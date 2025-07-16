У спотовій торгівлі ви можете змінювати параметри лімітного ордера, включаючи ціну і кількість ордерів. Після успішної зміни параметрів ордера, початковий ордер буде скасовано, і система згенерує новиУ спотовій торгівлі ви можете змінювати параметри лімітного ордера, включаючи ціну і кількість ордерів. Після успішної зміни параметрів ордера, початковий ордер буде скасовано, і система згенерує нови
Як змінити параметри спотового ордера

16 липня 2025MEXC
У спотовій торгівлі ви можете змінювати параметри лімітного ордера, включаючи ціну і кількість ордерів. Після успішної зміни параметрів ордера, початковий ордер буде скасовано, і система згенерує новий. Наразі ця функція доступна тільки для лімітних ордерів у спотовій торгівлі.

Як змінити параметри ордера на вебсайті


1. Знизу сторінки спотової торгівлі ви можете побачити розділ "Відкриті ордери". Клацніть на іконку олівця біля ордера, який ви хочете змінити.


2. Введіть нову ціну та суму у спливаючому вікні, а потім клацніть [Підтвердити].


Як змінити параметри ордера у застосунку


1. На головній сторінці застосунку MEXC торкніться [Торгівля] і перейдіть до розділу "Відкриті ордери" внизу. Трокніться іконки олівця поруч з ордером.


2. Введіть нову ціну та суму у спливаючому вікні, а потім торкніться [Підтвердити].


Відмова від відповідальності: торгівля криптовалютою передбачає значний ризик. Ця стаття не надає консультацій щодо інвестиційних, податкових, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає лише інформацію для довідки та не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та інвестуйте обережно. Вся інвестиційна діяльність користувачів базується на їхніх власних незалежних рішеннях.

