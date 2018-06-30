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MX TOKEN (MX), Ethereum blok zinciri üzerinde yer alan, MEXC platformu tarafından geliştirilmiş merkeziyetsiz bir dijital varlıktır. MEXC'nin yerel tokeni olarak, kullanıcıları ve geliştiricileri güçlendirmek için MX ekosistemi her gün kademeli olarak geliştirilir. MX Token'in temel odak noktası, kullanıcılara güvenli ve istikrarlı bir alım satım deneyimi sunmak ve endüstri lideri olmaktır. MX aynı zamanda, MEXC topluluğunun haklarının kanıtıdır. MX sahipleri iş kararlarında, takım seçimlerinde ve faaliyetlere öncelikli katılım gibi konularda oy kullanma hakkına sahiptir. MEXC ayrıca topluluğun oylama tekliflerini tamamen benimser ve oylama sonuçlarına dayalı olarak hak ve menfaat tahsis mekanizmasını yeniden yapılandırır. Ocak 2022'den itibaren, platformun tüm kârının %40'ı, üç ayda bir MX'in ikincil piyasadan geri alınmasına ve yakılmasına ayrılmaktadır. MX'in ilk toplam arzı 1 milyar tokendir. Güncel olarak, 560 milyon token yok edildi ve 100 milyon tokenin dolaşımda olması hedefi değişmedi. MX sahipleri, MEXC'de MX tutma, oy verme, indirimli abonelik alma ve yeni listelenmelerdeki oylamalarda ücretsiz airdrop kazanmak gibi bir dizi ayrıcalığa sahiptir. Ayrıca MX, MEXC.com alım satım platformunda %0.01 işlem ücreti indirimi gibi pratik uygulamalara sahiptir."