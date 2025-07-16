MEXC пропонує два типи ф'ючерсної торгівлі: ф'ючерси USDT-M (форвардні контракти) і ф'ючерси Coin-M (зворотні контракти). Хоча принципи їх розрахунку схожі, є деякі відмінності. Нижче в цій статті навMEXC пропонує два типи ф'ючерсної торгівлі: ф'ючерси USDT-M (форвардні контракти) і ф'ючерси Coin-M (зворотні контракти). Хоча принципи їх розрахунку схожі, є деякі відмінності. Нижче в цій статті нав
Розрахунок маржі та PNL

MEXC пропонує два типи ф'ючерсної торгівлі: ф'ючерси USDT-M (форвардні контракти) і ф'ючерси Coin-M (зворотні контракти). Хоча принципи їх розрахунку схожі, є деякі відмінності. Нижче в цій статті наведено конкретні приклади та пояснення. Зверніть увагу: наведені нижче розрахунки уникають надзвичайно складної логіки на користь ясності та стислості розрахунку маржі.

1. Типи маржі


У безстрокових ф’ючерсах на MEXC для відкриття позиції потрібна певна маржа. У процесі маржинальної торгівлі важливо звернути увагу на наступні моменти.

1.1 Початкова маржа


Мінімальна сума маржі, необхідна для відкриття позиції. Крім того, початкова ставка маржі (вартість позиції / маржа позиції) також відображає ваш множник кредитного плеча.

1.2 Підтримуюча маржа


Вимога до мінімальної маржі для підтримки позиції. Падіння нижче цього коефіцієнта призведе до ліквідації або часткової ліквідації.

1.3 Вартість відкриття


Загальна кількість активів, які необхідно заморозити, щоб відкрити позицію, включаючи початкову маржу та можливі торгові комісії.

2. Розрахунок маржі


У безстрокових ф'ючерсах маржа означає вартість ордера, необхідну для відкриття позиції. Фактична комісія за торгівлю або знижка зрештою визначається способом виконання (типом) ордера. (Мейкер є постачальником ліквідності, а тейкер є споживачем ліквідності).

2.1 Ф'ючерси USDT-M


Сума маржі = Середня ціна входу x Початкова кількість x Розмір ф’ючерсу / Множник кредитного плеча

2.2 Ф'ючерси Coin-M


Сума маржі = Початкова кількість х Розмір ф’ючерсу / (Множник кредитного плеча х Середня ціна входу)

2.3 Приклад розрахунку


  • Ф'ючерси USDT-M:

Якщо ви використовуєте кредитне плече 200x і розміщуєте лімітний ордер на контракти на 10 000 BTC/USDT за ціною 50 000 USDT/BTC, а розмір ф’ючерсу становить 0,0001 BTC за контракт:

Ваша сума маржі = (10 000 контрактів x 0,0001 BTC/контракт x 50 000 USDT/BTC) / 200x кредитне плече = 250 USDT

  • Ф'ючерси Coin-M:

Якщо ви використовуєте кредитне плече 125x і розміщуєте лімітний ордер на контракти на 100 BTC/USD за ціною 50 000 USD/BTC, а розмір ф’ючерсу становить 100 USD за контракт:

Ваша сума маржі = 100 контрактів x 100 USD / (50 000 USD/BTC x 125x кредитне плече) = 0,0016 BTC

3. Розрахунок PNL


Ваші прибутки та збитки (PNL) залежать від трьох факторів: комісії за торгівлю, комісії за фінансування (доходи або витрати) і PNL від закриття позицій.

3.1 Комісії за торгівлю


  • Як споживач ліквідності або тейкер ви будете мати комісію, яка розраховується як: Вартість позиції x Ставка комісії тейкера.

  • Як постачальник або мейкер ліквідності ви отримуватимете комісію, яка розраховується як: Вартість позиції x Комісія мейкера.

3.2 Комісія за фінансування


  • Залежно від ставки фінансування (додатної чи від'ємної) і напрямку (лонг чи шорт) вашої позиції, ви отримуватимете або сплачуватиме комісію за фінансування.

  • Комісія за фінансування = Ставка фінансування x Вартість позиції.

  • Вартість позиції = Кількість позиції (токени) x Справедлива ціна.

3.3 Розрахунок PNL


3.3.1 PNL закриття


  • Ф'ючерси USDT-M:

Для лонг позицій: (Ціна закриття - Середня ціна входу) x Кількість позицій x Розмір

Для шорт позицій: (Середня ціна входу - Ціна закриття) x Кількість позицій x Розмір

  • Ф'ючерси Coin-M:

Для лонг позицій: (1 / Середня ціна входу - 1 / Середня ціна закриття) x Кількість позицій x Розмір

Для шорт позицій: (1 / Середня ціна закриття - 1 / Середня ціна входу) x Кількість позицій x Розмір

3.3.2 Нереалізований PNL


  • Ф'ючерси USDT-M:

Для лонг позицій: (Справедлива ціна - Середня ціна входу) x Кількість позицій x розмір

Для шорт позицій: (Середня ціна входу - Справедлива ціна) x Кількість позицій x Розмір

  • Ф'ючерси Coin-M:

Для лонг позицій: (1 / Середня ціна входу - 1 / Справедлива ціна) x Кількість позицій x Розмір

Для шорт позицій: (1 / Справедлива ціна - 1 / Середня ціна входу) x Кількість позицій x Розмір

3.4 Приклад розрахунку


Тут використовуються ф’ючерси USDT-M як приклад:

Якщо ви як тейкер, відкриваєте лонг позицію на 10 000 контрактів за безстроковими ф’ючерсами BTC/USDT за ціною 50 000 USDT/BTC.

  • Зі ставкою комісії тейкера у 0,02%, ставкою комісії мейкера у 0,00%, ставкою за фінансування у -0,025% і поточною ринковою ціною у 50 000 USDT/BTC, ви отримаєте комісію за торгівлю, яка розраховується наступним чином:

50 000 USDT/BTC x 10 000 контрактів x 0,0001 BTC/контракт x 0,02% = 10 USDT

  • Якщо коефіцієнт фінансування є від’ємним, ви отримаєте комісію за фінансування, яка розраховується таким чином:

50 000 USDT/BTC x 10 000 контрактів x 0,0001 BTC/контракт x (-0,025%) = -12,5 USDT (комісії за фінансування, які ви отримаєте)

Припустімо, що ви як мейкер ви закриваєте 10 000 контрактів за ціною 60 000 USDT/BTC:

  • PNL закриття = (60 000 USDT/BTC - 50 000 USDT/BTC) x 10 000 контрактів x 0,0001 BTC/контракт = 10 000 USDT

  • Комісія за закриття = 60 000 USDT/BTC x 10 000 контрактів x 0,0001 BTC/контракт x 0,00% = 0 USDT

  • Отже, у цьому сценарії ваш загальний реалізований PNL обчислюється таким чином:

= PNL закриття - Комісія за фінансування - Комісія тейкера - Комісія мейкера

= 10 000 USDT - (-12,5 USDT) - 10 USDT - 0 USDT

= 10 002,5 USDT

3.5 Нагадування


  • При розрахунках за ставкою фінансування вартість позиції розраховується на основі поточної справедливої ціни.

  • Результати розрахунків у цій статті наведені лише для довідки, а конкретні розрахунки повинні ґрунтуватися на правилах ф’ючерсних продуктів MEXC.

  • Посібники та навчальні матеріали можуть відрізнятися для різних операційних систем. Для отримання точної інформації зверніться до вашої поточної операційної системи.

4. Підсумок


У безстрокових ф’ючерсах MEXC для відкриття позиції потрібна певна маржа. Початкова маржа являє собою мінімальну суму, необхідну для відкриття позиції, що відображає ваш множник кредитного плеча. Підтримуюча маржа — це вимога до мінімальної маржі для підтримки позиції, падіння нижче якої може призвести до примусової ліквідації. Вартість відкриття включає початкову маржу та потенційні комісії за торгівлю. Розрахунок вартості ордера залежить від різних типів ф'ючерсів і цін. На PNL впливають комісії за торгівлю, комісії за фінансування та PNL закриття. Споживачі ліквідності або тейкери сплачують комісії, що дорівнюють вартості позиції, помноженій на ставку комісії тейкера. Постачальники ліквідності або мейкери сплачують комісію, що дорівнює вартості позиції, помноженій на ставку комісії мейкера. Залежно від ставки комісії за фінансування та напрямку позиції ви отримуватимете або сплачуватимете комісію за фінансування, сума якої дорівнює розміру фінансування, помноженому на вартість позиції.

Відмова від відповідальності: цей матеріал не пов'язаний з наданням консультацій щодо інвестиційних, податкових, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших супутніх послуг і не є рекомендацією до купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає винятково інформацію, але не фінансові консультації. Переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестуванням.


