Як запобігти втраті коштів через зловмисне викрадення адреси





Криптовалюта процвітає в усьому світі, захоплюючи уяву інноваторів, підприємців та мрійників. На жаль, вона також привертає увагу шахраїв, та різні методи шахрайства з криптовалютою з'явилися у швидкій прогресії. Відомо, що шахраї видають себе за криптоплатформи, щоб вимагати грошові перекази або заманювати користувачів до груп, які виглядають офіційними. Видаючи себе за професіоналів галузі, шахраї запрошують людей приєднатися до груп або торгувати криптовалютою, вимагаючи гроші під приводом "очищення рахунків користувачів і їх конвертації за кордон".





У цій статті ми розглянемо кілька найпоширеніших методів шахрайства. Будь ласка, уважно прочитайте і залишайтеся пильними, щоб захистити свої активи.





"оновлення акаунту", "міграцію", "повернення коштів", "спрацювання контролю ризиків", "кошти під загрозою" тощо, і спонукають користувачів натискати на посилання фішингових вебсайтів або сканувати QR-коди. Як тільки шахраї отримують доступ до акаунту користувача, паролю, SMS, електронної пошти або верифікаційної інформації Google, вони швидко діють і викрадають кошти користувача. Зверніть увагу на посилання офіційного сайту MEXC - https://www.mexc.com . Не піддавайтеся на обман фішингових сайтів. Під час поширених фішингових атак у криптоіндустрії шахраї видають себе за співробітників платформи, створюють фішингові вебсайти та публікують неправдиву інформацію. Вони використовують такі методи, як SMS, електронна пошта, чат Telegram тощо, щоб неправдиво заявити про









SMS з фішинговим вебсайтом









Сторінка фішингового сайту





Шахраї також можуть намагатися розповсюджувати неправдиву інформацію про криптогаманці під виглядом офіційних джерел. Імпорт приватних ключів, авторизація гаманців або можливість переказу коштів на підроблених вебсайтах або за допомогою підробленого програмного забезпечення наражає користувачів на ризик крадіжки приватних ключів та активів. Шахраї можуть навіть видавати себе за офіційних співробітників і безпосередньо вимагати від користувачів надати seed фрази або приватні ключі під хибними приводами, такими як "проєкт аірдропу", "ризики безпеки", "витік паролів", "відправка відгуків" тощо. Як тільки користувачі нададуть свої seed фрази, активи з їхніх гаманців будуть швидко вкрадені.





Деякі шахраї можуть видавати себе за бренд MEXC і здійснювати шахрайство під виглядом "інвестицій у проєкт" або "майбутнього лістингу".









Видавання себе за бренд









Будь ласка, узгоджуйте з MEXC будь-які операції з активами, пов'язані з інвестиціями в проєкти, щоб уникнути шахрайства. Вся інформація про проєктне партнерство MEXC підлягає офіційному оприлюдненню на вебсайті MEXC. Для отримання останньої достовірної інформації слідкуйте за оголошеннями на офіційному вебсайті: https://www.mexc.com

3. Уявна допомога





Під виглядом "допомоги" шахраї можуть переконати користувачів додати їх у друзі, а зрештою вимагати переказу коштів під виглядом "торгівлі під керівництвом гуру" тощо, щоб вчинити шахрайство.





4. Підробка акаунта





Шахраї можуть додати ваші соціальні акаунти в Telegram, WeChat та інше і попросити вас надіслати електронну пошту, надіслати посилання або QR-коди. Вони також можуть спонукати вас заповнити інформацію про ваш акаунт, увійти до ваших криптовалютних або банківських рахунків тощо, щоб вкрасти ваші активи.









Підставний акаунт









5. Видавання себе за службу підтримки клієнтів





Підставні особи зі служби підтримки можуть зв'язатися з вами для здійснення віддаленого входу, щоб надати вам "інструкції з управління акаунтом". Крім того, вони можуть попросити ваш код підтвердження SMS, код підтвердження Google або дозвіл на віддалений вхід під виглядом підтвердження вашої особи, щоб викрасти інформацію про ваш акаунт. Вони також можуть надати вам неправдиву інформацію, щоб привести вас на фішингові сайти або шкідливе програмне забезпечення.









Видавання себе за співробітника служби підтримки





6. Фейкові Telegram-групи





Підроблені офіційні акаунти MEXC можуть створювати Telegram-групи під приводом "аірдропу", "лістингу проєктів", "обміну", "стейкінгу", "смартконтракту" і тощо і стверджувати, що вони є "офіційними" Telegram-групами MEXC.









Фейкова група в Telegram









7. Підроблене програмне забезпечення









Будь-яке програмне забезпечення, завантажене з фішингових сайтів, є підробленим. Будь ласка, перейдіть на офіційний сайт https://www.mexc.com/uk-UA/download і виберіть потрібну платформу для завантаження.





Фейковий застосунок MEXC





8. Видавання себе за офіційних працівників платформи та судових органів





Останнім часом шахраї зв'язуються з користувачами від імені персоналу платформи або судових органів, стверджуючи, що акаунти користувачів пов'язані з ризиками відмивання грошей, і просять користувачів співпрацювати з розслідуваннями безпеки, усуненням ризиків або заморожуванням рахунків. Користуючись почуттям незахищеності користувачів, шахраї обманом змушують їх розкрити інформацію про свої акаунти або змушують їх здійснити зняття коштів чи переказ.







Будь ласка, пам'ятайте про вищезазначені види шахрайства та будьте пильними. Для отримання інформації щодо лістингу проєктів, будь ласка, звертайтеся до офіційних оголошень. Для перевірки аутентичності вебсайтів, служби підтримки клієнтів та електронної пошти, будь ласка, відвідайте сторінку Верифікації MEXC: https://www.mexc.com/uk-UA/official-verify . Якщо у вас виникли будь-які інші питання, ви можете звернутися до служби підтримки клієнтів через офіційний вебсайт ( mexc.com ). У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як викрадення акаунтів або активів, які користувачі не можуть вирішити самостійно, зверніться до служби підтримки клієнтів через офіційний вебсайт ( mexc.com ) або електронну пошту service@mexc.com за допомогою.





Не переходьте за невідомими посиланнями, не входьте на незахищені вебсайти та не скануйте невідомі QR-коди, щоб запобігти витоку пароля від акаунта та непотрібним втратам.



Вивчіть і практикуйте методи перевірки та захисту інформації про безпеку акаунту, наприклад, не використовуйте ті самі логін і пароль, що й на інших вебсайтах, і не зберігайте приватні ключі, ключові фрази та іншу інформацію локально.







Звертайтеся до офіційного вебсайту для отримання інформації про події та оголошення, пов'язані з MEXC. Не шукайте адресу сайту через Google або інші пошукові системи. Офіційний вебсайт MEXC — mexc.com , і рекомендується вручну вводити адресу сайту для входу в систему. Платформа MEXC має функцію антифішингового коду. Налаштувати антифішинговий код можна в розділі "Особистий кабінет - Безпека - Антифішинговий код". Після налаштування антифішингового коду, він буде включений в електронні листи, які MEXC буде надсилати вам. Будь ласка, будьте пильні, якщо в електронному листі немає антифішингового коду.







Дізнайтеся, як розпізнати фішингові вебсайти. Офіційний вебсайт MEXC — mexc.com . Будь ласка, переконайтеся, що ви відвідуєте справжній вебсайт.



Коли ви отримуєте дзвінок, електронний лист, посилання на вебсайт, повідомлення в WeChat тощо від так званого "офіційного персоналу", ви можете увійти в Особистий кабінет через верхній лівий кут у застосунку MEXC, торкнутись [Служба підтримки клієнтів] - [Верифікація MEXC], щоб перевірити це. Ви також можете перевірити його через Верифікацію MEXC на офіційному вебсайті: https://www.mexc.com/uk-UA/official-verify Будь ласка, завантажуйте застосунок MEXC через офіційні канали і пам'ятайте про безпеку використання гаманця: Не розголошуйте нікому свої дані безпеки, а також не завантажуйте та не використовуйте застосунки гаманців з невідомих джерел, наданих третіми особами. Крім того, важливо бути пильними щодо підроблених криптогаманців, використовувати належні та популярні продукти криптогаманців, підтримувати хороші звички використання криптогаманців і бути уважними до будь-яких токенів або NFT, а також до будь-яких приватних чатів з незнайомцями.





"торгівлю під керівництвом гуру" або "рекомендації щодо інвестування в криптовалюту". Всіх, хто контактує з користувачами під ім'ям MEXC або криптоінвестицій MEXC, слід розглядати як шахраїв. Крім того, MEXC зобов'язується захищати конфіденційність користувачів і не буде розкривати будь-яку інформацію користувачів третім особам в будь-якій формі, а також не буде запитувати паролі акаунтів, SMS / коди верифікації Google у користувачів в будь-якій формі.



Будь ласка, зверніть увагу, що будь-яка інформація про спільноти і про те, як користувачі можуть приєднатися до них, підлягає офіційному оголошенню на вебсайті MEXC ( mexc.com ). Тим часом, MEXC ніколи не створювала жодної інвестиційної спільноти, яка б надавала "торгівлю під керівництвом гуру" або "рекомендації щодо інвестування в криптовалюту". Всіх, хто контактує з користувачами під ім'ям MEXC або криптоінвестицій MEXC, слід розглядати як шахраїв. Крім того, MEXC зобов'язується захищати конфіденційність користувачів і не буде розкривати будь-яку інформацію користувачів третім особам в будь-якій формі, а також не буде запитувати паролі акаунтів, SMS / коди верифікації Google у користувачів в будь-якій формі.

Будь ласка, будьте пильними щодо неправдивої реклами та ретельно виявляйте шахрайські продажі. Також слідкуйте за анонсами на офіційному сайті для отримання інформації про події та спільноти MEXC, щоб уникнути непотрібних втрат.