Що таке стейблкоїн





Стейблкоїн — це стабільна криптовалюта, забезпечена фіатною валютою, криптовалютами або іншими активами, як-от золото. Його мета — прив'язати вартість до фіатних валют, таких як долар США або євро. Стейблкоїн поєднує децентралізовану природу блокчейну з реальними цінами на фіатну валюту, що дозволяє уникнути різких коливань цін. Зазвичай стейблкоїни використовуються як засіб обміну.





Найпершим стейблкоїном був USDT (Tether), представлений компанією Tether Limited у 2014 році. Він прив'язаний до долара США у співвідношенні 1:1. Tether стверджує, що для кожного випущеного USDT на його офіційному рахунку зберігається відповідна кількість доларів США. Це гарантує, що випущені токени USDT мають еквівалентну суму в доларах США як забезпечення, підтримуючи співвідношення обміну між USDT і доларами США 1:1. Крім того, користувачі можуть підтвердити кошти на платформі Tether, що гарантує прозорість. Теоретично, це надає користувачам високий рівень безпеки та зручності роботи з активами.





Крім того, популярні серед користувачів стейблкоїни, такі як USDC і DAI, також прив'язують свою вартість до долара США і підтримують співвідношення обміну 1:1.













Зазвичай стейблкоїни поділяють на три типи: стейблкоїни, забезпечені фіатною валютою; стейблкоїни, забезпечені криптовалютою та алгоритмічні стейблкоїни.





Стейблкоїни, забезпечені фіатом, є найпопулярнішими стейблкоїнами на ринку. Вони безпосередньо прив'язані до фіатної валюти у співвідношенні 1:1, як, наприклад, вищезгадані USDT та USDC. До недоліків цього типу стейблкоїнів можна віднести централізованість, непрозорість, відсутність резервних фондів і гарантованого викупу токенів. Безпека резервів у доларах США та ризик незаконного привласнення забезпечення продовжують викликати занепокоєння через питання щодо того, чи достатньо резервів у доларах США, чи випуск порожніх токенів може створити ринкові бульбашки.





Стейблкоїни, забезпечені криптовалютою, схожі на фіатні стейблкоїни, але відрізняються використанням криптовалюти як забезпечення, як це було у випадку з DAI. Забезпеченням виступає децентралізована криптовалюта, що вирішує питання довіри до неї. Цей спосіб дозволяє користувачам створювати стейблкоїни, блокуючи забезпечення, що перевищує загальну суму стейблкоїна. Однак проблема полягає в самому забезпеченні, яке є цифровим активом, схильним до значних цінових коливань і не є стійким до непередбачуваних подій.





Алгоритмічні стейблкоїни, також відомі як незабезпечені стейблкоїни, не потребують забезпечення або інших цінних активів для підтримки. Їх прив'язка до вартості повністю забезпечується алгоритмами та смартконтрактами. Смартконтракти керують пропозицією випущених токенів, а стабільні ціни підтримуються завдяки дефляційній/експансивній природі пропозиції токенів, як у випадку з CrvUSD, FEI тощо. Недоліком таких стейблкоїнів є те, що стабільність зазвичай підтримується централізованими механізмами, а монетарна політика залишається складною, незрозумілою, неперевіреною, з потенційно недосконалими заходами заохочення. Більшість проєктів цього типу мають високу волатильність, а екстремальні ситуації можуть призвести до падіння цін або навіть краху, як це сталося в травні 2022 року, коли обвалився алгоритмічний стейблкоїн UST, розроблений компанією Luna.









Поява стейблкоїнів зумовлена практичною необхідністю. На відміну від фіатних валют, ринок криптовалют часто є нестабільним – вартість токенів часто значно коливається від їх початкової вартості, що ускладнює інвесторам зберігання своїх цифрових активів. Стейблкоїни вирішують цю проблему завдяки тісній прив'язці до базових активів або фіатних валют, гарантуючи стабільну оцінку. Тому їх можна вважати надійними активами на турбулентних ринках, оскільки стейблкоїни можуть підтримувати свою стабільність за допомогою різних механізмів.









Стейблкоїни пропонують стабільний цифровий шлях для підтримки стабільності наших прибутків. Вони забезпечують ліквідність і слугують більш стабільною формою децентралізованої криптовалюти. Однак стейблкоїни – це насамперед засіб обміну та забезпечення, якому не притаманні інвестиційні якості.







