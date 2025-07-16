Що таке XRP: високоефективна, масштабована глобальна мережа для платежів та обміну цінностями

Після років відносного затишшя, XRP знову став центром уваги на ринку. Це відродження зумовлене як вирішенням регуляторних суперечок за участю його материнської компанії Ripple, так і все більшим інтересом до XRPFi, ETF та інших розробок, що знаменує повернення XRP до уваги широкої громадськості в оновленому вигляді.













XRP — нативна криптовалюта, випущена компанією Ripple у 2012 році з метою створення системи платежів та розрахунків у режимі реального часу для глобальних фінансових установ. На відміну від механізму підтвердження виконання роботи Bitcoin, XRP працює на основі Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA), що забезпечує низьке енергоспоживання і водночас дозволяє здійснювати транскордонні платежі за 3-5 секунд з мінімальними витратами на транзакції. XRP має високу пропускну здатність, низьку затримку та масштабування.





Як «проміжна валюта», основна цінність XRP полягає не в риториці про децентралізацію, а в практичній інтеграції з банками та платіжними провайдерами для зменшення вартості та часу міжнародних грошових переказів. Станом на 2025 рік, Ripple співпрацює з понад 300 фінансовими установами у понад 70 країнах, серед яких SBI, японський Rakuten Bank та центральний банк Саудівської Аравії.









Мережа XRP має середній час підтвердження транзакції всього від 3 до 5 секунд, що значно перевершує традиційні банківські перекази, які можуть займати кілька днів. Вона здатна обробляти приблизно 1500 транзакцій в секунду і розроблена для подальшого масштабування через оновлення протоколу.





Комісії за транзакції в XRP надзвичайно низькі, зазвичай менше 0,01 $ за транзакцію. У порівнянні з високими комісіями, що стягуються Bitcoin або Ethereum в пікові періоди, XRP надає економічно ефективне рішення як для мікроплатежів, так і для платежів на великі суми.





Вся пропозиція XRP у розмірі 100 мільярдів токенів була випущена єдиною партією на старті, що усуває споживання енергії та апаратні вимоги, пов'язані з майнінгом у стилі Bitcoin. Мережа використовує власний алгоритм консенсусу RPCA від Ripple, який підтримується набором попередньо схвалених нод-валідаторів для забезпечення узгодженості реєстру.





На практиці багато національних валют не мають прямих ринків обміну і потребують валют-посередників, таких як долар США або євро, для конвертації. XRP слугує таким «проміжним активом», що забезпечує ліквідність на вимогу між валютними парами, які не мають прямих ринків. Цей механізм ліквідності на вимогу (ODL) був прийнятий фінансовими установами в декількох країнах, особливо в Латинській Америці і Південно-Східній Азії.









RippleNet, мережа Ripple, складається з декількох ключових компонентів:





xCurrent: забезпечує безпечний обмін повідомленнями та здійснення розрахунків між банками.

xRapid (зараз інтегрований в ODL): використовує XRP для забезпечення миттєвої ліквідності, що зменшує потребу в попередньо профінансованих акаунтах.

xVia: пропонує вдосконалений платіжний інтерфейс для корпоративних клієнтів.





Ці послуги були об'єднані в рішення Ripple Payments, що обслуговує провідні світові фінансові установи, зокрема Santander, American Express та Standard Chartered.









У 2025 році XRP продемонстрував високі ринкові показники, зі значною волатильністю ціни, що супроводжувалися загальною тенденцією до зростання. На початку року ціна XRP стабільно зростала, досягнувши піку близько 3,39 $. На момент написання цієї статті ціна XRP становить 2,24 $, а обсяг торгівлі за 24 години перевищує 100 мільйонів $. XRP за ринковою капіталізацією посідає четверте місце у світі, і поступається лише BTC ETH та USDT.









З технічної точки зору, XRP наразі веде торгівлю в межах моделі висхідної клиноподібної консолідації з рівнями підтримки, зосередженими близько 2,10 $ та 2,00 $. Падіння нижче цих рівнів може спровокувати відновлення до 1,78 $. І навпаки, якщо XRP прорве зону опору між 2,35 $ і 2,40 $, це може ініціювати наступний висхідний цільовий діапазон від 2,90 $ до 3,20 $.













Схвалення ETF вже давно є ключовим питанням для інвесторів на ринку криптовалют. Згідно з даними Polymarket, ймовірність того, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалить спотовий ETF на XRP у 2025 році, зросла до 98%. Ця новина викликала широку увагу та обговорення на ринку, де інвестори з нетерпінням очікують схвалення спотового ETF на XRP.













Grayscale, Оскільки ймовірність схвалення зростає, деякі провідні фінансові установи, зокрема Bitwise Franklin Templeton та 21Shares , подали заявки на спотові ETF на XRP. Ці заявки не лише відображають все більший попит на регульовані інвестиційні продукти XRP, але й надають потужну підтримку для схвалення спотового ETF на XRP.









Схвалення спотового ETF на XRP призведе до збільшення інституційного капіталу на ринку XRP, що значно підвищить попит і потенційно зумовить зростання ціни. Крім того, таке схвалення підвищить визнання XRP на ринку та його відповідність нормативним вимогам, що створить міцний фундамент для його довгострокового розвитку.









Як один з активів публічної мережі старшого покоління, XRP колись вважався символом «традиційності, відповідності та застарілості». Однак після численних трансформацій — таких як транскордонні платежі, судові проблеми, ринкові падіння та відродження інтересу до ETF — XRP вже не є просто «проміжною валютою для банків». Він перетворюється на важливу частину глобальної цифрової фінансової інфраструктури. Протягом наступних трьох місяців, XRP не лише слугуватиме короткостроковою ціллю для спекулянтів, але й стане важливим макрофактором у глобальному криптовалютному просторі.









Зростання XRP не лише свідчить про його все більш тверду позицію в глобальній платіжно-розрахунковій системі, але й підкреслює його необмежений потенціал як складової глобальної цифрової фінансової інфраструктури. Завдяки все більшим очікуванням щодо схвалення спотових ETF на XRP, підвищенню визнання на ринку та розширенню сфер використання, XRP стає популярним активом серед інвесторів. Для тих, хто прагне використати ринкові можливості та отримати прибуток з інвестицій в XRP, вибір безпечної, зручної платформи з низькими комісіями за торгівлю є важливим кроком на шляху до успішного інвестування.





MEXC вирізняється як провідна платформа для торгівлі XRP, яка забезпечує виняткову ліквідність, значну глибину книги ордерів та надконкурентні комісії за торгівлю. Вона пропонує високу ліквідність, глибокі книги ордерів і наднизькі комісії за торгівлю, що дозволяє інвесторам насолоджуватися досвідом ефективної торгівлі, а також мінімізувати витрати і максимізувати прибутки. Ви можете торгувати токенами XRP на MEXC за дуже конкурентними комісіями





1) Увійдіть в акаунт у застосунку MEXC або на офіційному вебсайті

2) У рядку пошуку введіть XRP і виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість і ціну та завершіть угоду.





Також на MEXC запущено торгову подію XRP на споті без комісії , що дозволяє користувачам торгувати з ще меншими витратами — більше заощаджувати, більше торгувати і більше заробляти. Вибір MEXC для інвестування в XRP означає безпечне, зручне і багате на можливості торгове середовище, де ви можете випереджати ринкові тенденції і використовувати кожен інвестиційний шанс.



