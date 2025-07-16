Короткий огляд поширених запитань про Airdrop+ на MEXC





Airdrop+ на MEXC пропонує користувачам простий спосіб заробити безплатно токени та ф'ючерсні бонуси, виконуючи прості завдання, пов'язані з новими проєктами, що пройшли лістинг на біржі. Незалежно від того, чи ви досвідчений трейдер, чи тільки починаєте займатися криптовалютою, Airdrop+ надає безліч можливостей заробити винагороди та підвищити свою активність на платформі. У цій статті ми розглянемо деякі з найпоширеніших запитань про події Airdrop+ на MEXC.









Перевірте наступні можливі причини:





1) Розподіл винагород відбувається протягом 10 календарних днів після закінчення події. Якщо цей термін ще не минув, будь ласка, зачекайте.

2) Переконайтеся, що ви клацнули Приєднатись для певного завдання на сторінці події.

3) Переконайтеся, що ви пройшли верифікацію KYC протягом періоду події, якщо це було необхідно.

4) Переконайтеся, що ви виконали всі необхідні завдання під час події (такі як загальні порогові значення депозиту, обсяг торгівлі або завдання зі запрошення) для отримання винагород.

5) Перевірте, чи не обмежено тимчасово участь вашого акаунту в подіях з міркувань безпеки або дотримання вимог. За необхідності зверніться до служби підтримки клієнтів по допомогу.

Історія винагород. 6) Ви можете переглянути записи про розподіл винагород на сторінці

7) Якщо ви не виграли в конкретній події Airdrop+, ви можете перевірити стан виконання завдань на сторінці деталей події: https://www.mexc.com/uk-UA/token-airdrop









Кількість винагород, які ви можете заробити, залежить від типу завдання. Деталі наведені нижче:





Кожен користувач, який пройде розширену верифікацію KYC, може отримати винагороду для нових користувачів тільки один раз. Зауважте:

1) Перевірте, чи брали ви раніше участь у події Airdrop+ для нових користувачів і чи вже отримували винагороду.

2) Переконайтеся, що ви виконали завдання вчасно. Завдання для нових користувачів розподіляються в порядку черги.





Кількість винагород не обмежена. Що більший ваш обсяг торгівлі, то більша ваша частка винагороди.

Примітка: спосіб розрахунку обсягу торгівлі може відрізнятися в залежності від події. Будь ласка, ознайомтеся з конкретними правилами на сторінці кожної події.





Кількість винагород не обмежена, але ви можете отримати лише одну винагороду за кожну фазу події.

Незалежно від того, у скількох подіях Airdrop+ ви маєте право взяти участь, протягом кожного періоду ф'ючерсного челенджу ви можете отримати не більше однієї винагороди.

Якщо ви виконаєте вимоги для декількох подій в один і той же період, ви отримаєте винагороду лише за першу подію, в якій ви маєте право взяти участь.

Після отримання першої винагороди ваш обсяг торгівлі ф'ючерсами продовжуватиме накопичуватися і враховуватиметься для всіх інших подій Airdrop+, на які ви маєте право, протягом того самого періоду події.

Тільки ф'ючерсні угоди з комісіями вище 0 враховуватимуться до дійсного обсягу торгівлі.





Кількість реферальних винагород, які ви можете заробити, не обмежена. Однак кожен реферер може запросити до 20 нових користувачів на кожну подію. Кількість місць обмежена, і винагороди розподіляються у порядку черги.

Запрошені користувачі повинні виконати принаймні одне завдання зі спотової або ф'ючерсної торгівлі зі списку завдань для нових користувачів та пройти розширену верифікацію KYC, щоб реферер мав право на отримання відповідної винагороди.









1) Завдання для нових користувачів

2) Спотові челенджі

3) Ф'ючерсні челенджі









P2P-депозити, фіатні депозити та депозити ончейн вважаються дійсними депозитами. Для цілей події враховується сума вашого чистого депозиту.

Чистий депозит = загальна сума депозитів – загальна сума зняття





Учасники, чия сума чистого депозиту на кінець події буде нижчою за мінімальний поріг, не матимуть права на винагороду. Ви можете відстежувати свій прогрес у виконанні завдання зі здійснення депозиту, переглядаючи шкалу прогресу на сторінці події.









Винагороди у вигляді токенів, виражені в еквіваленті USDT (наприклад, «токени X на суму 50 000 $») розраховуються на основі середньоденної ціни токена в USDT протягом періоду проведення події.





Середня щоденна ціна = щоденний обсяг торгівлі (в USDT) / щоденний обсяг торгівлі (в токенах). Середня ціна, яка використовується під час події, розраховується на основі щоденних середніх значень, причому кожен день визначається як 24-годинний період з 18:00/19:00 до 18:00/19:00 (за зимовим/літнім часом, за Києвом) наступного дня.





Якщо ви хочете дізнатися більше про Airdrop+ на MEXC, ви можете прочитати Посібник із подій Airdrop+ на MEXC



