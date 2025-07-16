Пояснення щодо розрахунків PNL





У торгівлі ф'ючерсами нереалізований PNL та реалізований PNL можуть викликати замішання. Чому прибуток і збиток, що відображаються під час утримання позиції, відрізняються від фактичного PNL після її закриття? У цій статті використовуються прості формули та приклади, які допоможуть пояснити різницю між ними.

















Ключова відмінність між нереалізованим і реалізованим PNL полягає в тому, чи була позиція закрита.





Нереалізований PNL: це прибуток або збиток відкритої позиції, який коливається в реальному часі зі зміною ринкової ціни. На MEXC нереалізований PNL розраховується автоматично з використанням справедливої ціни. Користувачі можуть вибрати основу ціноутворення для нереалізованого PNL в налаштуваннях своєї поточної позиції.









Реалізований PNL: фактичний прибуток або збиток, отриманий після закриття позиції. Сюди входить весь реалізований PNL позиції, включаючи комісії за торгівлю, комісії за фінансування та PNL закриття. PNL закриття розраховується на основі ринкової ціни, визначеної системою на момент закриття.









Примітка: справедлива ціна розраховується на основі комбінації індексної та ринкової цін, і вона може відрізнятися від останньої ціни контракту. Ця розбіжність є одним із факторів, що може спричинити різницю між нереалізованим та реалізованим PNL.









Тип позиції Формула розрахунку нереалізованого PNL Формула розрахунку реалізованого PNL Лонг (Справедлива ціна − сер. ціна входу) х позиція х розмір (Сер. ціна закриття − сер. ціна входу) x позиція x розмір Шорт (Сер. ціна входу − справедлива ціна) х позиція х розмір (Сер. ціна входу − сер. ціна закриття) x позиція x розмір









Чому прибуток зменшується після закриття позиції? Розглянемо на прикладі з ф'ючерсами USDT-M — ETHUSDT





Під час утримання позиції:





Після закриття позиції:





Інформація про позицію:

Торгова пара: ETHUSDT (лонг позиція: бичача за ETH)

Сер. ціна входу: 2721,18 USDT

Справедлива ціна: 2723,92 USDT

Сер. ціна закриття: 2722,91 USDT

Розмір позиції: 50 конт. (1 конт. = 0,01 ETH)

Комісія за відкриття: −0,2722 USDT

Комісія за закриття: −0,2722 USDT





Нереалізований PNL = (справедлива ціна − сер. ціна входу) х позиція х розмір = (2723,92 − 2721,18) x 50 x 0,01 = 1,37 USDT

Поточний нереалізований прибуток = 1,37 USDT





Реалізований PNL = (сер. ціна закриття − сер. ціна входу) х позиція х розмір − комісії за торгівлю − комісії за фінансування = (2722,91 − 2721,18) x 50 x 0,01 − (0,2722 + 0,2722) − 0 = 0,3206 USDT

Фактичний прибуток = 0,3206 USDT









Наступні причини можуть призвести до розбіжностей між нереалізованим та реалізованим PNL:





Причина 1. Коли справедлива ціна відхиляється від ринкової, це призводить до того, що нереалізований і реалізований PNL відрізняються.





Нереалізований PNL стандартно розраховується на основі справедливої ціни, тоді як реалізований PNL — на основі фактичної ринкової ціни, що збігається з ринковою. Значні ринкові коливання можуть спричинити різницю між цими цінами, що призведе до розбіжностей між нереалізованим та реалізованим PNL.





Причина 2. Відрахування комісій за торгівлю та фінансування.





Закриття позиції передбачає відрахування комісій, тому фактичний реалізований PNL після сплати комісій може відрізнятися від нереалізованого PNL. Якщо позиція утримується протягом кількох періодів фінансування, можуть також нараховуватися комісії за фінансування.





Примітка: якщо ставка фінансування є додатною, то з лонг позицій стягуються комісії за фінансування шорт позиціям; якщо від'ємною, то з шорт позицій стягуються комісії за фінансування лонг позиціям.





Причина 3. Коливання цін в режимі реального часу.





Ціни на криптовалюту значною мірою залежать від торгової поведінки користувачів. Великі ордери на купівлю або продаж можуть спричинити різкі короткострокові коливання ринкової ціни. Ці коливання можуть призвести до того, що PNL, який відображається під час утримання позиції, відрізнятиметься від фактичного PNL після закриття.





Нагадування:

Механізм справедливої ціни зменшує вплив ринкових маніпуляцій, але фактичний реалізований PNL залежить від ринкової ціни на момент зіставлення ордерів.

У торгівлі ф'ючерсами нереалізовані збитки можуть призвести до ліквідації, тому контроль ризику позиції має вирішальне значення.













У торгівлі ф'ючерсами ставка PNL є ключовим показником для визначення ефективності торгівлі:

Ставка PNL = (PNL / початкова маржа) x 100%

Початкова маржа = (сер. ціна входу х кількість контрактів х розмір) / кредитне плече

ROI = нереалізований PNL / початкова маржа

Показник ROI залежить лише від поточного кредитного плеча, а не від збільшення чи зменшення маржі.





Інформація про позицію

Торгова пара: ETHUSDT (лонг позиція: бичача за ETH)

Кредитне плече: 500x

Напрямок: лонг (бичачий)

Ціна входу: 2697,3 USDT

Справедлива ціна в режимі реального часу: 2703,67 USDT

Розмір позиції: 50 конт. (1 конт. = 0,01 ETH)

Комісія за торгівлю = 0,2697 USDT

Комісія за фінансування = 0 USDT





Початкова маржа = (сер. ціна входу х кількість контрактів х розмір) / кредитне плече = (2697,30 x 50 x 0,01) / 500 = 2,6973 USDT





PNL = нереалізований PNL − комісії за торгівлю − комісії за фінансування = 3,185 − 0,2697 − 0 = 2,9153 USDT





Ставка PNL = (PNL / початкова маржа) x 100% = (2,9153 / 2,6973) x 100% = 108%



