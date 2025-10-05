ราคาปัจจุบัน ynUSD Max วันนี้ คือ 1.026 USD ติดตามการอัปเดตราคา YNUSDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YNUSDX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ynUSD Max วันนี้ คือ 1.026 USD ติดตามการอัปเดตราคา YNUSDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YNUSDX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YNUSDX

ข้อมูลราคา YNUSDX

เอกสารไวท์เปเปอร์ YNUSDX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ YNUSDX

โทเคโนมิกส์ YNUSDX

การคาดการณ์ราคา YNUSDX

ynUSD Max ราคา (YNUSDX)

ราคาปัจจุบัน 1 YNUSDX เป็น USD

$1.026
$1.026
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
ynUSD Max (YNUSDX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 14:05:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ynUSD Max (YNUSDX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

--

-0.00%

+0.51%

+0.51%

ราคาเรียลไทม์ ynUSD Max (YNUSDX) คือ $1.026 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดYNUSDX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.023 และราคาสูงสุด $ 1.027 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ YNUSDX คือ $ 1.027 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.997125

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น YNUSDX มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.51% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ynUSD Max (YNUSDX) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ynUSD Max คือ $ 89.65K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ YNUSDX คือ 87.42K โดยมีอุปทานรวมที่ 87421.65687268265 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 89.65K

ประวัติราคา ynUSD Max (YNUSDX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ynUSD Max เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ynUSD Max เป็น USD เท่ากับ $ +0.0135474066
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ynUSD Max เป็น USD เท่ากับ $ +0.0268707348
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ynUSD Max เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ +0.0135474066+1.32%
60 วัน$ +0.0268707348+2.62%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ ynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ynUSD Max (USD)

ynUSD Max (YNUSDX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ynUSD Max (YNUSDX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ynUSD Max

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ynUSD Max ตอนนี้!

YNUSDX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ynUSD Max (YNUSDX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ynUSD Max (YNUSDX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ YNUSDXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ynUSD Max (YNUSDX)

วันนี้ ynUSD Max (YNUSDX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน YNUSDX เป็นUSD คือ 1.026 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน YNUSDX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ YNUSDX เป็น USD คือ $ 1.026 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ynUSD Max คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ YNUSDX คือ $ 89.65K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ YNUSDX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ YNUSDX คือ 87.42K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ YNUSDX คือเท่าใด?
YNUSDX ถึงราคา ATH ที่ 1.027 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ YNUSDX คือเท่าไร?
YNUSDX ถึงราคา ATL ที่ 0.997125 USD
ปริมาณการเทรดของ YNUSDX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ YNUSDX คือ -- USD
ปีนี้ YNUSDX จะสูงขึ้นอีกไหม?
YNUSDX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา YNUSDX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 14:05:56 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น