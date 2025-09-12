Копі-трейдинг ─ це інвестиційна стратегія в торгівлі криптовалютою, яка дозволяє інвесторам автоматично копіювати торгові дії інших досвідчених трейдерів. Це дуже зручна інвестиційна стратегія для почКопі-трейдинг ─ це інвестиційна стратегія в торгівлі криптовалютою, яка дозволяє інвесторам автоматично копіювати торгові дії інших досвідчених трейдерів. Це дуже зручна інвестиційна стратегія для поч
Що таке копі-трейдинг

12 вересня 2025
Копі-трейдинг ─ це інвестиційна стратегія в торгівлі криптовалютою, яка дозволяє інвесторам автоматично копіювати торгові дії інших досвідчених трейдерів. Це дуже зручна інвестиційна стратегія для початківців, які не мають достатніх професійних знань або досвіду торгівлі.

1. Особливості копі-трейдингу


Автоматизованість: як тільки інвестор обирає трейдера на якого хоче підписатися, система автоматично виконує ті ж операції з купівлі та продажу, що і цей трейдер.

Прозорість: інвестори можуть переглядати записи історії торгівлі трейдера, ROI та коефіцієнт успіху.

Різноманітність: торгові платформи зазвичай пропонують інвесторам кілька трейдерів на вибір, що дозволяє їм фільтрувати їх відповідно до своїх уподобань щодо ризику та інвестиційних цілей.

Управління ризиками: торгові платформи зазвичай дозволяють інвесторам встановлювати власні параметри ризику, щоб контролювати потенційні збитки.

2. Переваги копі-трейдингу


Спрощений процес торгівлі: інвестори можуть брати участь у торгівлі без необхідності глибоко вивчати ринок або володіти професійними навичками торгівлі.

Можливість навчання: спостерігаючи за досвідченими трейдерами, інвестори можуть покращити власні торгові навички та розуміння ринку.

Економія часу: дії трейдерів можуть автоматично копіюватися, звільняючи інвесторів від необхідності постійно стежити за динамікою ринку.

Диверсифіковані інвестиції: інвестори можуть стежити за кількома трейдерами з різними стилями торгівлі одночасно, розподіляючи інвестиційний ризик.

Висока прозорість: інвестори можуть переглядати історичні показники та торгові стратегії різних трейдерів, що дозволяє їм робити більш обґрунтований вибір.

3. Недоліки копі-трейдингу


Залежність від інших: якщо інвестори повністю покладаються на стратегії трейдерів протягом тривалого періоду, їм може бракувати незалежного судження і розуміння ринку.

Ризики на ринку: навіть найкращі трейдери не можуть уникнути ризиків, пов'язаних з ринковими коливаннями.

Питання вартості: деякі платформи можуть стягувати високі комісії за копі-трейдинг, що впливає на загальну прибутковість інвесторів.

Надмірно оптимістичні показники: минулі показники трейдера не гарантують майбутніх результатів, що може призвести до надмірного оптимізму серед інвесторів.

Затримка інформації: торгові сигнали можуть надходити із затримками, що впливає на кінцеві результати торгівлі.

4. Як використовувати копі-трейдинг на MEXC


MEXC пропонує функцію копі-трейдингу, яка дозволяє вам повторювати дії трейдерів для торгівлі ф'ючерсами.

Якщо ви маєте значний досвід торгівлі та високу точність оцінювання ринку, ви можете подати заявку, щоб стати трейдером і заробляти значні частки прибутку. Ви можете прочитати «Посібник для початківців з копі-трейдингу (Трейдер)», щоб дізнатися, як подати заявку.

Якщо ви є постійним користувачем, який не хоче пропускати ринкові зміни, ви можете просто слідувати за професійними трейдерами і автоматично розміщувати ордери під їхнім керівництвом. Для отримання додаткової інформації про використання функції копі-трейдингу на платформі MEXC, ви можете прочитати «Посібник з копі-трейдингу на MEXC (застосунок)» або «Посібник з копі-трейдингу на MEXC (вебсайт)».

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

