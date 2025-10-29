ราคาปัจจุบัน YUUKI วันนี้ คือ 0.00231624 USD ติดตามการอัปเดตราคา YUUKI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YUUKI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน YUUKI วันนี้ คือ 0.00231624 USD ติดตามการอัปเดตราคา YUUKI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YUUKI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YUUKI

ข้อมูลราคา YUUKI

เอกสารไวท์เปเปอร์ YUUKI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ YUUKI

โทเคโนมิกส์ YUUKI

การคาดการณ์ราคา YUUKI

YUUKI โลโก้

YUUKI ราคา (YUUKI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 YUUKI เป็น USD

$0.00231624
-27.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
YUUKI (YUUKI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:54:00 (UTC+8)

ข้อมูลราคา YUUKI (YUUKI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00231231
ต่ำสุด 24h
$ 0.00321452
สูงสุด 24h

$ 0.00231231
$ 0.00321452
$ 0.03770389
$ 0.00192955
-1.96%

-27.94%

+11.72%

+11.72%

ราคาเรียลไทม์ YUUKI (YUUKI) คือ $0.00231624 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดYUUKI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00231231 และราคาสูงสุด $ 0.00321452 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ YUUKI คือ $ 0.03770389 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00192955

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น YUUKI มีการเปลี่ยนแปลง -1.96% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -27.94% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +11.72% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

YUUKI (YUUKI) ข้อมูลการตลาด

$ 48.82K
--
$ 48.82K
21.00M
21,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ YUUKI คือ $ 48.82K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ YUUKI คือ 21.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 48.82K

ประวัติราคา YUUKI (YUUKI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา YUUKI เป็น USD เท่ากับ $ -0.000898280188557518
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา YUUKI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002940197
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา YUUKI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0019989396
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา YUUKI เป็น USD เท่ากับ $ -0.025446476473860232

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000898280188557518-27.94%
30 วัน$ -0.0002940197-12.69%
60 วัน$ -0.0019989396-86.30%
90 วัน$ -0.025446476473860232-91.65%

อะไรคือ YUUKI (YUUKI)

$YUUKI is a utility based AI operator, not a simple social chatbot. Running a cashflow-generating business. Here is a number of her technical capabilities:

  1. Operate the back-end infrastructure of Fullhouse.gg, she checks deposits for inconsistencies, approves withdrawals lightning-fast and manages KYC procedures.

  2. Pay out casino revenue-share payments in tokenized form to those who took excessive risk and took the plunge. Fortune favors the bold.

  3. Manage user chats in the global on-site chat and the Discord community. Preventing deceitful entrants and baseless comments.

4 Reward Yappers on the Creatorbid Leaderboard (Kaito or Creatorbid Contribute) with Free Bets and Loyalty EXP inside the Fullhouse Eco-System.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา YUUKI (USD)

YUUKI (YUUKI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ YUUKI (YUUKI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ YUUKI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา YUUKI ตอนนี้!

YUUKI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ YUUKI (YUUKI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ YUUKI (YUUKI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ YUUKIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ YUUKI (YUUKI)

วันนี้ YUUKI (YUUKI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน YUUKI เป็นUSD คือ 0.00231624 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน YUUKI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ YUUKI เป็น USD คือ $ 0.00231624 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ YUUKI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ YUUKI คือ $ 48.82K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ YUUKI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ YUUKI คือ 21.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ YUUKI คือเท่าใด?
YUUKI ถึงราคา ATH ที่ 0.03770389 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ YUUKI คือเท่าไร?
YUUKI ถึงราคา ATL ที่ 0.00192955 USD
ปริมาณการเทรดของ YUUKI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ YUUKI คือ -- USD
ปีนี้ YUUKI จะสูงขึ้นอีกไหม?
YUUKI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา YUUKI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:54:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ YUUKI (YUUKI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

