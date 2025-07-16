Трансформація транскордонних фінансів: аналіз фонду Unitas та екосистеми токена USD1





У міру того, як технологія блокчейн продовжує розвиватися і вирішувати реальні економічні проблеми, глобальний фінансовий ландшафт переживає кардинальні зміни. Серед нових рішень Unitas Foundation виступає новатором у розробці «уніфікованих стейблкоїнів» — революційного підходу до транскордонних платежів і грошової стабільності на ринках, що розвиваються. Unitas — це протокол уніфікованих стейблкоїнів, адаптований до різних валют ринків, що розвиваються, який впроваджує інноваційну структуру, що поєднує традиційні фіатні валюти та екосистему цифрових активів.





USD1 запущений World Liberty Financial (WLFI) , проєктом, співзасновниками якого є сім'я Трампа та їхні близьке оточення. Ініціатива має сильний політичний та фінансовий підтекст. WLFI була заснована в середині 2024 року і в жовтні зібрала приблизно 550 мільйонів $ шляхом випуску нативного токена WLFI, причому більша частина фінансування надійшла від організацій, пов'язаних із сім'єю Трампа.





Цей поглиблений аналіз досліджує новаторську роботу фонду Unitas у сфері технології стейблкоїнів , з особливим акцентом на його флагманському токені USD1 та більш широкому впливі його екосистеми на економіки ринків, що розвиваються. Проєкт знаменує значну еволюцію у секторі стейблкоїнів, запроваджуючи нові механізми надмірного забезпечення та прив'язки валюти, які можуть змінити спосіб управління міжнародними фінансами та монетарною політикою у цифрову епоху.









Фонд Unitas був створений з огляду на недоліки наявних рішень у сфері стейблкоїнів, які не забезпечують належного обслуговування ринків, що розвиваються. Whitepaper фонду під назвою « Unitas: A Decentralized, Exogenously Over- Reserved, USD-Denominated Unitized Stablecoin Protocol for Emerging Markets » (Unitas: децентралізований протокол стейблкоїнів, деномінованих у доларах США, з надлишковим резервуванням для ринків, що розвиваються) була опублікована шістьма мовами (англійською, традиційною китайською, спрощеною китайською, японською, корейською та іспанською), що свідчить про прагнення проєкту до глобальної доступності та впровадження.





В основі місії фонду лежить створення нового класу цифрових активів, відомих як «уніфіковані стейблкоїни», які слугують ефективним засобом конвертації між доларом США та місцевими валютами. Мета полягає в «уніфікації» 1 долара США в 1 одиницю місцевої валюти, тим самим забезпечуючи користувачам у різних країнах більшу зручність та ефективність транзакцій. Протокол Unitas виступає мостом між доларом та іншими валютами, гарантуючи, що кожен стейблкоїн Unitas може бути безумовно обміняний на стейблкоїни в доларах США.









Хоча традиційні стейблкоїни успішно підтримують паритет з доларом США, їхня корисність на ринках, що розвиваються, залишається обмеженою. Волатильність місцевої валюти та недорозвинена банківська інфраструктура створюють значні перешкоди для впровадження цифрових активів. Фонд Unitas визначає такі основні виклики:





Волатильність валюти: валюти ринків, що розвиваються, часто зазнають значних коливань відносно основних резервних валют, що створює невизначеність для бізнесу та споживачів.

Обмежений доступ до стабільних засобів зберігання вартості: громадяни багатьох країн з економікою, що розвивається, не мають надійних інструментів для збереження вартості, що призводить до ерозії багатства в періоди знецінення місцевої валюти.

Неефективні транскордонні платежі: традиційні системи транскордонних платежів у регіонах, що розвиваються, залишаються повільними, дорогими та малодоступними.

Перешкоди для участі в DeFi: складність навігації між різними стейблкоїнами та конвертацією валют створює значні перешкоди для користувачів на ринках, що розвиваються, для участі в децентралізованих фінансах (DeFi).









Протокол Unitas забезпечує функціонування стейблкоїнів, забезпечених зовнішніми надлишковими резервами та прив'язаних до валют ринків, що розвиваються. Ці стейблкоїни мають на меті розкрити потенціал ринків, що розвиваються, шляхом сприяння іноземним інвестиціям, транскордонним платежам, доступу до глобальних ринків, участі в DeFi та ефективній ліквідності долара США.





Протокол впроваджує складні механізми для підтримки прив'язки валют за допомогою надлишкового забезпечення, одночасно забезпечуючи безперебійну конвертацію між стейблкоїнами, номінованими в різних валютах. Такий підхід поєднує місцеві валюти та глобальну екосистему цифрових активів, номінованих в доларах США, вирішуючи основні фінансові проблеми ринків, що розвиваються.













В основі технічних інновацій Unitas лежить стратегія надлишкового забезпечення. Стейблкоїни Unitas забезпечені стейблкоїнами в доларах США, такими як USDT, USDC та DAI, із коефіцієнтом забезпечення від 130% до 200%. Такий високий рівень надлишкового забезпечення має кілька ключових цілей:





Стабільність прив'язки: надлишкове забезпечення служить буфером проти волатильності ринку, підтримуючи стабільний обмінний курс навіть в екстремальних умовах.

Гарантія викупу: надлишкове забезпечення гарантує, що користувачі завжди можуть обміняти уніфіковані стейблкоїни на базові стейблкоїни доларах США, що зміцнює довіру до системи.

Зниження ризиків: протокол розроблений таким чином, щоб витримувати серйозні ринкові потрясіння без шкоди для стійкості випущених стейблкоїнів.









Смартконтракти перевіряють, чи ціни оракула залишаються в межах визначеного діапазону допустимих відхилень, а також перевіряють коефіцієнти резервування при спрацьовуванні обмежень. Коли користувачі витрачають або викуповують токени, прив'язані до долара США, система оновлює резерви токенів і направляє комісійні до пулу надлишків. Ключові компоненти архітектури смартконтрактів включають:





Інтеграція з ціновими оракулами: система використовує цінові канали в режимі реального часу для підтримки точних курсів обміну між валютними парами, забезпечуючи відповідність уніфікованих стейблкоїнів поточним ринковим умовам.

Управління коефіцієнтом резервування: автоматизовані механізми постійно контролюють і коригують коефіцієнти резервування, запускаючи перебалансування, коли це необхідно для підтримки стабільності системи.

Розподіл комісій: комісії за транзакції збираються і направляються в пул надлишків, створюючи стійку економічну модель для підтримки та розвитку протоколу.









Протокол забезпечує безперебійну конвертацію між стейблкоїнами в екосистемі — хай то будуть токени, прив'язані до долара США, USD1 або уніфіковані місцеві стейблкоїни. Користувачі можуть вказати як суму на вході, так і бажану суму на виході, що дає наступні переваги:





Гнучкість: користувачі можуть вибрати суму витрат або бажану суму отримання, що забезпечує максимальний контроль над транзакціями.

Ефективність: прямі свопи усувають необхідність багатоетапних посередницьких угод.

Оптимізація витрат: порівняно з традиційними багатоетапними конвертаціями, інтегрована структура комісій значно знижує витрати на транзакції.









Протокол Unitas використовує поетапний підхід до розгортання, щоб забезпечити ретельне тестування та поступовий розвиток екосистеми. Фонд Unitas оголосив про запуск другої фази протоколу в основній мережі, в якій представлені страхові провайдери та додаткові токени, що підкреслює прихильність проєкту до відповідального та сталого зростання.





Етап 1. Тестове середовище: стейблкоїни Unitas, випущені в цьому тестовому середовищі, дозволили провести всебічну оцінку основних механізмів без реального ризику.

Етап 2. Запуск основної мережі: включення страхових провайдерів та розширення пропозиції токенів знаменує перехід протоколу до повної готовності до виробництва.













USD1 є ядром екосистеми Unitas — це як самостійний стейблкоїн, так і фундаментальний будівельний блок більш широкої мережі уніфікованих стейблкоїнів. USD1, USD91 та USD971 — це перші три токени, випущені під час тестової фази протоколу. Кожен стейблкоїн Unitas представляє вартість долара США в еквіваленті 1 одиниці місцевої валюти й позначається відповідним кодом країни (наприклад, USD91 для індійської рупії, USD971 для дирхама ОАЕ і USD1 для долара США).





Ця система найменування чітко відображає призначення кожного токена: USD1 представляє 1 одиницю вартості в доларах США, а інші токени в екосистемі (наприклад, USD91, USD971) представляють еквівалентну вартість у місцевих валютах, індексованих за відповідними кодами країн.









Токен USD1 функціонує в межах складної економічної структури, розробленої для підтримки стабільності та практичного використання в різних застосунках. Його цінність базується на таких ключових особливостях:





Забезпечення: як і всі стейблкоїни Unitas, USD1 забезпечений диверсифікованим кошиком перевірених стейблкоїнів у доларах США, таких як USDT, USDC та DAI. Така диверсифікація підтримує ліквідність та зменшує ризик контрагента.

Буфер надлишкового забезпечення: коефіцієнт забезпечення 130–200% надає надійний захист від ринкової волатильності та гарантує можливість погашення за будь-яких ринкових умов.

Механізм стабільності ціни: оракули Unitas відображають ринкові курси в режимі реального часу. Механізм постійного моніторингу та коригування забезпечує точну паритетність USD1 з базовими активами.









USD1 призначений для підтримки різноманітних важливих застосувань у екосистемі цифрових активів:





Транскордонні платежі: USD1 слугує ефективним засобом для міжнародних переказів, усуваючи традиційних банківських посередників та скорочуючи час розрахунків з днів до хвилин.

Міст для ринків, що розвиваються: забезпечує стабільне зберігання вартості для користувачів у регіонах з нестабільною місцевою валютою, допомагаючи зменшити ризики інфляції та знецінення валюти.

Інтеграція DeFi: як токен, сумісний з ERC-20, USD1 безперешкодно інтегрується з наявними протоколами DeFi, що дозволяє брати участь у таких послугах, як майнінг ліквідності та кредитування.

Платежі мерчантів: завдяки стабільності відносно долара США, підприємства можуть приймати платежі в USD1 без ризику коливання курсу криптовалюти.













Підхід до надлишкового забезпечення протоколу Unitas є значним прогресом у розробці стейблкоїнів. На відміну від традиційних методів, які покладаються на мінімальні коефіцієнти забезпечення, Unitas підтримує високий рівень резервів, пропонуючи багаторівневий захист:





Багатоактивний пул забезпечення: використовуючи диверсифікований кошик добре зарекомендованих стейблкоїнів, таких як USDT, USDC та DAI, протокол зменшує залежність від будь-якого окремого емітента, підтримуючи ліквідність на декількох платформах.

Динамічне управління резервами: система постійно контролює коефіцієнти забезпечення і може запускати операції з перебалансування для підтримки оптимального покриття всіх випущених токенів.

Стійкість до стрес-тестів: високий рівень надлишкового забезпечення виступає буфером, здатним витримати сильний стрес на ринку без шкоди для стабільності токенів.









Система оракула протоколу є ключовою інновацією, яка забезпечує точні курси обміну між декількома валютними парами та має кілька розширених можливостей:





Агрегація даних з декількох джерел: оракул агрегує дані про ціни з численних джерел, щоб забезпечити точність і запобігти маніпуляціям.

Оновлення курсів валют у реальному часі: постійний моніторинг цін гарантує, що всі конвертації токенів відображають поточні ринкові умови.

Моніторинг діапазону допустимих відхилень: система перевіряє, чи ціни оракула знаходяться в межах допустимих діапазонів, запобігаючи транзакціям, які можуть загрожувати стабільності системи під час екстремальної волатильності ринку.









Впровадження страхових провайдерів на цьому етапі знаменує собою значний крок у розвитку системи управління ризиками протоколу. Ця система має такі переваги:





Додатковий рівень безпеки: страхове покриття забезпечує користувачам додатковий рівень захисту, що виходить за межі поточного механізму надлишкового забезпечення.

Диверсифікація ризиків: страхові провайдери допомагають розподілити системні ризики між декількома сторонами, зменшуючи вплив катастрофічних подій на протокол.

Підвищення довіри користувачів: наявність страхового покриття зміцнює довіру користувачів до довгострокової стабільності та надійності протоколу.













Світовий ринок стейблкоїнів переживає бурхливе зростання, а загальна ринкова капіталізація різних стейблкоїнів перевищує 150 мільярдів $. Однак на ринку продовжують домінувати стейблкоїни, прив'язані до долара США (такі як USDT та USDC), які в основному обслуговують розвинені економіки. Це створює значні можливості для протоколів, таких як Unitas, які спеціально розроблені для задоволення потреб ринків, що розвиваються.









Протокол Unitas відрізняється кількома ключовими перевагами:





Орієнтація на ринки, що розвиваються: тоді як більшість стейблкоїнів орієнтовані на розвинені економіки, Unitas розроблений з урахуванням унікальних викликів та можливостей ринків, що розвиваються.

Стратегія надмірного забезпечення: порівняно з алгоритмічними або мінімально забезпеченими стейблкоїнами, високі резервні вимоги Unitas забезпечують вищу стабільність.

Підтримка декількох валют: здатність протоколу представляти різні місцеві валюти забезпечує комплексне рішення для користувачів у всьому світі.

Децентралізована інфраструктура: побудований на децентралізованій інфраструктурі блокчейну, протокол дозволяє уникнути єдиних точок відмови та зменшує регуляторні ризики, пов'язані з централізованими емітентами стейблкоїнів.













Дорожня карта протоколу Unitas включає кілька технічних оновлень, спрямованих на поліпшення функціональності та користувацького досвіду:





Мультичейн-розгортання: розширення з Ethereum на інші блокчейн-мережі покращить доступність та зменшить транзакційні витрати.

Вдосконалена система оракулів: впровадження більш досконалих механізмів оракулів підвищить точність ціноутворення та зменшить ризики маніпуляцій.

Інтеграція рівня 2: розгортання на рішеннях рівня 2 значно знизить транзакційні витрати та покращить масштабованість.









Фонд Unitas та його токен USD1 є значним кроком у розвитку стейблкоїнів та фінансової інфраструктури для ринків, що розвиваються. Завдяки інноваційній моделі уніфікації, стратегії високого надлишкового забезпечення та чіткій орієнтації на регіони з недостатнім рівнем обслуговування, протокол вирішує фундаментальну проблему сучасної екосистеми цифрових активів.





З погляду ринку, протокол Unitas має всі передумови для задоволення все більшого попиту на рішення у сфері стейблкоїнів у ринках, що розвиваються. Волатильність валют, обмежений доступ до банківських послуг та розширення DeFi створили гостру потребу в протоколах, які можуть поєднати традиційні фінанси з технологією блокчейн.





У міру того, як глобальна фінансова система продовжує розвиватися в напрямку цифровізації та інтеграції блокчейну, протоколи, такі як Unitas, призначені для вирішення реальних проблем за допомогою технологічних інновацій, ймовірно, будуть відігравати все більш важливу роль. Прихильність фонду до ринків, що розвиваються, у поєднанні з його передовим технічним підходом, позиціонує його як ключового гравця в інфраструктурі стейблкоїнів наступного покоління.





Токен USD1 пройшов лістинг на MEXC . Відвідайте платформу MEXC вже сьогодні, щоб скористатися першими можливостями та отримати доступ до цього перспективного нового сектора. Отримайте USD1, виконавши наступні кроки:





2) У рядку пошуку знайдіть «USD1» і виберіть спотову торгівлю

3) Виберіть тип ордера, введіть суму та ціну і завершіть транзакцію



