Як змінити параметри спотового ордера





У спотовій торгівлі ви можете змінювати параметри лімітного ордера, включаючи ціну і кількість ордерів. Після успішної зміни параметрів ордера, початковий ордер буде скасовано, і система згенерує новий. Наразі ця функція доступна тільки для лімітних ордерів у спотовій торгівлі.









1. Знизу сторінки спотової торгівлі ви можете побачити розділ "Відкриті ордери". Клацніть на іконку олівця біля ордера, який ви хочете змінити.









2. Введіть нову ціну та суму у спливаючому вікні, а потім клацніть [Підтвердити].













1. На головній сторінці застосунку MEXC торкніться [Торгівля] і перейдіть до розділу "Відкриті ордери" внизу. Трокніться іконки олівця поруч з ордером.









2. Введіть нову ціну та суму у спливаючому вікні, а потім торкніться [Підтвердити].