Fragmetric (FRAG): модульне управління активами й інфраструктура для рестейкінгу на Solana

Оскільки управління активами ончейн і рестейкінг усе частіше стають основними стовпами екосистеми DeFi, Fragmetric вперше впроваджує високомодульне і компоновне рішення в мережі Solana. Впроваджуючи стандарт активів FRAG-22 і модель ліквідного стейкінгу з декількома активами, Fragmetric пропонує уніфікований досвід стейкінгу й ефективний механізм розподілу доходу, створюючи безпечнішу та гнучкішу інфраструктуру для одночасної роботи з різними активами, пристосовану як для користувачів, так і для розробників.









Fragmetric — це протокол модульного управління активами, побудований у мережі Solana. Його завдання полягає в тому, щоб забезпечити уніфіковану обробку ліквідності, агрегацію винагород і підтримку модульного управління для різних типів активів для стейкінгу, зокрема SOL і провідних токенів ліквідного стейкінгу (LST).





Протокол базується на двох ключових компонентах:





Стандарт FRAG-22: фреймворк управління активами на основі розширень токенів Solana, що забезпечує відображення декількох активів і модульний контроль;

Frag-активи (наприклад, fragSOL, fragJTO): репрезентативні токени, що отримуються, коли користувачі депонують активи для стейкінгу. Ці токени є ліквідними, компоновними і підтримують автоматичний перерозподіл доходу.





Завдяки стандартизованій структурі активів і автоматизованій моделі винагороди, Fragmetric має на меті підвищити ефективність використання капіталу в стейкінгу, знизити операційну складність і забезпечити базову інфраструктуру для наступного покоління співпраці з активами в DeFi.









2.1 Підтримка різних типів активів для стейкінгу





Користувачі можуть депонувати різні активи у Fragmetric, зокрема SOL (нативний токен) і ряд LST (таких як JitoSOL, mSOL, bSOL, JTO та інші).





Після депозиту користувачі отримують відповідні frag-активи (наприклад, fragSOL), які представляють їхні позиції в стейкінгу. Ці frag-активи є ліквідними і можуть бути використані в DeFi-протоколах для торгівлі, додаткового стейкінгу або інших видів діяльності, що приносять прибуток.





2.2 Диверсифіковані джерела доходу





Об'єднуючи кілька потоків доходу, frag-активи пропонують власникам потенціал для отримання складних прибутків, переважно отриманих з:





Винагород валідаторів PoS: традиційні винагороди за створення блоків у стейкінгу

Доходу MEV (максимальна видобувна вартість): інтегрований з можливостями MEV через мережу Jito Network

Модульних мережевих сервісних заохочень (AVS): винагороди за участь в децентралізованих сервісах, таких як Switchboard (оракул) і Ping Network (інфраструктура нодів)





2.3 Модульний стандарт активів FRAG-22





FRAG-22 — це нативний стандарт активів, представлений Fragmetric на Solana, побудований за допомогою розширень токенів. Він пропонує такі ключові особливості:





Уніфіковане представлення активів: зіставляє різні активи зі стейкінгу з frag-активами, спрощуючи управління портфелем та інтеграцію

Програмовані модулі управління: дозволяють динамічно керувати переказами, винагородами та параметрами за допомогою хуків переказів

Автоматизоване відстеження і розподіл винагород: усуває невідповідності в традиційних системах винагород LST для підвищення точності та справедливості

Компоновність з DeFi: стандартизовані моделі активів покращують сумісність та інтеграцію між DeFi-протоколами





2.4 Архітектура безпеки й аудит





Усі критичні компоненти Fragmetric пройшли аудит і офіційну перевірку з боку Certora і Quantstamp. До них відносяться система розподілу винагород, контроль дозволів на використання контрактів і міжмодульна інфраструктура маршрутизації активів, що гарантує надійну безпеку протоколу та прозоре управління активами.









FRAG — це нативний токен управління протоколу Fragmetric, з фіксованою загальною пропозицією в 1 мільярд токенів, випущених за допомогою моделі одноразового розподілу, а додаткова інфляція не планується. Окрім своєї основної ролі в управлінні, власники токенів FRAG можуть здійснювати стейкінг FRAG для участі в пропозиціях і голосуванні протоколу. Токен також виконує важливу стимулюючу функцію в екосистемі: стейкінг FRAG надає доступ до балів для аірдропу (F Points) і збільшує вагу винагороди. У майбутньому FRAG також буде використовуватися для заохочення розробників модулів, учасників мережі й інтеграції нових активно валідованих сервісів (AVS), позиціонуючи токен як центральний рушій цінності та координації в усій системі. Огляд розподілу та розблокування токенів виглядає так:





Категорія Розподіл Графік вестингу Основні учасники 20% 1 рік кліфу + 2 роки лінійного вестингу Ранні інвестори 22% 10% початковий випуск, решта — після 1-річного кліфу + 2-річний вестинг Фундація 13% 4-річний лінійний вестинг на щоквартальній основі Розвиток спільноти і екосистеми 30% 1/3 початковий випуск, що залишається у вестингу протягом 4 років Аірдроп 15% Випускається поетапно; 1,8% виділено на Сезон №1













Перший аірдроп Fragmetric (Сезон №1) завершився зі знімком, зробленим у червні 2025 року, а отримання було відкрито 2 липня. Аірдроп був розповсюджений серед активних членів спільноти, зокрема власників таких активів, як fragSOL і fragJTO. Цей аірдроп не тільки став важливою віхою в початковому розподілі токенів FRAG, але й мав на меті заохотити широку участь користувачів, посилити залучення спільноти та закласти основу для децентралізованого управління.





Водночас, 1 липня 2025 року токен FRAG офіційно пройшов лістинг для торгівлі на багатьох біржах, зокрема на MEXC. Початкова пропозиція становила приблизно 202 мільйони токенів. Очікується, що в міру розвитку протоколу і поглиблення залучення спільноти, корисність FRAG розшириться за межі базового управління і стейкінгу, охопивши більш широкий спектр екосистемних стимулів і крос-протокольної співпраці.





Fragmetric пропонує комплексне рішення для підвищення ефективності активів, модульного управління й інтеграції прибутковості з різних джерел за допомогою стандарту FRAG-22 і моделі рестейкінгу з декількома активами. Інновація полягає у використанні стандартизованих і автоматизованих механізмів для досягнення балансу між ліквідністю активів і складною прибутковістю. У майбутньому Fragmetric планує розширити підтримку ширшого спектру токенів LST (Liquid Staking Tokens) і AVS (Active Validated Services), інтегруватися з ширшою мережею модульних розробників і створити спільну інфраструктуру активів, яка буде обслуговувати всю екосистему Solana і мультичейн-екосистему.





Як проєкт, що поєднує технічні інновації з реальним застосуванням, Fragmetric демонструє явні структурні переваги і довгостроковий потенціал в секторі стейкінгу, і за ним варто спостерігати.





