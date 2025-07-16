1. Вступ Останнім часом у Telegram трапляються різні види шахрайства. Користувачі повинні залишатися пильними, щоб протистояти шахраям. Наступні типи шахрайства поширені в Telegram, і якщо ви зіткнете1. Вступ Останнім часом у Telegram трапляються різні види шахрайства. Користувачі повинні залишатися пильними, щоб протистояти шахраям. Наступні типи шахрайства поширені в Telegram, і якщо ви зіткнете
Остерігайтеся шахраїв у Telegram

1. Вступ


Останнім часом у Telegram трапляються різні види шахрайства. Користувачі повинні залишатися пильними, щоб протистояти шахраям. Наступні типи шахрайства поширені в Telegram, і якщо ви зіткнетеся з будь-якою з цих ситуацій, будь ласка, пам'ятайте про існуючі ризики.

1.1 Небезпечні приватні повідомлення від незнайомців


Час від часу у Telegram вам можуть надсилати повідомлення незнайомі люди. Якщо хтось рекомендує проєкт, який вимагає від вас переказати гроші або зареєструватися в невідомому програмному забезпеченні, будьте обережні, щоб уникнути грошових втрат або крадіжки інформації. Ви також можете отримувати посилання або підозрілі файли з невідомих джерел. Ці файли часто маскуються під офіційні оголошення або містять порнографічну інформацію. Ці файли можуть бути троянськими вірусами, тому не завантажуйте їх і не натискайте на них. Не довіряйте незнайомцям, які надсилають вам повідомлення, а якщо вас утискають, у вас є можливість заблокувати їх. Не натискайте на підозрілі файли або посилання, надіслані вам без причини.

1.2 Махінації шахраїв, які видають себе за офіційних працівників


Коли ви запитуєте про послуги платформи в офіційній групі, ви можете отримувати приватні повідомлення від осіб, які видають себе за офіційний персонал. Наприклад, вони можуть запропонувати вам отримати подарунковий пакет або попросити вас надати інформацію під виглядом допомоги у знятті обмежень щодо контролю ризиків. У цьому випадку не довіряйте їм і не надавайте інформацію про свій обліковий запис, оскільки офіційний персонал ніколи не ініціює приватних розмов з будь-яким користувачем. Якщо вам потрібно зв'язатися з офіційним персоналом, ви можете ідентифікувати його за міткою адміністратора групи. Не довіряйте нікому в Telegram, хто пропонує допомогти вам зняти контроль над ризиками. Це відома тактика шахрайства. Офіційна платформа ніколи не буде надсилати текстові повідомлення або телефонувати будь-якому користувачеві без причини або без того, щоб користувач звернувся до неї першим. Ви ніколи не повинні надавати будь-яку важливу інформацію особам, які просять паролі, SMS/коди перевірки Google під різними іменами, оскільки це відома тактика шахрайства. Якщо ви зіткнулися з такою ситуацією, ви можете верифікувати канал на офіційному сайті MEXC: Верифікація MEXC.

У застосунку MEXC портал для перевірки офіційних каналів можна знайти в розділі Служба підтримки клієнтів -> Верифікація MEXC.

На сайті MEXC його можна знайти внизу сторінки в розділі Підтримка користувачів -> Верифікація MEXC.

1.3 Шахрайство через несправжні офіційні спільноти в соціальних мережах


Існує багато типів несправжніх офіційних груп у Telegram, які, як правило, наповнюються ботами та шахрайськими акаунтами. Шахраї можуть розміщувати в групі різні фальшиві інвестиційні пропозиції, такі як обмін цифровими активами, переказ коштів на гаманці для отримання прибутку, а також сканування QR-кодів для отримання аірдропів. Не довіряйте їм і не переходьте за підозрілими посиланнями та інструкціями в групі. Важливо захистити свою особисту власність і не стати жертвою шахрайства.

Обов'язково приєднуйтесь до офіційної україномовної Telegram-групи MEXC: https://t.me/MEXCUKR_News а інші мовні групи можна знайти внизу сторінки на офіційному сайті MEXC.

Якщо ви не впевнені в достовірності каналів, ви можете перевірити їх на Верифікація MEXC або звернутися до служби підтримки для перевірки.

У той же час, не вступайте і не довіряйте ніяким біржовим або арбітражним групам, а також будьте обережні з будь-якими проєктами, які обіцяють високу прибутковість і стабільність.

1.4 Шахрайські приватні транзакції


Щоб уникнути шахрайства, рекомендується уникати приватних транзакцій, якщо ви хочете купити або продати USDT. Якщо хтось зв'язується з вами напряму, щоб продати USDT за низькою ціною або купити USDT за високою, або якщо ви зустрічаєтесь з кимось, хто називає себе офіційним співробітником, який може гарантувати безпеку транзакцій, будьте обережні, щоб запобігти небажаним грошовим втратам. Приватні транзакції не є безпечними і зазвичай є шахрайством. Рекомендується купувати і продавати віртуальні валюти тільки на офіційних торгових платформах.

1.5 Незаконна та неприйнятна інформація


Якщо хтось надсилає вам непристойні зображення та відео або пропонує незаконну інформацію, наприклад, вкрадені або занесені до чорного списку USDT, а також рекламу невідомих проєктів та інформацію про азартні ігри в Telegram, не довіряйте їм. У вас є можливість заблокувати контакт безпосередньо або повідомити про нього, позначивши адміністраторів у групі.

1.6 Шахрайство з боку самозванців, які видають себе за друзів


Шахраї можуть видати себе за вашого друга та попросити у вас скріншоти вашого чату Telegram під виглядом відновлення свого облікового запису. Після того, як ви надасте цю інформацію, ваш код входу стане доступним, і шахраї можуть використати його для входу у ваш обліковий запис. Вони також можуть видавати себе за вашого друга та просити позичити гроші або запитувати іншу інформацію. Необхідно ретельно перевірити особу людини, з якою ви спілкуєтеся.

1.7 Несправжня програма для встановлення Telegram


Зверніть увагу, що Telegram наразі не надає жодних програм для встановлення китайською мовою. Більшість китайських програм для встановлення, знайдених через сторонні пошукові системи, несуть ризики, тому, будь ласка, не використовуйте їх.

1.8 Шахрайство з використанням схожих імен


Шахраї часто реєструють акаунти з іменами, схожими на імена адміністраторів, використовуючи для шахрайства схожі на них літери та цифри, такі як "O" та "0", "I" та "l" тощо.

2. Висновок


Підводячи підсумок, ми пропонуємо такі поради, які допоможуть вам запобігти шахрайству та збиткам у Telegram:

2.1 Увімкніть двофакторну автентифікацію


для безпеки вашого акаунту ми рекомендуємо вам встановити пароль для двофакторної автентифікації. Цей пароль знадобиться лише тоді, коли ваш акаунт намагатиметься увійти в новий клієнт Telegram.

2.2 Будьте обережні, використовуючи сторонні клієнти


сторонні клієнти можуть контролювати ваш обліковий запис, читати всю вашу історію чату, збирати інформацію про ваш пристрій і навіть замінювати адреси передачі та інший вміст чату, надісланий через програмне забезпечення. Тому з міркувань безпеки завантажуйте Telegram лише з офіційного сайту.

2.3 Не надсилайте особисту інформацію Telegram-ботам


будь ласка, будьте обережні при використанні Telegram-ботів і не розголошуйте жодних особистих даних, включаючи ваше ім'я, логін, номер телефону, адресу електронної пошти, пароль або будь-яку іншу інформацію, яка може бути використана для вашої ідентифікації.

2.4 Перевіряйте адреси гаманців


якщо ви хочете надіслати комусь адресу гаманця, будь ласка, ретельно перевірте її. Рекомендується надсилати іншим скріншот QR-коду гаманця.

2.5 Регулярно перевіряйте пристрої, з яких здійснюється вхід у Telegram


регулярно перевіряйте пристрої, з яких здійснюється вхід до вашого Telegram-акаунта, і примусово виходьте з будь-яких підозрілих пристроїв.

2.6 Додавати контакти без надання спільного доступу до телефонних номерів


Під час додавання контактів ви можете відмінити опцію за замовчуванням, яка дозволяє надавати спільний доступ до вашого номера телефону.

2.7 Приховуйте свій номер телефону та встановлюйте обмеження на приєднання до груп


У Telegram ви можете налаштувати так, щоб контакти, яких немає у вашому списку контактів, не могли додати вас до групи, щоб знизити ризики шахрайства, наприклад, потрапляння до шахрайських груп тощо. Також ми не рекомендуємо використовувати функцію "Знайти людей поблизу".

2.8 Вимкніть автоматичне завантаження


Ми рекомендуємо вимкнути функцію автоматичного завантаження файлів у Telegram, щоб уникнути випадкового завантаження вірусних файлів тощо.

Відмова від відповідальності: цей матеріал не пов'язаний з наданням консультацій щодо інвестиційних, податкових, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших супутніх послуг і не є рекомендацією до купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає винятково інформацію, але не фінансові консультації. Переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестуванням.

