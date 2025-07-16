Impossible Cloud Network: фундаментальний рівень для Інтернету наступного покоління









1) Impossible Cloud Network (ICN) — це децентралізована платформа хмарних сервісів, метою якої є створення інфраструктури Web3, здатної замінити традиційні хмарні системи.

2) Наразі ICN пропонує послуги зберігання об'єктів, сумісні з протоколом S3, і планує розширюватися на CDN, модулі обчислень та баз даних.

3) ICN інтегрує заохочення ресурсів, управління мережею та стабільні платежі через свій нативний токен ICNT.

4) Мережа ICN підтримується глобальними нодами. Користувачі можуть надавати ресурси для зберігання даних в обмін на винагороду в токенах, що гарантує високу безпеку даних і повну спроможність мережі для проведення аудиту.

5) ICN вважається одним з найперспективніших інфраструктурних інноваторів у сфері DePIN (децентралізовані мережі фізичної інфраструктури).





Поточна Web3-екосистема терміново потребує нативного рівня інфраструктури для розробки та функціонування. Наявні рішення ще не готові до Web3, що змушує багато протоколів і проєктів працювати на хмарних сервісах Web2, наражаючи себе на ті самі ризики централізації, які Web3 прагне усунути. Водночас, сучасний ринок хмарних сервісів стикається з численними проблемами, зокрема централізацією, високими витратами, прив'язкою до певного постачальника і проблем з безпекою даних. Impossible Cloud Network (ICN) пропонує децентралізоване рішення, побудоване на технологіях блокчейну і Web3, для вирішення цих проблем.





ICN має на меті змінити те, як ми взаємодіємо з Інтернетом, використовуючи можливості децентралізованої екосистеми для побудови відкритої хмари. Протокол ICN долає обмеження масштабованості традиційної хмарної інфраструктури і відкриває безмежні можливості для інновацій на рівні програм через глибоку мережу постачальників апаратного забезпечення без дозволів. Таким чином, ICN вирішує багато проблем, притаманних традиційним хмарним моделям, таких як високі операційні витрати, вразливість безпеки та неефективність.









Impossible Cloud Network (ICN) будує фундаментальний рівень інтернету наступного покоління, кидаючи виклик домінуванню централізованих технологічних гігантів. На відміну від ізольованих проєктів DePIN, ICN пропонує повністю відкриту, компоновну, інклюзивну децентралізовану хмарну інфраструктуру, яка об'єднує сховища, обчислення і мережу для підтримки масштабних програм.





1) Постачальники апаратного забезпечення (HP), постачальники послуг (SP) і ноди оракула SLA співпрацюють для підвищення цілісності та надійності мережі.

2) Протокол Impossible Cloud Network Protocol (ICNP) керує операціями екосистеми через економічну систему на основі токенів, стимулюючи учасників і забезпечуючи ефективний розподіл ресурсів.

3) Токен ICNT використовується для винагороди постачальників апаратного забезпечення й нодів оракула SLA, надання постачальникам послуг доступу до мережевих ресурсів і підтримки стабільності мережі за допомогою механізмів стейкінгу.





Protocol Labs, HV Capital і Підвищуючи технологічну й економічну ефективність, ICN прагне прискорити впровадження повністю децентралізованих хмарних сервісів, пропонуючи гнучку, недорогу та безпечну альтернативу централізованим хмарним рішенням. Проєкт отримав підтримку від відомих інвесторів, серед яких 1kx NGP Capital . Покликаний стати фундаментальною основою майбутнього Інтернету, ICN готовий забезпечити наступну хвилю хмарних обчислень, агентів штучного інтелекту, корпоративного програмного забезпечення та цифрових екосистем.









ICNT — це нативний цифровий актив Impossible Cloud Network (ICN). Як основна одиниця вартості в екосистемі, ICNT відіграє центральну роль у забезпеченні доступу до послуг, стимулюванні учасників і сприянні різних мережевих взаємодій.





ICNT широко використовується в мережі для доступу до ресурсів, винагороди учасників і гарантування безпеки. Його особливістю є прямий зв'язок із комерційною екосистемою B2B, яка швидко зростає. Загальна пропозиція ICNT обмежена 700 мільйонами токенів.













Категорія Сума (ICNT) Відсоток Опис Заохочення нодів мережі 140,0 млн

20,0% HyperNode та механізми делегованого стейкінгу відіграють життєво важливу роль у гарантуванні безпеки мережі, цілісності та підтримці зростання екосистеми. Винагороди розподіляються на користь HyperNode залежно від їхнього внеску. Розробники хмарних сервісів 37,8 млн 5,4% Виділено для винагороди розробників хмарних сервісів за їхній внесок у проєкт на ранніх стадіях. Партнери 77,0 млн 11,0% Використовується для ініціювання розвитку фундаментальної екосистеми, включно з активацією спільноти та ранні стимули для користувачів. Інвестори 150,5 млн 21,5% Розподілено серед інвесторів, які брали участь у попередніх раундах фінансування. Розвиток екосистеми 70,0 млн 10,0% Підтримує довгострокове зростання ICN через екосистемні фонди, партнерства й інші ініціативи розвитку. Розширення мережі 70,0 млн 10,0% Використовується для стимулювання участі та сприяння широкому розгортанню послуг серед постачальників і регіонів, допомагаючи створити надійну екосистему. Основна команда 154,7 млн 22,1% Виділяється засновникам ICN, нинішнім і майбутнім членам команди, з конкретними графіками вестингу, визначеними індивідуальними контрактами.













Категорія Сума (ICNT) Відсоток Опис Стимулювання нодів мережі 21,0 млн 15% Повністю розблоковано під час TGE 119,0 млн 85% Вестинг протягом 48 місяців зі щомісячним графіком розблокування, що поступово зменшується Розробники хмарних сервісів 18,9 млн 50% Повністю розблоковано під час TGE 18,9 млн 50% Лінійний вестинг протягом 24 місяців (~1,0 млн на місяць) Партнери 38,5 млн 50% Повністю розблоковано під час TGE 38,5 млн 50% Лінійний вестинг протягом 36 місяців (~1,0 млн на місяць) Інвестори 150,5 млн 100% 12-місячний кліф (0% розблокування), потім лінійний вестинг протягом 24 місяців (~6,27 млн на місяць) Розвиток екосистеми 35,0 млн 50% Повністю розблоковано під час TGE 35,0 млн 50% Лінійний вестинг протягом 24 місяців (~1,5 млн на місяць) Розширення мережі 70,0 млн 100% Повністю розблоковано під час TGE Основна команда 133,0 млн 86% 12-місячний кліф (0% розблокування), потім лінійний вестинг протягом 24 місяців 21,7 млн 14% Вестинг протягом 36 місяців: 7,2 млн (33%) розблоковується через 12 місяців; решта 14,5 млн (67%) у лінійному вестингу протягом наступних 24 місяців









Необмежена масштабованість: попит на штучний інтелект і хмарні обчислення продовжує зростати, проте традиційні хмарні сервіси наближаються до межі своєї масштабованості. Вони не можуть підтримувати динамічне розширення і стримують нових учасників. Інтернету потрібен рівень інфраструктури, який може розвиватися разом з цифровою ерою.





Необмежена хмара: сьогоднішній інтернет перебуває під контролем кількох великих постачальників, що обмежує можливості для окремих осіб і підприємств брати участь у розвитку штучного інтелекту та хмарних обчислень. Використовуючи принципи Web3, ICN забезпечує більшу надійність, цілісність даних і доступність.





Мережі без сталого попиту: багато Web3-проєктів намагаються підтримувати свої мережі без життєздатного шляху до прибутковості. ICN впроваджує децентралізовану, ринково-орієнтовану модель, яка динамічно адаптується до потреб екосистеми, забезпечуючи стале зростання й економічні можливості.





Об'єднуючи постачальників апаратного забезпечення і розробників по всьому світу, ICN створює прозору, відкриту, екосистему, яка пріоритезує криптовалюту й повністю децентралізує хмарну інфраструктуру. Ця модель надає протоколам і підприємствам доступ до обчислювальних та сховищних ресурсів найвищого рівня без обмежень застарілої хмари, гарантуючи масштабованість, безпеку та високу продуктивність, водночас зберігаючи модульне компонування і вибір користувача.





В основі лежить протокол ICN (ICNP), який слугує мостом між апаратним і програмним забезпеченням, підтримуючи ефективний потік ресурсів і безперебійну співпрацю. Постачальники апаратного забезпечення надають обчислювальні ресурси, такі як сховище, графічні процесори та центральні процесори, тоді як розробники створюють і надають хмарні сервіси на цій інфраструктурі. Завдяки своєму децентралізованому механізму координації ICNP сприяє ефективній взаємодії між цими ролями, забезпечуючи оптимальний розподіл ресурсів і високопродуктивну роботу мережі.





Завдяки ICN команди проєктів отримують:





Розгортання справжніх Web3-протоколів: будуючи інфраструктури на основі нативної Web3-архітектури, що забезпечує високу ефективність і надійну безпеку.

Чудову продуктивність: використовуючи децентралізовану архітектуру для забезпечення справедливого розподілу ресурсів і оптимізації загальної продуктивності системи.

Безпеку та надійність: використовуючи глобально розподілену мережу для усунення єдиних точок відмови та підвищення стабільності й стійкості системи.





Найпростіший спосіб взаємодії з екосистемою ICN і її мережевою економікою — це інвестувати свої активи в протокол. Користувачі можуть інвестувати ICN (ICN Link) або ICNT у різні компоненти системи, щоб отримувати відповідні винагороди. Окрім отримання прибутку, стейкінг також відіграє вирішальну роль у гарантуванні безпеки ключових нодів мережі та підтримці якості послуг.





Існують дві основні сфери, у які користувачі можуть інвестувати й отримувати винагороди:

Мережа HyperNode: забезпечує операційну цілісність протоколу ICN.

Мережа ScalerNode: децентралізований рівень апаратних нодів, що надають послуги зберігання й обчислення.









Стейкінг ICNL у мережі HyperNode дозволяє отримувати винагороди за перевірку, виконану вибраним нодом. Доки вибраний вами HyperNode належним чином виконує свої обов'язки, ви продовжуватимете отримувати винагороди. Однак, якщо нод працює неправильно або не виконує свої обов'язки, до нього будуть застосовані штрафи, зокрема слешинг (скорочення) активів у стейкінгу.





Через обмеження gas в блокчейні, кожна транзакція стейкінгу обмежена максимум 100 ICNL. Якщо ви хочете здійснити стейкінг більше 100 ICNL, вам потрібно буде надіслати кілька транзакцій. Ці кілька стейкінгів будуть об'єднані та керовані як єдине ціле, доки їх не буде викуплено зі стейкінгу.





Примітка: ICN Link (ICNL) – це NFT-токен стандарту ERC-721, який є основним компонентом для захисту системи ICN.









Стейкінг на ScalerNodes дозволяє вам отримувати винагороду за допомогу в забезпеченні та підтримці належної роботи децентралізованої апаратної мережі. ScalerNodes отримують винагороду за внесок функціональності та ресурсів у протокол ICNP, тоді як стейкери отримують частину цієї винагороди, надаючи ліквідність для потреб кожного нода в забезпеченні.





Крім того, оскільки ScalerNodes розподіляються між розробниками, які їх резервують, ці ноди отримують додаткову винагороду на основі фактичного використання апаратного забезпечення в мережі. Стейкери також отримують частку цього додаткового доходу, оскільки їхнє забезпечення підтримує здатність нода надавати послуги. Якщо ScalerNode залишається офлайн протягом тривалого періоду або постійно працює нижче визначених порогових значень, ICNT, які у стейкінгу пов'язаного постачальника апаратного забзпечення (HP), підпадуть під слешинг.









ICN — це не просто хмарна платформа, а трансформаційний крок до справді відкритої хмарної екосистеми, керованої спільнотою. Вона створена для підтримки найвимогливіших робочих навантажень майбутнього, з акцентом на передові послуги, такі як обчислення на графічних процесорах для штучного інтелекту й обробка даних на периферії, що очолює наступну хвилю інновацій у хмарних обчисленнях. ICN — це мережа, яка зростає разом зі своїми користувачами, використовуючи можливості глобальної спільноти для побудови хмарної інфраструктури наступного покоління, яка є відкритою для всіх, масштабованою та стійкою.



