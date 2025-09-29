У криптовалютній торгівлі лімітні ордери є ключовим торговим інструментом, що дозволяє інвесторам точно контролювати ціну виконання угод. 1. Що таке лімітний ордер 1.1 Визначення Лімітний ордер дозволУ криптовалютній торгівлі лімітні ордери є ключовим торговим інструментом, що дозволяє інвесторам точно контролювати ціну виконання угод. 1. Що таке лімітний ордер 1.1 Визначення Лімітний ордер дозвол
Лімітні ордери — це просто: як торгувати ефективніше

29 вересня 2025MEXC
#Базовий#Базові концепції
У криптовалютній торгівлі лімітні ордери є ключовим торговим інструментом, що дозволяє інвесторам точно контролювати ціну виконання угод.

1. Що таке лімітний ордер


1.1 Визначення


Лімітний ордер дозволяє трейдерам зазначити бажану ціну виконання. Ордер буде виконано або за вказаною ціною, або за вигіднішою.

Після надсилання лімітного ордера, якщо в поточній книзі ордерів вже є відповідні ордери за вказаною ціною, угода виконується негайно за найкращою доступною ціною. Якщо відповідності немає, лімітний ордер залишається у книзі ордерів до моменту його виконання або скасування трейдером.

1.2 Основні поняття


  • Ціна купівлі / Ціна продажу: встановлена трейдером ціна для купівлі або продажу криптовалюти.
  • Кількість купівлі / Кількість продажу: кількість криптовалюти, яку трейдер планує купити або продати.
  • Вартість угоди: загальна вартість криптовалюти, що бере участь в угоді.
  • TP/SL: трейдери можуть заздалегідь встановити умови TP/SL під час розміщення лімітного ордера. Після повного виконання ордера система автоматично створить відповідні ордери TP/SL згідно з указаною ціною та обсягом.
  • Примітка: якщо обсяг ордера після спрацювання буде меншим за мінімальний на платформі, така інструкція вважатиметься недійсною.

2. Різниця між лімітними та маркет ордерами


У криптовалютній торгівлі найпоширенішими типами ордерів є лімітні та маркет. Вони суттєво відрізняються за правилами виконання, швидкістю та сферами застосування.

Категорія
Обмеження
Швидкість
Простота виконання
Підходить для
Лімітний ордер
Так
Повільно
Не гарантовано
Контролювання ціни або очікування ідеального рівня ціни.
Маркет ордер
Ні
Швидко
Гарантовано
Пріоритет швидкості, прийняття невизначеної ціни виконання.

Підсумок:
  • Лімітні ордери підходять трейдерам, які прагнуть до точного контролю над ціною входу або виходу. Вони допомагають уникати купівлі за завищеною ціною чи продажу занадто дешево, але несуть ризик невиконання.
  • Маркет ордери гарантують негайне виконання, що робить їх ідеальними для трейдерів, яким важлива швидкість входу або виходу з ринку.

3. Переваги лімітних ордерів


Основні переваги лімітних ордерів полягають у контролі та стратегічній гнучкості:

  • Контроль ціни: трейдери можуть розміщувати ордери в межах бажаного цінового діапазону, уникаючи невигідного виконання, спричиненого раптовою волатильністю ринку.
  • Управління ризиками: у поєднанні з функціями тейк-профіту та стоп-лосу лімітні ордери дають змогу трейдерам заздалегідь визначити точки виходу — це допомагає зафіксувати прибуток і водночас обмежити потенційні збитки.
  • Ефективність на волатильних ринках: у періоди цінових коливань лімітні ордери дозволяють трейдерам фіксувати бажані рівні цін і підвищувати загальну ефективність торгівлі.

Підсумовуючи, лімітні ордери — це не лише базовий інструмент для новачків, які входять у ринок, а й ключовий механізм для досвідчених трейдерів, що розробляють складні торгові стратегії.

4. Як розмістити лімітний ордер на MEXC


Розгляньмо торгову пару MX/USDT як приклад.

4.1 Через вебсайт


1) Перейдіть на офіційний сайт MEXC, увійдіть до свого акаунту та відкрийте сторінку спотової торгівлі.

2) Виберіть лімітний ордер.


3) Введіть бажану ціну та суму MX, яку хочете придбати.

4) За бажанням ви можете встановити TP/SL для автоматичного управління ризиками.

5) Клацніть на Купити MX, щоб розмістити ордер.

6) Ваш ордер з'явиться в розділі Відкриті ордери.

7) Щойно ринкова ціна досягне заданої вами ціни (або вигіднішої), ордер буде виконано. Після виконання ви побачите токени MX у розділі Відкриті позиції.


4.2 Через застосунок


1) Відкрийте застосунок MEXC, увійдіть до свого акаунту та торкніться Торгівля внизу, щоб перейти на сторінку спотової торгівлі.

2) Виберіть лімітний ордер.

3) Введіть бажану ціну та суму.

4) (Необов'язково) Активуйте й встановіть TP/SL.

5) Торкніться Купити MX, щоб розмістити лімітний ордер.

6) Ваш ордер з'явиться в розділі Відкриті ордери.

7) Щойно ринкова ціна досягне заданої вами ціни (або вигіднішої), ордер буде виконано. Після виконання ви побачите токени MX у розділі Позиції.



Розміщення лімітного ордера на продаж здійснюється так само, як і ордера на купівлю. Просто введіть ціну та суму MX, яку хочете продати, а потім торкніться Продати MX, щоб надіслати ордер. Ваш ордер з'явиться в розділі Відкриті ордери.

Щойно ринкова ціна досягне зазначеної вами ціни (або вигіднішої), лімітний ордер буде виконано. Після завершення угоди ви побачите відповідні токени USDT у розділі Позиції.

5. Переваги та застереження щодо використання лімітних ордерів


5.1 Переваги


  • Дозволяє користувачам заздалегідь встановлювати ціну, допомагаючи уникати купівлі за завищеною ціною або панічного продажу за заниженою.
  • Сприяє фіксації ідеальних можливостей для купівлі або продажу на волатильному ринку.
  • У поєднанні з налаштуваннями тейк-профіту та стоп-лосу ефективно управляє ризиками та допомагає досягати цільових значень PNL.

5.2 Застереження


  • Якщо ринкова ціна не досягне заданого рівня, ордер може залишатися невиконаним протягом тривалого часу.
  • У разі низької ліквідності, навіть якщо ціна досягнута, ордер може бути виконано лише частково.
  • Рівні TP/SL слід встановлювати обережно, щоб уникнути недійсності інструкції або втрати можливості в умовах екстремальної ринкової волатильності.

6. Висновок


Лімітні ордери — один із найпоширеніших типів ордерів як у спотовій, так і у ф'ючерсній торгівлі. Завдяки встановленню конкретної ціни трейдери можуть купувати або продавати активи на бажаних рівнях, використовуючи TP/SL для управління ризиками. При стратегічному застосуванні та з урахуванням індивідуального стилю торгівлі й рівня толерантності до ризику лімітні ордери дають змогу інвесторам упевненіше реагувати на виклики ринку, поступово просуваючись до довгострокового зростання капіталу.

