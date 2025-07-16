Що таке оглядач блокчейну і як з його допомогою перевірити записи про зняття криптовалюти









Оглядач блокчейну — це інструмент, який надає користувачам можливість шукати та переглядати всю інформацію в блокчейні, і є важливою інфраструктурою для всіх блокчейн-проєктів.





Звичайні користувачі за допомогою оглядача блокчейну можуть дізнаватися про деталі транзакцій, адреси контрактів токенів і навіть переглядати інформацію, пов’язану з конкретними адресами гаманців, які їх цікавлять. Розробники можуть переглядати відповідні дані із оглядача блокчейну, щоб отримати точну інформацію про свої продукти.









Оглядач блокчейну зазвичай містить основну інформацію про публічний блокчейн, деталі транзакцій, інформацію про смартконтракти, панелі даних, інтерфейси розробника тощо. Використаймо Etherscan як приклад для пояснення.









Користувачі можуть швидко отримати основну інформацію про публічний блокчейн на головній сторінці оглядача блокчейну. На головній сторінці Etherscan , окрім панелі пошуку, ви також можете знайти базові дані про поточну мережу Ethereum, такі як ціна токена, ринкова капіталізація, обсяг транзакцій, комісія за газ, останні блоки та останні транзакції.













За допомогою оглядача блокчейну, ви можете переглядати детальну інформацію про кожен блок, включаючи висоту блоку, включені в блок транзакції, хеш, складність, інформацію про майнерів, газ тощо.













На головній сторінці ми можемо побачити хеші транзакцій, перераховані в хронологічному порядку, починаючи з останньої.





Клацнувши на будь-який хеш транзакції, ви можете отримати доступ до детальної інформації про цю конкретну транзакцію. Це включає статус транзакції, адреси відправника та одержувача, суму переказу транзакції, газ та інші відповідні деталі.





Інформація про транзакції охоплює не лише загальну інформацію про токени, але також містить відомості про транзакції NFT (невзаємозамінних токенів).













Інформація про смартконтракти містить різноманітні відомості про смартконтракти. Наприклад, дивлячись на BNB (Binance Coin), як показано на зображенні, ви можете знайти такі дані, як загальна пропозиція токенів, кількість власників та їх інформація, ринкова капіталізація, поточна ціна токена, контракт токена, інформація про транзакції та інше.





Подібним чином ви також можете шукати інформацію про конкретну адресу гаманця. Ввівши адресу гаманця в рядок пошуку на головній сторінці оглядача блокчейну, ви можете побачити токени, що зберігаються на цій адресі, їх відповідну кількість і детальну інформацію про хеші транзакцій, пов’язані з цією адресою гаманця.













Etherscan надає візуалізовані панелі даних, щоб користувачі могли інтуїтивно переглядати ключові дані. Хоча вбудовані панелі даних в оглядачі є інформативними, існують також більш професійні сторонні вебсайти з даними, які пропонують більш повне відображення графіків з точки зору кольорів і деталізації.













Зазвичай, оглядачі блокчейну мають спеціальні інтерфейси API і документацію для розробників, що дає їм змогу взаємодіяти з даними оглядача. Розробники можуть використовувати ці API для полегшення доступу до даних та їх використання.





На додаток до згаданих функцій, оглядач блокчейну Etherscan також надає такі функції, як конвертування одиниць, відстеження вузлів, пошук доменних імен тощо. Etherscan вважається одним із найбільш функціональних оглядачів блокчейну, доступних на ринку.









На прикладі процесу зняття USDT з Ethereum на платформу MEXC ми продемонструємо як використовувати оглядач блокчейну для перевірки ваших записів про зняття.





1. Відкрийте застосунок MEXC, торкніться кнопки [Гаманці] у нижньому правому куті, потім торкніться вкладки [Спот] угорі, а потім – позначки блокнота праворуч, щоб отримати доступ до сторінки історії криптовалютних транзакцій.









2. На сторінці "Історія спотової торгівлі" знайдіть запис про виведення USDT з Ethereum на платформу MEXC і торкніться [Завершено], щоб переглянути деталі депозиту.









3. На сторінці "Відомості про депозит" ви можете знайти TxID для цього депозиту. Торкніться кнопки копіювання.









видаліть ":0" в кінці TxID, а потім торкніться кнопки пошуку. 4. Відкрийте оглядач блокчейну Ethereum, Etherscan , і вставте скопійований TxID у рядок пошуку. Обов’язково, а потім торкніться кнопки пошуку.





Крім того, ви можете торкнутися гіперпосилання [Оглядач блокчейну] під TxID, щоб безпосередньо перейти до цієї транзакції в оглядачі блокчейну.









5. Порівнюючи хеш, час, суму, адресу та іншу інформацію, ви можете перевірити, чи є ця транзакція тією транзакцією зі зняття коштів, яку ви шукаєте.





Оглядач блокчейну — це один з найцінніших інструментів для перегляду інформації про транзакції у блокчейні. Він слугує вашим вікном у дивовижний світ криптовалют, надаючи детальні ончейн дані трейдерам та інвесторам. За допомогою оглядача блокчейну ви зможете легко прочитати і зрозуміти інформацію, що міститься в блокчейні.