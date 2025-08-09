Sei інтегрує нативний USDC і CCTP V2 для прискорення впровадження стейблкоїнів

10 липня 2025 року Circle офіційно оголосила про запуск своєї нативної монети USD Coin (USDC) та нового протоколу кросчейн-переказів (CCTP) V2 в основній мережі Sei. Цей крок забезпечує офіційну підтр10 липня 2025 року Circle офіційно оголосила про запуск своєї нативної монети USD Coin (USDC) та нового протоколу кросчейн-переказів (CCTP) V2 в основній мережі Sei. Цей крок забезпечує офіційну підтр
10 липня 2025 року Circle офіційно оголосила про запуск своєї нативної монети USD Coin (USDC) та нового протоколу кросчейн-переказів (CCTP) V2 в основній мережі Sei. Цей крок забезпечує офіційну підтримку випуску цифрового долара в мережі Sei, а також інтеграцію зі Circle Mint, що дозволяє прямий приток капіталу інституційного рівня в екосистему Sei. Станом на 24 липня нативний USDC та CCTP V2 повністю запущені в мережі Sei. Таким чином, Sei стає 13-им блокчейном, що підтримує CCTP V2, що дозволяє здійснювати перекази USDC через 13 публічних блокчейнів за допомогою 156 маршрутів переказу без необхідності використання сторонніх мостів, забезпечуючи 1:1 ефективність капіталу, високий рівень безпеки та низьку затримку.

1. Що таке Sei


Sei Network — це блокчейн рівня 1 нового покоління на базі Cosmos SDK, розроблений командою Sei Labs, який розпочав роботу в 2021 році і був офіційно запущений в 2023 році. З моменту свого створення Sei привернув стратегічні інвестиції від таких провідних інституцій, як Jump Crypto, Multicoin Capital і Coinbase Ventures, отримавши потужний імпульс для розвитку.

Sei має чітко визначений основний фокус: побудова інфраструктури для високочастотної торгівлі та DeFi з низькою затримкою. Sei особливо добре підходить для децентралізованих бірж (DEX), книг ордерів ончейн (CLOB), ринків NFT і GameFi. Це блокчейн, спеціально розроблений для прозорої високочастотної торгівлі та ефективного використання капіталу.

2. Основні технології та конкурентні переваги Sei


2.1 Консенсус Twin‑Turbo: досягнення субсекундного виконання


Найбільш помітною технічною інновацією Sei є механізм консенсусу Twin‑Turbo, оптимізація на основі Cosmos Tendermint. Він впроваджує два основні оновлення: розумне поширення блоків та оптимістичне паралельне виконання. Ці вдосконалення скорочують час виконання до приблизно 380–400 мілісекунд, що набагато швидше, ніж у Ethereum (де це займає хвилини) та традиційному Tendermint (секунди).

2.2 Паралельне виконання та сумісність із EVM


З оновленням Sei V2 блокчейн підтримує паралельну EVM, що робить Sei сумісним з інструментами розробки Ethereum (такими як Solidity, Remix, Hardhat тощо) та дозволяє паралельне виконання транзакцій. Внутрішнє тестування проєкту Sei Giga показало пропускну здатність, що перевищує сотні тисяч TPS, зберігаючи затримку фінальності менше 400 мс, що демонструє винятковий потенціал продуктивності.

2.3 Нативна центральна книга лімітних ордерів (CLOB) та механізм зіставлення


На відміну від більшості блокчейнів, які покладаються на AMM, Sei пропонує вбудовану підтримку на рівні протоколу для книг ордерів та механізму зіставлення, що дозволяє DEX реалізовувати CLOB (центральну книгу лімітних ордерів) ончейн. Це забезпечує більш точне ціноутворення, вищу ефективність капіталу та менше прослизання. А часті аукціони пакетних заявок зменшують ризики фронтранингу та маніпуляцій.

2.4 Сумісність із екосистемою Cosmos та IBC


Як член екосистеми Cosmos, Sei підтримує IBC (Inter-Blockchain Communication) та смартконтракти CosmWasm, заохочуючи розробників Rust створювати на Sei сумісні між собою кросчейн-програми, які можуть мігрувати між мережами Cosmos.

2.5 Енергоефективність, низькі комісії та підтримка екосистеми


Завдяки ефективності та можливостям паралельного виконання Sei, комісії за транзакції значно нижчі, ніж у Ethereum, Solana та подібних мереж рівня 1. Команда також наголошує на прихильності до вуглецевої нейтральності, що приваблює екологічно свідомих користувачів та організації.

3. Реакція ринку: стрибок ціни токена SEI, бурхливе зростання екосистеми


3.1 Зростання ціни SEI


Під впливом позитивних новин про запуск нативного USDC та CCTP V2, токен SEI сильно зріс протягом тижня після оголошення, досягнувши піку в 0,39 $, найвищого рівня за майже п'ять місяців. Це відображає сильне визнання ринком потенціалу екосистеми Sei.


3.2 TVL наближається до 700 мільйонів $ на тлі стрімкого зростання екосистеми


Екосистема Sei продовжує набирати обертів. Згідно з даними, її TVL (Total Value Locked, загальна заблокована вартість) зросла з менш ніж 10 мільйонів $ у жовтні 2023 року до 700 мільйонів $ у липні 2025 року, що становить 188% зростання з початку року. Загальна кількість DApp екосистеми перевищила 200, охоплюючи широкий спектр секторів, зокрема кредитування, торгівлю, платежі, NFT та ігри, утворюючи жваву та розгалужену спільноту розробників.


Зокрема, у секторі DeFi на Sei з'явилося кілька видатних проєктів. Наприклад, Takara Lend перевищив 100 мільйонів $ у TVL, створивши «кредитний рівень» для DeFi, який дозволяє використовувати криптоактиви не тільки для інвестицій, але й для платежів реального світу. Тим часом Yei Finance, найбільший протокол кредитування на Sei, досяг TVL у 380 мільйонів $, міцно утримуючи перше місце в екосистемі. Успіх цих проєктів не тільки збагатив DeFi-ландшафт Sei, але й значно посилив його загальну присутність на ринку.

4. Запуск Stablecoin Engine, Sei прискорюється до фази прориву


З появою нативних USDC і CCTP V2 в основній мережі Sei, Sei еволюціонувала з «високопродуктивного рівня 1» до «рівня кросчейн-розрахунків у стейблкоїнах». Запуск нативного USDC значно покращує якість ліквідності та ефективність капіталу Sei, а CCTP V2 ще більше розширює кросчейн-взаємодію, закладаючи основу для того, щоб Sei став хабом стейблкоїнів. У середньостроковій перспективі, у міру зростання TVL, розвитку екосистеми застосунків та вдосконалення можливостей виконання EVM, Sei має всі шанси конкурувати як основний блокчейн рівня 1.

Для розробників та інвесторів, які хочуть взяти участь у наступній хвилі зростання інфраструктури рівня 1, Sei, безсумнівно, став силою, яку не можна ігнорувати. Зі зростанням попиту на стейблкоїни, кросчейн-взаємодію, інституційну інтеграцію та сценарії торгівлі з високою частотою, майбутнє Sei виглядає дуже перспективним.

