Як перевірити кількість підтверджень блоків на MEXC









Якщо коротко, то під час торгівлі будь-якою цифровою валютою дані про транзакцію знаходяться в "блоці даних", також відомому як "блок". Як тільки цей блок відправляється в основний блокчейн, транзакція попередньо підтверджується. Цей процес підтвердження називається "підтвердження блоку".









Кожного разу, коли блок відправляється в основний блокчейн, дані транзакції підтверджуються лише раз. Кількість підтверджень блоку означає кількість разів, коли дані про транзакцію були підтверджені.





Наприклад:

Зрозуміло, що блок, який містить дані про транзакцію цифрової валюти, успадковує інформацію з попереднього блоку. Тому кожен підтверджений блок також успадковує інформацію з попереднього блоку, а подальші блоки також повинні успадковувати дані попереднього блоку. Зазвичай, наступний блок після "Блок 1" називається "Блок 2", за ним йде "Блок 3" і так далі. Весь процес підтвердження називається "підтвердження блоку", а їх загальна сума — "кількість підтверджень блоків". Тільки коли всі блоки підтверджені, транзакція може бути завершена. Як правило, що більша кількість підтверджень блоків, то менша ймовірність підробки даних і вищий рівень їх безпеки.









Якщо бажаєте перевірити кількість підтверджень блоків для конкретного криптовалютного депозиту, перейдіть на головну сторінку вебсайту і виконайте такі кроки:

























Примітка:

Для депозиту або переказу USDT в мережі ERC20 підтвердження вимагає 96 блоки, тобто 96 мережеві підтвердження.

























































Вище можна побачити відповідну кількість підтверджень блоків (показуються як "підтвердження мережі") на зображенні праворуч.





Примітка:

