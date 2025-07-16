Визначення Що таке підтвердження блоку Якщо коротко, то під час торгівлі будь-якою цифровою валютою дані про транзакцію знаходяться в "блоці даних", також відомому як "блок". Як тільки цей блок відпраВизначення Що таке підтвердження блоку Якщо коротко, то під час торгівлі будь-якою цифровою валютою дані про транзакцію знаходяться в "блоці даних", також відомому як "блок". Як тільки цей блок відпра
Як перевірити кількість підтверджень блоків на MEXC

16 липня 2025MEXC
Визначення


Що таке підтвердження блоку


Якщо коротко, то під час торгівлі будь-якою цифровою валютою дані про транзакцію знаходяться в "блоці даних", також відомому як "блок". Як тільки цей блок відправляється в основний блокчейн, транзакція попередньо підтверджується. Цей процес підтвердження називається "підтвердження блоку".

Що означає кількість підтверджень блоків


Кожного разу, коли блок відправляється в основний блокчейн, дані транзакції підтверджуються лише раз. Кількість підтверджень блоку означає кількість разів, коли дані про транзакцію були підтверджені.

Наприклад:
Зрозуміло, що блок, який містить дані про транзакцію цифрової валюти, успадковує інформацію з попереднього блоку. Тому кожен підтверджений блок також успадковує інформацію з попереднього блоку, а подальші блоки також повинні успадковувати дані попереднього блоку. Зазвичай, наступний блок після "Блок 1" називається "Блок 2", за ним йде "Блок 3" і так далі. Весь процес підтвердження називається "підтвердження блоку", а їх загальна сума — "кількість підтверджень блоків". Тільки коли всі блоки підтверджені, транзакція може бути завершена. Як правило, що більша кількість підтверджень блоків, то менша ймовірність підробки даних і вищий рівень їх безпеки.

Як перевірити кількість підтверджень блоків на вебсайті MEXC


Якщо бажаєте перевірити кількість підтверджень блоків для конкретного криптовалютного депозиту, перейдіть на головну сторінку вебсайту і виконайте такі кроки:

Крок 1: клацніть на [Гаманець], щоб перейти на сторінку огляду активів MEXC.


Крок 2: клацніть на [Депозит], щоб перейти на сторінку депозиту MEXC.



Крок 3: клацніть на поле поруч із [Мережа] і виберіть потрібну криптовалюту, щоб отримати доступ до відповідної інформації для довідки, наприклад, "Очікується отримання".



Примітка:
Для депозиту або переказу USDT в мережі ERC20 підтвердження вимагає 96 блоки, тобто 96 мережеві підтвердження.


Як перевірити кількість підтверджень блоків в застосунку MEXC


Крок 1: торкніться [Гаманці], щоб перейти на сторінку [Огляд].



Крок 2: торкніться кнопки [Депозит], щоб перейти на сторінку депозиту MEXC.



Крок 3: у рядку пошуку знайдіть криптовалюту, яку ви частіше використовуєте для депозитів, наприклад, USDT.




Крок 4: виберіть бажану мережу для депозиту, яку часто використовуєте, наприклад, ERC20.





Вище можна побачити відповідну кількість підтверджень блоків (показуються як "підтвердження мережі") на зображенні праворуч.

Примітка:
Для депозиту або переказу USDT в мережі ERC20 підтвердження вимагає 96 блоки, тобто 96 мережеві підтвердження.

