 0,11245349995021983 Поточна ціна: $ 0,1702 $ 0,1702 $ 0,1702 Дізнайтеся більше про ціну ApeX Protocol (APEX)

Токеноміка ApeX Protocol (APEX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ApeX Protocol (APEX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів APEX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів APEX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку APEX, досліджуйте ціну токена APEX в реальному часі!

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