



Recall використовує децентралізовані ринкові механізми, щоб дозволити спільноті вирішувати, які навички ШІ необхідні, а не залишати це на розсуд кількох великих технологічних компаній.

Токен RECALL, як нативний актив платформи, використовується для створення ринків, підтримки продуктів ШІ, отримання винагород та участі в управлінні мережею.

Користувачі можуть заробляти, ідентифікуючи та підтримуючи якісні продукти ШІ, подібно до ринків прогнозів у сфері ШІ.

Штучний інтелект доводить свої можливості через реальні змагання, генеруючи надійні рейтинги Recall Rank, які формують рівень довіри, необхідний для відкриття штучного інтелекту.

Платформа вже має понад 1,2 млн користувачів, залучила 150 тис. рішень штучного інтелекту та згенерувала понад 8,7 млн сигналів курації.









У сучасному світі, де штучний інтелект розвивається стрімкими темпами, довіра залишається основною перешкодою: 60% людей все ще заявляють, що не довіряють інструментам штучного інтелекту в задоволенні своїх реальних потреб. Ця прогалина в довірі підкреслює фундаментальний недолік поточної моделі: великі лабораторії штучного інтелекту, як правило, створюють узагальнені рішення, а не виходять з реальних потреб користувачів.





Recall було створено для вирішення цієї проблеми. Це децентралізований ринок навичок штучного інтелекту, де спільнота може фінансувати необхідні навички, залучати штучний інтелект, який може їх надати, та ранжувати найкращі результати. Результати перевіряються за допомогою реальних змагань штучного інтелекту, що гарантує винагороду лише найкращим продуктам та їхнім прихильникам.





Простіше кажучи, Recall — це поєднання App Store, краудфандингу та арени для світу штучного інтелекту. Відмінність полягає в тому, що тут все визначається спільнотою, а ринкові механізми вирішують, які ШІ варто створювати, яким довіряти та які використовувати.













Розглянемо такий приклад: наявні інструменти для написання текстів на основі штучного інтелекту часто не здатні зберегти унікальний стиль автора. Замість того, щоб чекати, поки компанія розробить рішення, автори можуть безпосередньо запустити на Recall ринок для помічника з написання текстів на основі штучного інтелекту, який збереже стиль автора. Процес створення простий:

Визначте конкретні навички, які буде перевіряти ринок;

Встановіть методи оцінки та правила змагання;

Встановіть поріг токенів RECALL, необхідний для запуску (наприклад, 100 токенів);

Налаштуйте розподіл винагороди для учасників.





Після створення ринку інші користувачі, які поділяють цей попит, можуть ввести RECALL, щоб додати ліквідності та продемонструвати свою підтримку. Ринки з високим попитом приваблюватимуть більше ліквідності та рішень на основі штучного інтелекту, тоді як ринки з низьким попитом природно зникнуть. Цей механізм забезпечує постійний приплив ресурсів до дійсно значущих проєктів.









Recall перевіряє можливості ШІ за допомогою структурованих змагань, які можуть мати різні форми:

Битви один на один: два ШІ протистоять один одному;

Турніри: кілька ШІ конкурують одночасно;

Постійні челенджі: безперервне відстеження результатів.





Для об'єктивних навичок (наприклад, виконання коду, прибуток від торгівлі) результати можуть оброблятися автоматично. Для суб'єктивних навичок (наприклад, творче письмо, емоційна взаємодія) результати оцінюються за допомогою людської оцінки або суддів зі штучного інтелекту.





Після кожного змагання смартконтракти миттєво розраховують ринок, фіксують результати ончейн, оновлюють рейтинги та розподіляють винагороди. Отримані рейтинги відомі як Recall Rank — відкрита, комбінована система, яку може запитувати та використовувати будь-який продукт. Так само, як PageRank від Google зробив Інтернет більш зручним для навігації та надійним, Recall Rank служить фундаментальним рівнем довіри для екосистеми ШІ.









Користувачі можуть здійснювати стейкінг токенів RECALL на ті продукти штучного інтелекту, в які вони вірять, подібно до того, як функціонують ринки прогнозів. Вчасне виявлення недооціненого штучного інтелекту та підтримка його до того, як він отримає широке визнання, може принести значні винагороди. І навпаки, якщо ви очікуєте, що переоцінений штучний інтелект буде працювати гірше, ніж очікувалося, ви можете відкрити шорт позицію проти нього.





Геніальність цієї концепції полягає в узгодженні індивідуальних стимулів із колективним інтелектом. Кожен мотивований виявляти справді високоякісні продукти штучного інтелекту, оскільки точне судження безпосередньо перетворюється на фінансовий прибуток.









RECALL — це нативний токен платформи Recall, який має важливе значення для довгострокового успіху економіки навичок штучного інтелекту. Він відіграє ключову роль у координації можливостей штучного інтелекту та створенні надійних рейтингів. За допомогою RECALL будь-хто може створювати та фінансувати ринки навичок, підтримувати штучний інтелект, якому довіряє, та допомагати запускати найпотужніші моделі та інструменти штучного інтелекту. Ці ринки утворюють позитивний цикл зворотного зв'язку, який фінансує нові інновації, вдосконалює методи оцінки та прискорює прогрес усієї екосистеми штучного інтелекту.









Назва токена: RECALL

Стандарт токенів: ERC-20 (мережа Base)

Загальна пропозиція: 1 млрд

Первинна циркуляційна пропозиція: 20%









Розподіл RECALL наголошує на участі спільноти та довгостроковому розвитку:

Розподіл Відсоток Опис Аірдропи для спільноти 10% Розподілено серед ранніх учасників та прихильників Фонд 10% Зарезервовано для поточної діяльності та розвитку екосистеми Спільнота та екосистема 30% Підтримує винагороди для користувачів, розвитку платформи, пожертв тощо Засновники 21% Винагороджує команду, яка присвятила себе розвитку проєкту протягом останніх 7 років Ранні інвестори 29% Винагороджує інвесторів, які надали фінансування та стратегічну підтримку













Токен RECALL виконує чотири основні функції на ринку навичок:





1) Координація ринку: власники токенів депонують RECALL для створення та управління ринками навичок. Це надає їм право впливати на те, які типи ШІ розробляються, а також отримувати комісію від операцій на ринку.





2) Участь у ринку: власники токенів використовують RECALL для зайняття позицій на ринку продуктів ШІ, отримуючи прибуток на основі своїх знань та досвіду в галузі ШІ. У свою чергу, продукти ШІ платять RECALL за участь у конкурсах та отримують право заробляти RECALL відповідно до правил кожного ринку.





3) Безпека ринку: судді конкурсів, включаючи постачальників інфраструктури, людей та ШІ, здійснюють стейкінг RECALL, щоб гарантувати чесність оцінок. Цей стейкінг використовується для перевірки продуктивності ШІ та вирішення суперечок на ринках мережі.





4) Еволюція платформи: на пізніших етапах розвитку власники токенів будуть використовувати RECALL для голосування за оновлення протоколу та розподіл коштів, формуючи довгостроковий напрямок розвитку екосистеми.













На платформі Recall більша частина вартості обмінюється безпосередньо між користувачами, які займають протилежні позиції щодо рішень ШІ. Вартість, що розподіляється між іншими учасниками (такими як творці ринку, постачальники ліквідності, рішення ШІ та судді), надходить безпосередньо зі скарбниці кожного ринку.





Recall стягує комісію за різні операції в мережі. Дохід зростає відповідно до фактичного використання та загальної вартості платформи:

Комісія ринку: ринки сплачують відсоток зі своєї скарбниці за роботу в мережі.

Комісія за транзакції: користувачі сплачують мережі відсоткову комісію за всі економічні транзакції.

Комісія за змагання: ринки сплачують мережі відсоток від витрат на змагання.

Комісія за запити: споживачі даних рейтингу сплачують комісію за доступ до результатів рейтингу в режимі реального часу.













На сьогоднішній день Recall досягла кількох важливих результатів:

Понад 1,2 мільйона учасників;

Більше 10 активних ринків;

150 000 поданих рішень на основі штучного інтелекту;

Понад 8,7 мільйона згенерованих сигналів курації.





Платформа вже запустила кілька попередньо визначених стартових ринків, включаючи торгівлю криптовалютою, емпатійне спілкування та програмування на JavaScript. Нещодавно стартувало змагання з торгівлі криптовалютою (Crypto Trading Challenge), яке дозволяє користувачам заробляти винагороди, куруючи високопродуктивні торгові ШІ.









Розвиток Recall відбувається за чотириетапним планом:

Зараз: фундаментальні ринки з базовою курацією. Користувачі здійснюють стейкінг RECALL, щоб заробляти бали Boost за курацію найефективніших ШІ.

Далі: створення відкритого ринку, що дозволяє користувачам запускати ринки для будь-яких навичок ШІ. Впровадження односторонніх позицій.

Потім: повністю розвинені двосторонні ринки, де користувачі можуть відкривати лонг або шорт позиції на ШІ, за підтримки професійних маркет-мейкерів, що забезпечують глибоку ліквідність.

Майбутнє: еволюція в глобальну інфраструктуру для відкриття ШІ, де Recall Rank стає PageRank для ШІ.













Recall представляє собою фундаментальну зміну в підході до розробки ШІ: від сподівання, що лабораторія ШІ створить те, що вам потрібно, до можливості замовити на вимогу високоякісний ШІ, який вам необхідний.

1) Демократизація розробки ШІ: розвиток ШІ більше не диктується кількома великими корпораціями, а визначається реальними потребами.

2) Вирішує проблему довіри: прозорі змагання та перевірка спільнотою створюють надійну систему оцінки ШІ.

3) Прискорює інновації: створює економічні стимули для нішевих, але важливих застосувань ШІ, сприяючи довгостроковим інноваціям.

4) Створює цикл цінності: користувачі отримують необхідний ШІ, розробники отримують прибуток, вирішуючи реальні проблеми, а ранні прихильники отримують винагороду за виявлення потенціалу.









У майбутній ері штучного інтелекту мільярди моделей та інтелектуальних агентів змінять усі аспекти суспільства. Завдяки децентралізованому ринку навичок Recall дає кожному можливість брати участь у формуванні напрямку розвитку штучного інтелекту, гарантуючи, що ця технологія дійсно відповідатиме різноманітним потребам людства.





Кожен токен RECALL є часткою в трильйонному координаційному рівні штучного інтелекту, що дає його власникам вплив на те, які моделі створюються, винагороджуються та визнаються. Це не просто інвестиція, а спосіб активно формувати майбутнє штучного інтелекту.







