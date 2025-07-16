Moonveil: ігрова екосистема Web3 на базі ZK, що переосмислює поняття власності та економіки





Інтеграція технології блокчейн та ігрової індустрії стає однією з найперспективніших галузей цифрової економіки. Її основна цінність полягає у фундаментальній трансформації взаємодії гравців з віртуальними світами, володіння цифровими активами та залучення учасників в ігровій економіці. На тлі цієї хвилі трансформацій Moonveil вирізняється як піонерська ігрова екосистема Web3 . Завдяки передовій технології нульового розголошення (ZK), Moonveil забезпечує безпрецедентний ігровий досвід, гарантуючи безпеку, масштабованість та справжнє право власності — ключові елементи, що визначають наступне покоління інтерактивних розваг.

















Використовуючи передові технології, місія Moonveil полягає в тому, щоб забезпечити найкращі ігрові враження, які безперешкодно поєднують гнучкість казуальних ігор із захопливою розвагою. Бачення компанії виходить за традиційні межі, щоб створити екосистему, в якій гравці дійсно володіють цифровими активами, беруть участь в управлінні та отримують економічну вигоду завдяки геймплею.





Moonveil повністю переосмислює ігрову індустрію, вирішуючи ключові проблеми як традиційних ігор, так і ранніх ігор Web3 — відсутність права власності на активи, обмежена сумісність, високі витрати на транзакції, поганий користувацький досвід та розрив між залученістю гравців і фінансовою винагородою.









З річним доходом, що перевищує 200 мільярдів $, глобальна ігрова індустрія переживає глибокі перетворення. Хоча традиційні ігри досягли фінансового успіху, їх модель експлуатації все частіше піддається критиці — гравці вкладають значний час і гроші, але не отримують права власності після того, як припиняють грати.





У відповідь на це з'являються ігри Web3, які пропонують справжню цифрову власність за допомогою NFT, управління гравцями за допомогою DAO та економічну участь за допомогою токенів. Однак ігри Web3 на ранній стадії розвитку часто стикаються з проблемами поганого користувацького досвіду, високими комісіями за gas, обмеженою масштабованістю та надмірним акцентом на токеноміці на шкоду якості ігрового процесу.





Moonveil вирішує ці проблеми за допомогою стратегії, що фокусується на технічній досконалості та якості ігор. У міру розширення ігрового простору Web3 проєкти, такі як Moonveil, що ставлять на перше місце якісний ігровий процес та інтегрують переваги блокчейну, стають новим стандартом.









Ринок ігор Web3 переживає безпрецедентний ріст, і аналітики галузі прогнозують, що до 2030 року обсяг цього сектору досягне 65 мільярдів $. У порівнянні з іншими флагманськими мережами в екосистемі Polygon zkEVM, такими як Immutable (FDV: 3,45 мільярда $) та Ronin (FDV: 2,15 мільярда $), технічний потенціал та вплив Moonveil є очевидними.





Стратегічне позиціонування Moonveil відповідає кільком ключовим ринковим тенденціям:





Інфраструктура як послуга (Infrastructure-as-a-Service, IaaS): на відміну від розробників окремих ігор, Moonveil пропонує комплексний інфраструктурний рівень, що підтримує як власні, так і сторонні ігри, створюючи мережевий ефект на рівні платформи, що виходить за межі успіху будь-якої окремої гри.





Кросчейн-сумісніть: у міру того, як екосистеми блокчейнів стають все більш багатомережевими, інфраструктура Moonveil дозволяє їй отримувати цінність з різних мереж, а не обмежуватися однією мережею.





Економіка, орієнтована на гравця: підкреслюючи право власності гравців та їх економічну участь, Moonveil узгоджує інтереси розробників, гравців та власників токенів, створюючи стійку економічну модель, яка дає переваги всім зацікавленим сторонам.













В основі технічної архітектури Moonveil лежить передова технологія нульового розголошення (ZK), з особливим акцентом на глибокій інтеграції можливостей zkEVM (віртуальної машини Ethereum з нульовим розголошенням). Цей стратегічний вибір спрямований на вирішення трилемми блокчейну — одночасного досягнення децентралізації, безпеки та масштабованості.





Використовуючи доведення з нульовим розголошенням (ZKPs) та zkEVM, Moonveil закладає основу для потужного блокчейну, орієнтованого на ігри, який відповідає найвищим стандартам безпеки Web3 у валідації стану, кросчейн-сполученні та кросчейн-обміні повідомленнями. Використання zkEVM дає кілька ключових переваг:





Підвищена безпека: ZKP дозволяють перевіряти транзакції без розкриття конфіденційних даних, забезпечуючи цілісність транзакцій і конфіденційність.





Рішення масштабованості: швидка фінальність, високочастотні деведення дійсності та швидка фінальність, високочастотні деведення дійсності та Polygon Zero — найшвидший у світі механізм доведення ZK — спільно підтримують високі вимоги до продуктивності мережі рівня 2 Moonveil.





Економічна ефективність: завдяки Polygon zkEVM вартість транзакцій значно знижується, що робить мікротранзакції та взаємодії в ігровому процесі на високій частоті фінансово доцільними.





Сумісність з EVM: повна сумісність з віртуальною машиною Ethereum забезпечує безперебійну інтеграцію з існуючими інструментами, гаманцями та ресурсами для розробників Ethereum, знижуючи бар'єри для входу як для розробників, так і для гравців.









Рішення рівня 2 від Moonveil, що працює на базі технології ZK, підтримує як власні ігри, так і ігри сторонніх розробників, забезпечуючи гравцям винятковий досвід. Архітектура, спеціально розроблена для ігор, оптимізована для задоволення унікальних вимог інтерактивних розваг. Основні показники продуктивності:





Висока пропускна здатність: мережа розрахована на обробку тисяч транзакцій за секунду, що забезпечує ігровий процес у реальному часі без затримок, спричинених блокчейном.





Низька затримка: остаточне підтвердження транзакцій за частки секунди гарантує миттєве відображення дій гравців у грі, забезпечуючи очікувану гравцями швидкість реагування.





Оптимізація gas: спеціальні технології пакетування транзакцій та їх компресії зменшують витрати на ончейн-операції, дозволяючи фіксувати навіть найдрібніші ігрові дії ефективно та економно.













Токен MORE служить нативною валютою та токеном управління екосистеми Moonveil, призначеним для фіксації та розподілу цінності між усіма учасниками платформи. На відміну від багатьох токенів, які обмежуються внутрішньою корисністю в іграх, MORE є комплексним токеном екосистеми, що підтримує багаторівневе створення та обмін цінності.





Загальний обсяг токенів становить 1 мільярд, але поточні показники (ціна, обсяг торгівлі, ринкова капіталізація тощо) ще не оприлюднені. Економічна модель ретельно розроблена, щоб збалансувати масштабованість екосистеми та дефіцит токенів за допомогою продуманої токеноміки.









Стратегія розподілу MORE відображає збалансований підхід до зростання екосистеми, узгодження інтересів інвесторів та побудови спільноти. Типова структура розподілу виглядає так:





Спільнота та гравці (30–40%): найбільша частина розподіляється між членами спільноти та гравцями у вигляді винагород за гру, аірдропів та програм заохочення спільноти, що забезпечує глибоку зацікавленість найактивніших учасників у досягненні успіху проєкту.





Розробка та операції (20–25%): кошти, розподілені на поточну розробку, операції платформи та розширення екосистеми, включаючи розробку ігор, оптимізацію платформи та стратегічні партнерства.





Команда та консультанти (15–20%): розподіл коштів між членами команди зазвичай підлягає графіку набуття прав, щоб забезпечити довгострокову узгодженість, тоді як розподіл коштів між консультантами підтримує стратегічне керівництво та зв'язки в галузі.





Інвестори та стратегічні партнери (20–25%): Moonveil запустить ICO та продаж нодів 22 жовтня 2024 року, запропонувавши 20% токенів інвесторам для фінансування зростання платформи — водночас основна частина токенів залишиться під контролем спільноти.













Завдяки технології блокчейн гравці отримують можливість володіти, торгувати, робити внески, керувати та заробляти винагороди за низькою вартістю — це кардинальна зміна порівняно з традиційними моделями ігор. Модель власності гравців Moonveil побудована на таких ключових елементах:





Справжня цифрова власність: всі ігрові активи існують у вигляді NFT на блокчейні, що надає гравцям перевірену власність, яка не залежить від операційного статусу гри або рішень розробників.





Перенесення активів між іграми: завдяки прозорості, безпеці та праву власності користувачів, архітектура блокчейну Moonveil дозволяє гравцям торгувати, продавати або переказувати цифрові активи між сумісними іграми в екосистемі.





Економічна участь: гравці можуть заробляти токени за допомогою дій в грі та брати на себе ролі, такі як мерчанти або постачальники послуг, активно беручи участь у зростанні економіки гри та отримуючи від цього переваги.









Програма лояльності Moon Beams відображає прагнення Moonveil до побудови довгострокових відносин зі своїми гравцями. Програма, розроблена для винагородження постійної активності, пропонує чіткі шляхи прогресу для гравців з різним рівнем залучення. Основні стратегії включають:





Прогресивні винагороди: чим довше і активніше гравці беруть участь, тим більші винагороди та переваги вони отримують, що заохочує до довгострокової прихильності до екосистеми.





Соціальні ігрові функції: інструменти спільноти, що підтримують співпрацю, конкуренцію та соціальну взаємодію, створюючи мережевий ефект, який підвищує загальну цінність платформи.









Moonveil залучила інвестиції від кількох провідних венчурних компаній, що спеціалізуються на ігрових та блокчейн-технологіях, зокрема Gumi Cryptos Capital, Spartan Group та Animoca Ventures. Ці стратегічні інвестиції надають низку переваг:





Капітальні ресурси: значне фінансування підтримує амбітний план розвитку як технологій, так і ігор, без шкоди для якості та термінів реалізації.





Галузевий досвід: ці інвестори мають глибоке розуміння ігрової індустрії та технології блокчейн, що дозволяє їм надавати стратегічні рекомендації щодо розробки продуктів та позиціонування на ринку.













З моменту свого виникнення сектор ігор Web3 еволюціонував у окремі сегменти. Основні категорії конкурентів включають:





Блокчейни, орієнтовані на ігри: платформи, такі як Immutable, Ronin та WAX, які спеціально розроблені для ігрових застосунків.





Універсальні рішення рівня 2: мережі, такі як Arbitrum, Optimism та Polygon, які підтримують ігри, але не зосереджені виключно на них.





Ігрові студії з інтеграцією блокчейну: традиційні ігрові компанії, які впроваджують функції блокчейну в існуючі ігри.









Moonveil вирізняється такими основними перевагами:





Технічна перевага: міцна основа, побудована на технології zkEVM, інтеграції AggLayer та оптимізації під конкретні ігри, що відрізняє її від більшості конкурентів.





Комплексна стратегія екосистеми: замість того, щоб зосереджуватися на одній грі або ізольованому технічному рішенні, Moonveil пропонує комплексну інфраструктуру, що підтримує всю мережу створення вартості в ігровій галузі.





Орієнтований на гравця дизайн: глибокий акцент на досвіді гравця, власності та економічній участі, а не на пріоритетах розробників або інвесторів.









Moonveil бачить майбутнє ігор, в якому гравці дійсно володіють своїми цифровими активами, беруть економічну участь в улюблених іграх і користуються перевагами прозорого розвитку, керованого спільнотою. У міру появи нових партнерських відносин між лідерами блокчейну та провідними ігровими студіями, Moonveil готова стати новим еталоном галузі в області створення високоякісних ігор на швидкому, безпечному та економічно ефективному блокчейні.





Токен MORE вже пройшов лістинг на MEXC.





