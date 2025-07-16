Airdrop+ на MEXC пропонує користувачам простий спосіб заробити безплатно токени та ф'ючерсні бонуси, виконуючи прості завдання, пов'язані з новими проєктами, що пройшли лістинг на біржі. Незалежно відAirdrop+ на MEXC пропонує користувачам простий спосіб заробити безплатно токени та ф'ючерсні бонуси, виконуючи прості завдання, пов'язані з новими проєктами, що пройшли лістинг на біржі. Незалежно від
Короткий огляд поширених запитань про Airdrop+ на MEXC

Новачок
16 липня 2025
0m
Airdrop+ на MEXC пропонує користувачам простий спосіб заробити безплатно токени та ф'ючерсні бонуси, виконуючи прості завдання, пов'язані з новими проєктами, що пройшли лістинг на біржі. Незалежно від того, чи ви досвідчений трейдер, чи тільки починаєте займатися криптовалютою, Airdrop+ надає безліч можливостей заробити винагороди та підвищити свою активність на платформі. У цій статті ми розглянемо деякі з найпоширеніших запитань про події Airdrop+ на MEXC.

1. Чому я не отримав(-ла) винагороду за участь у події?


Перевірте наступні можливі причини:

1) Розподіл винагород відбувається протягом 10 календарних днів після закінчення події. Якщо цей термін ще не минув, будь ласка, зачекайте.
2) Переконайтеся, що ви клацнули Приєднатись для певного завдання на сторінці події.
3) Переконайтеся, що ви пройшли верифікацію KYC протягом періоду події, якщо це було необхідно.
4) Переконайтеся, що ви виконали всі необхідні завдання під час події (такі як загальні порогові значення депозиту, обсяг торгівлі або завдання зі запрошення) для отримання винагород.
5) Перевірте, чи не обмежено тимчасово участь вашого акаунту в подіях з міркувань безпеки або дотримання вимог. За необхідності зверніться до служби підтримки клієнтів по допомогу.
6) Ви можете переглянути записи про розподіл винагород на сторінці Історія винагород.
7) Якщо ви не виграли в конкретній події Airdrop+, ви можете перевірити стан виконання завдань на сторінці деталей події: https://www.mexc.com/uk-UA/token-airdrop

2. Скільки винагород Airdrop+ може отримати кожен користувач?


Кількість винагород, які ви можете заробити, залежить від типу завдання. Деталі наведені нижче:

Завдання для нових користувачів:

Кожен користувач, який пройде розширену верифікацію KYC, може отримати винагороду для нових користувачів тільки один раз. Зауважте:
1) Перевірте, чи брали ви раніше участь у події Airdrop+ для нових користувачів і чи вже отримували винагороду.
2) Переконайтеся, що ви виконали завдання вчасно. Завдання для нових користувачів розподіляються в порядку черги.

Спотові челенджі:

Кількість винагород не обмежена. Що більший ваш обсяг торгівлі, то більша ваша частка винагороди.
Примітка: спосіб розрахунку обсягу торгівлі може відрізнятися в залежності від події. Будь ласка, ознайомтеся з конкретними правилами на сторінці кожної події.

Ф'ючерсні челенджі:

Кількість винагород не обмежена, але ви можете отримати лише одну винагороду за кожну фазу події.
Незалежно від того, у скількох подіях Airdrop+ ви маєте право взяти участь, протягом кожного періоду ф'ючерсного челенджу ви можете отримати не більше однієї винагороди.
Якщо ви виконаєте вимоги для декількох подій в один і той же період, ви отримаєте винагороду лише за першу подію, в якій ви маєте право взяти участь.
Після отримання першої винагороди ваш обсяг торгівлі ф'ючерсами продовжуватиме накопичуватися і враховуватиметься для всіх інших подій Airdrop+, на які ви маєте право, протягом того самого періоду події.
Тільки ф'ючерсні угоди з комісіями вище 0 враховуватимуться до дійсного обсягу торгівлі.

Реферальні винагороди:

Кількість реферальних винагород, які ви можете заробити, не обмежена. Однак кожен реферер може запросити до 20 нових користувачів на кожну подію. Кількість місць обмежена, і винагороди розподіляються у порядку черги.
Запрошені користувачі повинні виконати принаймні одне завдання зі спотової або ф'ючерсної торгівлі зі списку завдань для нових користувачів та пройти розширену верифікацію KYC, щоб реферер мав право на отримання відповідної винагороди.

3. Які субзавдання Airdrop+ вимагають реєстрації вручну?


1) Завдання для нових користувачів
2) Спотові челенджі
3) Ф'ючерсні челенджі

4. Що таке чистий депозит?


P2P-депозити, фіатні депозити та депозити ончейн вважаються дійсними депозитами. Для цілей події враховується сума вашого чистого депозиту.
Чистий депозит = загальна сума депозитів – загальна сума зняття

Учасники, чия сума чистого депозиту на кінець події буде нижчою за мінімальний поріг, не матимуть права на винагороду. Ви можете відстежувати свій прогрес у виконанні завдання зі здійснення депозиту, переглядаючи шкалу прогресу на сторінці події.

5. Що означає «токен, еквівалентний USDT»?


Винагороди у вигляді токенів, виражені в еквіваленті USDT (наприклад, «токени X на суму 50 000 $») розраховуються на основі середньоденної ціни токена в USDT протягом періоду проведення події.

Середня щоденна ціна = щоденний обсяг торгівлі (в USDT) / щоденний обсяг торгівлі (в токенах). Середня ціна, яка використовується під час події, розраховується на основі щоденних середніх значень, причому кожен день визначається як 24-годинний період з 18:00/19:00 до 18:00/19:00 (за зимовим/літнім часом, за Києвом) наступного дня.

Якщо ви хочете дізнатися більше про Airdrop+ на MEXC, ви можете прочитати Посібник із подій Airdrop+ на MEXC.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. Усі інвестиційні рішення та результати є виключною відповідальністю користувача і не пов'язані з цим сайтом.

