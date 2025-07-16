Що таке Tether (USDT)





Tether (USDT) — це тип віртуальної валюти, яка прив'язана до долара США (USD), і пов'язує криптовалюту з фіатною валютою. Це форма віртуальної валюти, що зберігається на валютних резервних рахунках і підкріплена фіатною валютою. Tether був випущений компанією Tether Limited у 2014 році, і розроблений, щоб підтримувати прив’язку до долара США на рівні 1:1, що означає, що за кожним випущеним токеном USDT зберігається відповідний долар США в резерві. USDT став одним з найпопулярніших стейблкоїнів на ринку і, з погляду ринкової капіталізації, є першим і найбільшим стейблкоїном на ринку.





Як один з найпопулярніших стейблкоїнів, Tether (USDT) має наступні характеристики:





1) Мінімальна волатильність цін та відносна стабільність: як зазначалося раніше, USDT прив'язаний до долара США у співвідношенні 1:1. Це означає, що на кожен випущений USDT існує еквівалентна сума готівкового резерву як фінансова гарантія. Отже, його ціна залишається відносно стабільною з незначними коливаннями порівняно з іншими криптовалютами.





2) Безпека та надійність: USDT використовує технологію блокчейн для гарантування безпеки світового рівня, дотримуючись при цьому міжнародних стандартів і правил.





3) Публічна прозорість: Tether щодня публікує свої валютні резерви і проходить професійний аудит. Обіг USDT відповідає резервам Tether. Крім того, користувачі можуть перевіряти кошти на платформі Tether, що забезпечує прозорість.





Основними функціями USDT як стейблкоїна є пом'якшення волатильності ринку, зниження витрат на фінансові послуги та слугування засобом обміну між цифровими валютами на різних біржах. Завдяки прив'язці до долара США, його можна використовувати як для переказів на основі блокчейну, так і для торгівлі, подібно до форекс.





1) Спотова торгівля на біржах: спотова торгівля — це торгівля між USDT та іншими криптовалютами. Хоча такі платформи, як MEXC, пропонують тисячі цифрових валют для торгівлі, багато з них не підтримують прямі покупки за фіатну валюту (наприклад, долар США, фунт стерлінгів). Замість цього користувачі спочатку купують USDT, а потім обмінюють його на інші цифрові валюти.





2) Спрощення переказів: як стейблкоїн, USDT широко популярний і використовується завдяки мінімальним коливанням ціни, часто слугуючи засобом для переказів. MEXC підтримує перекази USDT у кількох мережах, включаючи TRC20, ERC20, BEP20, MATIC, ALGO, Arbitrum One, кожна з яких має різну швидкість. Користувачі можуть вибрати метод переказу, який відповідає їхнім уподобанням на платформі MEXC.





3) Зменшення ризику падіння криптовалютних активів і протистояння ринковим подіям типу "чорний лебідь": наприклад, якщо ви купуєте ETH за BTC і відчуваєте екстремальні ринкові умови, подібні до тих, що сталися 12 березня 2020 року, ви можете зазнати збитків за обома активами. Однак, використовуючи USDT, ви можете швидко конвертувати свої цифрові активи в USDT, коли очікується падіння ринку, щоб захистити свої активи.





1) Переваги USDT

Основна перевага USDT полягає в тому, що він прив'язаний до долара США у співвідношенні 1:1, тобто кожен токен USDT еквівалентний одному долару США. Ця функція надає інвесторам зручний спосіб конвертувати свою фіатну валюту в криптовалюту для торгівлі та інвестування на криптовалютному ринку. Крім того, це дозволяє їм зберігати вартість своїх активів, що робить USDT надійним токеном для захисту від волатильності ринку.





2) Ризики USDT

Найбільш значним ризиком, пов'язаним з USDT, є можливість того, що Tether зіткнеться з такими проблемами, як неплатоспроможність, надмірна емісія або недостатня кількість резерву. Це вже давно викликає занепокоєння криптовалютної спільноти. Емісія Tether повністю централізована, що означає, що випуск, погашення, регуляторні та операційні ризики зосереджені в компанії Tether Limited. Попри зобов'язання Tether тримати 100% резервів USDT у доларах США, згідно з аудиторським квартальним звітом за 2022 рік про структуру резервів Tether, USDT не повністю підкріплений грошовими коштами (або їх еквівалентами) у співвідношенні 1:1. Структура резервів включає 50% казначейських векселів США, 30% комерційних паперів, 16% коштів на валютному ринку, а решта 4% не мають додаткового уточнення згідно з аудитом.





Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті MEXC, USDT наразі посідає третє місце за ринковою капіталізацією та займає найвище місце серед стейблкоїнів, що робить його найпопулярнішою криптовалютою серед інвесторів. Стейблкоїни позбавляють трейдерів необхідності конвертації у фіатну валюту, що підвищує зручність торгівлі криптовалютою. Попри тривале занепокоєння щодо ризиків, пов'язаних з Tether, обсяг торгівлі USDT за останні кілька років відображає довіру громадськості до нього.





Відмова від відповідальності: Цей матеріал не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консалтингових чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати чи тримати будь-які активи. MEXC Навчання пропонує інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.