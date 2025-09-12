Що таке копі-трейдинг





Копі-трейдинг ─ це інвестиційна стратегія в торгівлі криптовалютою, яка дозволяє інвесторам автоматично копіювати торгові дії інших досвідчених трейдерів. Це дуже зручна інвестиційна стратегія для початківців, які не мають достатніх професійних знань або досвіду торгівлі.









Автоматизованість: як тільки інвестор обирає трейдера на якого хоче підписатися , система автоматично виконує ті ж операції з купівлі та продажу, що і цей трейдер.





Прозорість: інвестори можуть переглядати записи історії торгівлі трейдера, ROI та коефіцієнт успіху.





Різноманітність: торгові платформи зазвичай пропонують інвесторам кілька трейдерів на вибір, що дозволяє їм фільтрувати їх відповідно до своїх уподобань щодо ризику та інвестиційних цілей.





Управління ризиками: торгові платформи зазвичай дозволяють інвесторам встановлювати власні параметри ризику, щоб контролювати потенційні збитки.









Спрощений процес торгівлі: інвестори можуть брати участь у торгівлі без необхідності глибоко вивчати ринок або володіти професійними навичками торгівлі.





Можливість навчання: спостерігаючи за досвідченими трейдерами, інвестори можуть покращити власні торгові навички та розуміння ринку.





Економія часу: дії трейдерів можуть автоматично копіюватися, звільняючи інвесторів від необхідності постійно стежити за динамікою ринку.





Диверсифіковані інвестиції: інвестори можуть стежити за кількома трейдерами з різними стилями торгівлі одночасно, розподіляючи інвестиційний ризик.





Висока прозорість: інвестори можуть переглядати історичні показники та торгові стратегії різних трейдерів, що дозволяє їм робити більш обґрунтований вибір.









Залежність від інших: якщо інвестори повністю покладаються на стратегії трейдерів протягом тривалого періоду, їм може бракувати незалежного судження і розуміння ринку.





Ризики на ринку: навіть найкращі трейдери не можуть уникнути ризиків, пов'язаних з ринковими коливаннями.





Питання вартості: деякі платформи можуть стягувати високі комісії за копі-трейдинг, що впливає на загальну прибутковість інвесторів.





Надмірно оптимістичні показники: минулі показники трейдера не гарантують майбутніх результатів, що може призвести до надмірного оптимізму серед інвесторів.





Затримка інформації: торгові сигнали можуть надходити із затримками, що впливає на кінцеві результати торгівлі.









MEXC пропонує функцію копі-трейдингу , яка дозволяє вам повторювати дії трейдерів для торгівлі ф'ючерсами.













Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.