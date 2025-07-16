Що таке криптовалютний гаманець





Багато новачків у сфері блокчейну цікавляться криптовалютами, але дуже мало знають про криптовалютні гаманці. Криптовалютні гаманці в основному складаються з апаратних гаманців (також відомих як холодні гаманці) і програмних гаманців (також відомих як гарячі гаманці), які мають значні відмінності в різних аспектах. Сьогодні, користуючись нагодою, ми детально пояснимо все, що потрібно знати про криптовалютні гаманці.









По-перше, зрозуміймо, що криптовалютний гаманець — це програмне забезпечення, в основі якого лежать адреси та приватні ключі. З одного боку, розподілений реєстр покладається на пари публічних і приватних ключів для підписання транзакцій і забезпечення їхньої автентичності. З іншого боку, коли відбуваються криптовалютні транзакції, криптовалютний гаманець може надати ключ для цифрового підпису та полегшити відстеження та обробку транзакцій. Безпека криптовалютних гаманців гарантується завдяки впровадженню шифрування та децентралізованих механізмів.





Як важливий інструмент, криптовалютний гаманець веде облік наших спеціальних рахунків у мережі блокчейн. Він не зберігає цифрові активи, включаючи криптовалюти (подібно до наших реальних банківських рахунків), а зберігає і записує ключі користувача (публічні та приватні ключі). Потім ці ключі розміщуються в певному блокчейні. Тому, коли ми використовуємо криптовалюту в гаманці, це означає, що адреса гаманця (що складається з буквено-цифрового ідентифікатора, згенерованого на основі публічного і приватного ключів) і приватний ключ повинні збігатися, перш ніж будуть дозволені будь-які операції.





Наприклад, якщо хтось хоче отримати кошти, переказані з вашого криптовалютного гаманця, вам потрібно лише надати йому адресу гаманця, але не розкривати приватний ключ. Це пов'язано з тим, що приватний ключ є єдиним паролем для доступу до активів у вашому криптовалютному гаманці. Якщо приватний ключ отримає хтось інший, це буде еквівалентно передачі прав доступу до гаманця, і ваші кошти в гаманці можуть опинитися під прямою загрозою.









Програмний криптовалютний гаманець, також відомий як гарячий гаманець, може підключатися до всього блокчейну. Наприклад, коли ви створюєте акаунт і депонуєте кошти на MEXC, це означає, що ви депонуєте кошти на гарячий гаманець MEXC. Однак MEXC переказує більшість коштів користувачів на холодний гаманець.





Навіщо переказувати активи на апаратний криптовалютний гаманець (холодний гаманець)? Тому що холодний гаманець — це тип гаманця, який не підключений до блокчейну і може використовуватися в автономному режимі. Він використовує виключно фізичні носії для зберігання ключів, а це означає, що без підключення до інтернету транзакції не можуть бути виконані. Це значно зменшує ефективність хакерських атак на цифрові активи.





Звідси очевидно, що використання холодного гаманця є більш безпечним способом для користувачів "зберігати" свої цифрові активи. Цей тип гаманців більше підходить для довгострокових інвесторів. Для початківців, які бажають придбати лише невелику кількість криптовалюти, використання гарячого гаманця є більш прийнятним. Однак, якщо є потреба в зберіганні значної кількості активів (кілька мільйонів USDT або більше в криптовалюті), рекомендується використовувати холодний гаманець.









Першим кроком у сфері блокчейну є наявність криптовалютного гаманця. У світі блокчейну, якщо не забувати створювати резервні копії мнемонічної фрази та ключів гаманця, нам не доведеться переживати болісний досвід втрати банківського рахунку, як це буває в реальному житті. Програмні криптовалютні гаманці (гарячі гаманці) більш поширені на ринку торгівлі, але апаратні криптовалютні гаманці (холодні гаманці) перевершують їх з точки зору безпеки. Незалежно від типу гаманця, тільки завдяки всебічному розумінню визначення, основних принципів, класифікації та функцій криптовалютних гаманців ми можемо використовувати їх більш надійно і зручно.