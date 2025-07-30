Сильне відновлення XTZ: чи входить Tezos у новий цикл на тлі запуску Etherlink та інституційного інтересу?

Tezos (XTZ) нещодавно привернув увагу ринку завдяки сильному зростанню ціни. Поштовхом до цього стали запуск його рішення рівня 2 Etherlink і нова хвиля інновацій у сфері децентралізованих фінансів (DeFi). За останні два тижні XTZ стрімко зростав. Згідно з ринковими даними MEXC , зростання розпочалося приблизно з 0,68 $, після чого XTZ подолав ключову зону опору на рівні 0,75–0,81 $ і впевнено втримав здобуті позиції. Близько 20 липня він навіть показав одноденне зростання майже на 10%, досягнувши позначки у 1,22 $.

















Tezos — це децентралізована блокчейн-платформа з відкритим вихідним кодом, розроблена для смартконтрактів і децентралізованих програм (dApp). Проєкт був уперше запропонований Артуром Брайтманом у 2014 році. Він залучив близько 232 мільйонів $ у 2017 році та офіційно запустив основну мережу у вересні 2018 року.





Tezos відомий своєю самооновлюваною архітектурою та енергоефективним механізмом консенсусу, що дає змогу безперешкодно впроваджувати оновлення в мережі без необхідності деструктивних хардфорків. Завдяки надійній моделі управління, фокусу на безпеці та зручності, Tezos є сталою й цінною платформою для створення децентралізованих програм і отримання пасивного доходу.













Tezos пропонує унікальну модель управління ончейн, яка дає змогу учасникам спільноти голосувати за пропозиції оновлень протоколу. Цей механізм самооновлення усуває потребу в деструктивних хардфорках, спричинених технічними суперечками, забезпечуючи стабільність мережі та її постійний розвиток.









Tezos використовує механізм консенсусу Liquid Proof-of-Stake (LPoS). Будь-хто, хто володіє щонайменше 8000 XTZ, може стати валідатором блоків (так званим «пекарем» (Baker)) і брати участь у досягненні консенсусу в мережі, отримуючи за це винагороди. Звичайні користувачі також можуть делегувати свої токени «пекарям», щоб отримувати пасивний дохід через винагороди за стейкінг.









Tezos використовує мову програмування Michelson, яка підтримує формальну верифікацію — математичний метод доведення коректності смартконтрактів перед їх розгортанням. Це значно підвищує рівень безпеки, особливо в проєктах із великим фінансовим інвестуванням, де надійність є критично важливою.













Модель управління Tezos є однією з основних сильних сторін проєкту. Процес оновлення протоколу охоплює чотири етапи: пропозиція, дослідження, тестування та просування — усі вони регулюються шляхом голосування власників токенів. Цей механізм саморозвитку дає змогу Tezos оперативно реагувати на зміни ринку й технологічний прогрес, мінімізуючи ризик дестабілізаційних хардфорків. Наприклад, масштабні оновлення, як-от Tenderbake , було впроваджено безперешкодно та без збоїв у роботі мережі, що демонструє надійну здатність платформи до оновлення. Такий підхід до управління зміцнює стабільність платформи в довгостроковій перспективі та підвищує довіру власників.









Tezos використовує формальну верифікацію для математичної перевірки смартконтрактів перед їх розгортанням. Це забезпечує вищу логічну цілісність і стійкість до атак, значно знижуючи ризик помилок і вразливостей. Такий рівень безпеки особливо важливий для застосування у фінансах, зокрема для DeFi -платформ, де пріоритетом є захист активів користувачів.









Tezos має модульну архітектуру, яка дає змогу розробникам легко додавати або змінювати функціональність без потреби в хардфорку всієї мережі. Така гнучкість стимулює інновації в екосистемі Tezos, приваблюючи дедалі більше розробників для створення dApp і інструментів на платформі. Крім того, завдяки впровадженню рішень рівня 2, як-от Etherlink, масштабованість Tezos значно зросла, що робить платформу придатною для широкомасштабних комерційних застосувань.









Екосистема Tezos постійно зростає, охоплюючи різні сектори, зокрема DeFi, ігри, цифрове мистецтво та колекційні предмети. Зростає кількість проєктів, які обирають Tezos як платформу для розробки — не лише завдяки його технічним перевагам, а й завдяки активній спільноті та потужним ресурсам підтримки. Це розмаїття екосистеми створює надійну основу для довгострокового зростання Tezos.









Etherlink — це перший сумісний з EVM ролап смартконтрактів рівня 2, створений на базі Tezos і розгорнутий безпосередньо в основній мережі як вбудований компонент. Це усуває потребу в централізованих мостах і суттєво підвищує безпеку мережі.





Hardhat, The Graph і Серед ключових особливостей: підтвердження транзакцій менш ніж за секунду, наднизькі комісії, повна некостодіальна модель роботи й відповідність регуляторним вимогам до рішень рівня 2. Etherlink підтримує провідні інфраструктурні та розробницькі інструменти Ethereum, зокрема MetaMask LayerZero , що забезпечує безперешкодну міграцію розробницьких екосистем. Це дає змогу Tezos залучати значну кількість команд і проєктів, які працюють на Ethereum.













Нещодавно світовий ринок криптовалют почав демонструвати ознаки широкого відновлення. Як лідер ринку, BTC суттєво впливає на загальні настрої інвесторів. На тлі перетікання капіталу до токенів із міцним технічним підґрунтям і реальними сферами застосування, платформи на кшталт XTZ привернули підвищену увагу. Tezos особливо виділяється завдяки своїм технологічним перевагам і розширенню екосистеми.













З моменту запуску блокчейн Etherlink отримав широке визнання за істотне покращення продуктивності мережі Tezos. У середині липня 2025 року DeFi-протоколи mMEV і mRe7YIELD, створені Midas, офіційно розгорнулися на Etherlink. Загальна заблокована вартість (TVL) цих проєктів швидко перевищила 11 мільйонів $, продемонструвавши високий рівень залучення капіталу та ще більше посиливши інтерес ринку до Tezos.









Після стабілізації роботи Etherlink запуск DeFi-проєктів інституційного рівня, як-от продукти від Midas, привернув значні обсяги інституційних інвестицій в екосистему Tezos. Цей приплив якісного капіталу став потужною підтримкою для ціни XTZ, спричинивши різке зростання вартості токена та технічний прорив на ринку.









Мережа Tezos заклала міцний фундамент для свого нативного токена XTZ завдяки унікальному ончейн-управлінню, надійній архітектурі безпеки, енергоефективному консенсусу PoS та динамічній екосистемі. Нещодавній запуск Etherlink не лише підвищує масштабованість Tezos, а й відкриває нові можливості для інтеграції з EVM, прискорюючи розширення проєкту в сектор DeFi.





Хоча нещодавнє зростання XTZ може тимчасово коригуватися, довгостроковий потенціал залишається значним — за умови подальшого розвитку інфраструктури рівня 2, збереження припливу інституційного капіталу та сталого розвитку екосистеми. Для потенційних інвесторів важливо керувати ризиками, відстежувати технічні сигнали й етапи розвитку екосистеми. Коли з’явиться чіткий сигнал нового етапу зростання, XTZ може перейти до справжньої фази переоцінки.









