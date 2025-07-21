Chainbase: гіпермережа даних на основі ШІ, що поєднує блокчейн та інтелектуальне майбутнє





В епоху стрімкого розвитку технології блокчейн та штучного інтелекту створення ефективної, доступної та перевіреної інфраструктури даних стало головним пріоритетом. Chainbase, що позиціонується як найбільша у світі кросчейн мережа даних, призначена для штучного інтелекту, пропонує революційне рішення. Цей аналіз досліджує технічну архітектуру Chainbase, токеноміку та ринковий потенціал, зосереджуючись на нативному токені C, який є основою так званої «гіпермережі даних».





Chainbase переосмислює способи обробки, доступу та монетизації даних блокчейну. Поєднуючи фрагментовані екосистеми блокчейну та застосунки штучного інтелекту, Chainbase вирішує давні інфраструктурні проблеми, які гальмували широке впровадження децентралізованих технологій. Завдяки архітектурі з подвійною мережею та надійній токен-економіці Chainbase займає центральне місце в новій екосистемі DataFi (дані та фінанси).













Chainbase була заснована з чіткою місією: зробити дані блокчейну доступними, перевіреними та готовими до використання штучним інтелектом. Платформа представляє інноваційну архітектуру з подвійною мережею, яка забезпечує програмовані та комбіновані зашифровані дані, підтримуючи високу пропускну здатність, низьку затримку та детерміновану остаточність. Модель подвійного стейкінгу ще більше посилює безпеку мережі.





Проєкт виник на основі ключового висновку: існуючі інфраструктури блокчейнів є дуже фрагментованими, що ускладнює розробникам, дослідникам та системам штучного інтелекту ефективний доступ до даних ончейн та їх використання. Традиційні блокчейни працюють ізольовано, створюючи острівці даних, що обмежують кросчейн аналіз та цілісний огляд даних.









Як провідний рівень інфраструктури Web3 для взаємодії з блокчейном, Chainbase пропонує хмарні API-сервіси, які дозволяють розробникам легко інтегруватися з блокчейн-мережами та створювати Web3-застосунки. Його цінність виходить далеко за межі простого доступу до даних і включає:





Уніфікований доступ до даних: агрегує мультичейн дані та надає єдиний інтерфейс для безперебійного отримання інформації кросчейн.

Інфраструктура, сумісна з ШІ: структурує дані блокчейну у формати, оптимізовані для машинного навчання та обробки ШІ, що дозволяє здійснювати розширений аналіз та інтелектуальні застосування.

Перевірювана цілісність даних: використовує встановлені механізми консенсусу та криптографічні докази, щоб гарантувати, що всі дані, до яких здійснюється доступ через мережу, є точними та захищеними від фальсифікації.

Інструменти, зручні для розробників: пропонує комплексні API, SDK та фреймворки для розробки, щоб спростити створення Web3-застосунків, що базуються на даних.









Зі спільнотою, що налічує понад 396 000 учасників, Chainbase продемонструвала сильний інтерес ринку та широке застосування. Її конкурентні переваги полягають у комплексному підході до інфраструктури даних блокчейну:





Технічна перевага: архітектура з подвійною мережею перевершує традиційні рішення з однією мережею, поєднуючи високу пропускну здатність з низькою затримкою.

Економічна модель: добре продумана економіка токенів C забезпечує стійкі стимули для всіх учасників мережі, підтримуючи довгострокове зростання та стабільність екосистеми.

Інтеграція екосистеми: завдяки мультичейн сумісності та форматуванню даних, готовому до використання штучного інтелекту, Chainbase позиціонується як критичний інфраструктурний рівень для наступного покоління застосунків Web3.













Завдяки архітектурі гіперданих мережі, Chainbase перетворює активність ончейн на структуровані, перевірені та придатні для машинного зчитування дані, оптимізовані для моделей штучного інтелекту та децентралізованих застосунків. Ця архітектура складається з декількох взаємопов'язаних рівнів, кожен з яких підтримує певний етап процесу обробки даних.





Рівень доступу до даних





Цей рівень управляє доступом і зберіганням мережевих даних, підтримуючи як потокову, так і пакетну обробку. Він також надає механізми для перевірки достовірності даних. Як основний компонент інфраструктури Chainbase, він забезпечує ефективний і надійний доступ до даних. Основні функції:





Уніфіковані інтерфейси даних: безперебійна інтеграція потокових даних у реальному часі та історичних пакетних даних, що дозволяє здійснювати запити застосунків на вимогу.

Підтримка декількох систем зберігання: сумісність з різними системами зберігання, включаючи архітектури data lake, Arweave (постійне зберігання), Amazon S3 (хмарне зберігання) та IPFS (децентралізоване зберігання).

Доведення цілісності даних: використання доведення з нульовим розголошенням та парадигм консенсусу на основі зберігання для гарантування доступності та цілісності даних у мережі.





Рівень консенсусу





Цей рівень, побудований на CometBFT, забезпечує миттєву остаточність і узгодженість даних у всіх нодах, досягаючи другого рівня оперативності даних. Він відіграє важливу роль у безпеці мережі та гарантує, що всі учасники мають доступ до однакової актуальної інформації. Основні компоненти включають:





Інтеграція CometBFT: поєднує зрілий алгоритм консенсусу CometBFT з Delegated Proof-of-Stake (DPoS) для ефективного та безпечного консенсусу в мережі.

Протокол ABCI++: розширює інтерфейс блокчейну для застосунків Cosmos, щоб перетворити стани Chainbase Virtual Machine (CVM) у формати, сумісні з механізмом консенсусу CometBFT.

Агрегатор стейкінгу: агрегує токени стейкінгу з усієї екосистеми Cosmos, щоб гарантувати економічну стабільність та безпеку мережі.





Рівень виконання





Цей рівень, відповідальний за обробку великих обсягів даних та логіку перетворення даних на основі Manuscript, є обчислювальним ядром мережі Chainbase. Основні компоненти включають:





Віртуальна машина Chainbase (CVM): спеціальна віртуальна машина, що підтримує паралельну обробку, ефективно виконуючи завдання Manuscript для обробки складних процесів перетворення даних та аналітики.

Механізм паралельного виконання: використовує передову технологію багатопотоковості для забезпечення паралельної обробки даних, значно перевершуючи традиційні послідовні підходи за пропускною здатністю та продуктивністю.

ChainbaseDB (CDB): гібридна система баз даних, що підтримує кілька механізмів зберігання, включаючи VectorDB (для вбудовування штучного інтелекту), GraphDB (для реляційних даних) та зберігання ключ-значення для структурованих даних.

Інтеграція Eigenlayer AVS: використовує економічну безпеку Ethereum через рестейкінг, забезпечуючи роботу CVM у повністю децентралізованому та безпечному середовищі.





Рівень спільної обробки





Цей рівень, розроблений для полегшення співпраці користувачів в обробці даних та розробці штучного інтелекту, дозволяє окремим особам монетизувати свої знання як торгові активи. Керуючись системою токенів C та стимулюючи її, він сприяє створенню динамічної та самодостатньої екосистеми. Можливості включають:





Монетизація знань: перетворює знання користувачів в області обробки даних, аналітики та штучного інтелекту в економічну цінність ончейн.

Спільна розробка: забезпечує співпрацю між науковцями, розробниками та експертами в галузі даних для створення передових рішень з обробки даних.

Зростання екосистеми: стимулює постійні інновації та вдосконалення можливостей мережі з обробки даних.





Основою Chainbase є Manuscript — програмована платформа для створення каналів обробки даних. Вона визначає стандартизовані схеми для перетворення різноманітних джерел даних у структуровані набори даних.





Manuscript — це революційна платформа для потокової передачі даних блокчейну, яка підтримує безперебійну інтеграцію даних ончейн та офчейн, даючи розробникам можливість створювати складні канали для виконання складних завдань з перетворення та аналізу даних.









Однією з найбільш інноваційних функцій Chainbase є модель подвійного стейкінгу, яка підвищує безпеку мережі за допомогою багаторівневих механізмів стейкінгу:





Стейкінг нативних токенів: стейкінг токену C здійснюється за допомогою традиційних механізмів для фіксації вартості мережі та надання економічної безпеки.

Рестейкінг Eigenlayer: впроваджує токени на базі Ethereum з низькою волатильністю та високою ліквідністю, що ще більше посилює економічну безпеку за допомогою рестейкінгу.

Агрегована безпека: поєднуючи нативні та рестейкані токени, Chainbase досягає рівня криптоекономічної безпеки, що перевершує однорівневі моделі стейкінгу.













C — це нативний токен децентралізованої мережі даних, призначений для сприяння та стимулювання різних видів діяльності в екосистемі. Як ядро мережі Chainbase, C виконує кілька важливих функцій для підтримки добре узгодженої економіки стимулів для всіх учасників.





Як утиліті токен, C координує взаємодію між постачальниками та споживачами даних, заохочуючи ефективну організацію даних, забезпечуючи при цьому операційну ефективність мережі та стабільне зростання екосистеми.









Економіка токенів C побудована на таких ключових принципах:





Сталий розвиток: узгодженість стимулів для всіх учасників забезпечує ефективність виконання та консенсусу, підтримуючи довгостроковий розвиток та стабільність мережі.

Контроль інфляції: щорічний випуск токенів обмежений 3%, що обмежує інфляцію та зберігає довгострокову цінність для власників токенів.

Функціональний попит: широкий спектр мережевих активностей, таких як комісія за запити, стейкінг та доступ до наборів даних, вимагає використання токенів C, що забезпечує постійну корисність.









Токен C забезпечує стабільну вартість завдяки декільком джерелам доходу:





Комісія за запит даних





Розробники даних створюють Manuscript для обробки даних блокчейну, генеруючи набори даних, які можна запитувати. Ці запити вимагають оплати в C, що надає токену реальну корисність, одночасно створюючи можливості отримання доходу для учасників мережі.





Модель розподілу комісій — стимулювання ключових стейкхолдерів:





80% операторам і делегаторам: в першу чергу винагороджує операторів за підтримку та оптимізацію обчислювальних ресурсів, забезпечуючи ефективну обробку даних.

15% розробникам: винагороджує тих, хто надає високоякісну логіку обробки Manuscript.

5% спалювання токенів: 5% комісій за запити спалюються, що створює дефляційний тиск для підтримки вартості токенів.





Пул заохочення операторів





15% від загального обсягу токенів C буде виділено протягом шести років (2% щорічно) для винагороди операторів, які надають надійні та різноманітні обчислювальні ресурси для обробки великих обсягів даних.





Цей довгостроковий механізм стимулювання гарантує, що оператори залишатимуться відданими успіху мережі та продовжуватимуть надавати високоякісні послуги.





Блок-винагороди

Блок-винагороди видаються з контрольованим річним рівнем інфляції 2%, що забезпечує стабільні стимули для підтримки довгострокової стійкості та безпеки мережі.









Економіка токену C побудована навколо чотирьох основних ролей стейкхолдерів, кожна з яких має чіткі обов'язки та механізми винагороди:





Оператори: надають обчислювальну потужність для рівня виконання, підтримують інфраструктуру, обробляють запити на дані та забезпечують стабільність мережі. 80% комісій за запити на дані та 100% пулу стимулів для операторів.

Валідатори: захищають мережу та рівень консенсусу, перевіряючи транзакції та підтримуючи цілісність даних. 100% блок-винагород як компенсація за підтримку безпеки та консенсусу.

Розробники даних: надають код для перетворення даних, набори даних та логіку запитів. 15% комісій за запити даних за високоякісні внески у вигляді manuscript.

Детегатори: здійснюють стейкінг токенів C для підтримки валідаторів та операторів, підвищуючи економічну безпеку та надаючи можливість участі тим, хто не має технічних ресурсів. Отримують частку винагород, генерованих нодами, які вони підтримують.









Економіка токенів Chainbase включає в себе кілька механізмів, що гарантують довгострокову безпеку та стабільність:





Механізм стейкінгу: валідатори та делегатори повинні здійснювати стейкінг токенів C, узгоджуючи свої фінансові інтереси зі стабільністю та безпекою мережі.

Заохочення на основі продуктивності: оператори та валідатори з вищою продуктивністю отримують більші винагороди, сприяючи постійному вдосконаленню та надійності.

Динамічне коригування комісій: комісії за запити можуть коригуватися залежно від активності та попиту в мережі, що дозволяє підтримувати баланс між ефективністю стимулів та операційними витратами, адаптуючись до ринкових умов.













Одним з найбільш переконливих випадків використання Chainbase є його інтеграція зі системами штучного інтелекту та машинного навчання. Як передова платформа, що поєднує технології штучного інтелекту з блокчейном, Chainbase пропонує інноваційні рішення для управління даними та аналітики.





Його інфраструктура, оптимізована для штучного інтелекту, підтримує:





Постачання даних для навчання: моделі штучного інтелекту можуть отримувати доступ до структурованих, перевірених даних блокчейну для навчання та інференції, що дозволяє розробляти передові системи інтелекту ончейн.

Аналітику в режимі реального часу: алгоритми машинного навчання можуть обробляти потокові дані блокчейну в режимі реального часу для підтримки таких застосунків, як виявлення шахрайства, аналіз ринку та прогнозне моделювання.

Інтелектуальну систему кросчейн: шляхом агрегації мультичейн-даних системи штучного інтелекту можуть генерувати більш комплексні аналітичні дані для підтримки кращого прийняття рішень.









Структурована архітектура даних Chainbase ідеально підходить для застосунків DeFi, що вимагають доступу до фінансових даних у реальному часі та кросчейн. Приклади використання:





Управління портфелем: інвестиційні платформи можуть отримувати доступ до агрегованих даних про активи кросчейн, щоб запропонувати користувачам уніфікований перегляд портфеля.

Оцінка ризиків: фінансові установи можуть виконувати складний аналіз ризиків мультичейн, використовуючи дані Chainbase.

Комплаєнс та звітність: інструменти комплаєнсу можуть використовувати перевірені дані блокчейну для створення точних звітів та забезпечення комплаєнсу.









Chainbase розроблений для широкого кола користувачів, включаючи операторів нодів, розробників, аналітиків даних та звичайних користувачів, що забезпечує широку участь в екосистемі:





API-сервіси: розробники можуть легко отримати доступ до вичерпних даних блокчейну за допомогою простих API-викликів, без необхідності підтримувати складну інфраструктуру блокчейну.

Аналітичні платформи: аналітики даних можуть використовувати структуровані дані, сумісні зі штучним інтелектом, для створення просунутих аналітичних платформ.

Кросчейн-застосунки: розробники можуть створювати мультичейн-застосунки та отримувати доступ до уніфікованих даних через кросчейн-інфраструктуру Chainbase.









Великі підприємства можуть використовувати інфраструктуру Chainbase для підтримки широкого спектру бізнес-застосунків:





Відстеження ланцюжка поставок: моніторинг продуктів і матеріалів у декількох блокчейнах для забезпечення прозорості та автентичності.

Аналітика користувачів: аналіз поведінки користувачів на різних блокчейн-платформах для оптимізації продуктів і послуг.

Маркетингові дослідження: доступ до агрегованих мультичейн-даних про ринок для підтримки стратегічного прийняття рішень.













Chainbase розвиває свою екосистему за допомогою ініціативи Foundation і є лідером у новому секторі DataFi. У міру розширення застосунків Web3 і проникнення технології блокчейн у різні галузі, цінність даних блокчейну зростає в геометричній прогресії, відкриваючи величезний потенціал ринку DataFi.









Хоча існує кілька постачальників даних про блокчейн, Chainbase виділяється своєю комплексною інфраструктурою даних та можливостями, готовими до використання штучного інтелекту. Його здатність агрегувати дані кросчейн, у поєднанні з високою продуктивністю та надійною безпекою, робить його лідером галузі.









Декілька факторів сприяють зростанню Chainbase та більш широкого ринку інфраструктури даних блокчейну:





Впровадження штучного інтелекту: зростаюча інтеграція штучного інтелекту та блокчейну стимулює попит на структуровані та легкодоступні дані блокчейну.

Кросчейн сумісність: зростаюча фрагментація екосистем блокчейну підкреслює нагальну потребу в уніфікованих рішеннях для доступу до даних.

Впровадження в підприємствах: зростаючий інтерес підприємств до технології блокчейну прискорює попит на професійну інфраструктуру даних.

Дотримання нормативних вимог: у міру посилення регуляторного контролю за діяльністю, пов'язаною з блокчейном, попит на перевірені та доступні для аудиту джерела даних продовжує зростати.









Chainbase є значним інноваційним рішенням в області інфраструктури даних блокчейну, пропонуючи комплексні рішення для доступу до даних, їх обробки та монетизації. Його надійна технічна архітектура в поєднанні з ретельно продуманою токен-економікою робить його ключовим гравцем у новій екосистемі DataFi.





Токен C є не тільки утиліті активом. Він також лежить в основі економіки, орієнтованої на стимулювання всіх учасників мережі. Завдяки диверсифікованим джерелам доходу, механізмам накопичення вартості, контролю інфляції, функціональній корисності та економічній безпеці, модель токена створює стійку основу для довгострокового зростання.





Інноваційна архітектура Chainbase забезпечує ефективну обробку даних та доступ до них, а вбудована інтеграція штучного інтелекту та кросчейн можливості дозволяють їй скористатися зростаючим попитом на інтелектуальну інфраструктуру блокчейну.





C тепер доступний на MEXC. Скористайтеся цією ранньою можливістю і займіть позицію в одному з найперспективніших секторів криптовалюти. Виконайте наступні кроки, щоб отримати C на MEXC: Скористайтеся цією ранньою можливістю і займіть позицію в одному з найперспективніших секторів криптовалюти. Виконайте наступні кроки, щоб отримати C на MEXC:





C у рядку пошуку та виберіть 2) Знайдіть токену рядку пошуку та виберіть спотову торгову пару.

3) Виберіть тип ордера, введіть суму та ціну, а потім завершіть угоду.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.