MX TOKEN | MX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MX TOKEN Hızlı Proje Tanıtımı
MX TOKEN (MX), Ethereum blok zinciri üzerinde yer alan, MEXC platformu tarafından geliştirilmiş merkeziyetsiz bir dijital varlıktır. MEXC'nin yerel tokeni olarak, kullanıcıları ve geliştiricileri güçlendirmek için MX ekosistemi her gün kademeli olarak geliştirilir. MX Token'in temel odak noktası, kullanıcılara güvenli ve istikrarlı bir alım satım deneyimi sunmak ve endüstri lideri olmaktır. MX aynı zamanda, MEXC topluluğunun haklarının kanıtıdır. MX sahipleri iş kararlarında, takım seçimlerinde ve faaliyetlere öncelikli katılım gibi konularda oy kullanma hakkına sahiptir. MEXC ayrıca topluluğun oylama tekliflerini tamamen benimser ve oylama sonuçlarına dayalı olarak hak ve menfaat tahsis mekanizmasını yeniden yapılandırır. Ocak 2022'den itibaren, platformun tüm kârının %40'ı, üç ayda bir MX'in ikincil piyasadan geri alınmasına ve yakılmasına ayrılmaktadır. MX'in ilk toplam arzı 1 milyar tokendir. Güncel olarak, 560 milyon token yok edildi ve 100 milyon tokenin dolaşımda olması hedefi değişmedi. MX sahipleri, MEXC'de MX tutma, oy verme, indirimli abonelik alma ve yeni listelenmelerdeki oylamalarda ücretsiz airdrop kazanmak gibi bir dizi ayrıcalığa sahiptir. Ayrıca MX, MEXC.com alım satım platformunda %0.01 işlem ücreti indirimi gibi pratik uygulamalara sahiptir."MX TOKEN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı抹茶
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-06-30
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0092 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000