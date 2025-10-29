ราคาปัจจุบัน Yield Optimizer EUR วันนี้ คือ 1.18 USD ติดตามการอัปเดตราคา YOEUR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YOEUR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Yield Optimizer EUR วันนี้ คือ 1.18 USD ติดตามการอัปเดตราคา YOEUR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YOEUR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YOEUR

ข้อมูลราคา YOEUR

เอกสารไวท์เปเปอร์ YOEUR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ YOEUR

โทเคโนมิกส์ YOEUR

การคาดการณ์ราคา YOEUR

Yield Optimizer EUR โลโก้

Yield Optimizer EUR ราคา (YOEUR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 YOEUR เป็น USD

$1.18
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Yield Optimizer EUR (YOEUR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:28:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Yield Optimizer EUR (YOEUR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.17
ต่ำสุด 24h
$ 1.18
สูงสุด 24h

$ 1.17
$ 1.18
$ 1.19
$ 1.15
-0.05%

+0.08%

+0.54%

+0.54%

ราคาเรียลไทม์ Yield Optimizer EUR (YOEUR) คือ $1.18 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดYOEUR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.17 และราคาสูงสุด $ 1.18 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ YOEUR คือ $ 1.19 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.15

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น YOEUR มีการเปลี่ยนแปลง -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.54% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Yield Optimizer EUR (YOEUR) ข้อมูลการตลาด

$ 101.16K
--
$ 101.16K
86.07K
86,071.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Yield Optimizer EUR คือ $ 101.16K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ YOEUR คือ 86.07K โดยมีอุปทานรวมที่ 86071.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 101.16K

ประวัติราคา Yield Optimizer EUR (YOEUR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Yield Optimizer EUR เป็น USD เท่ากับ $ +0.00099334
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yield Optimizer EUR เป็น USD เท่ากับ $ +0.0006818040
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yield Optimizer EUR เป็น USD เท่ากับ $ +0.0055652340
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yield Optimizer EUR เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00099334+0.08%
30 วัน$ +0.0006818040+0.06%
60 วัน$ +0.0055652340+0.47%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Yield Optimizer EUR (YOEUR)

YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Yield Optimizer EUR (USD)

Yield Optimizer EUR (YOEUR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Yield Optimizer EUR (YOEUR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Yield Optimizer EUR

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Yield Optimizer EUR ตอนนี้!

YOEUR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Yield Optimizer EUR (YOEUR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Yield Optimizer EUR (YOEUR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ YOEURโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Yield Optimizer EUR (YOEUR)

วันนี้ Yield Optimizer EUR (YOEUR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน YOEUR เป็นUSD คือ 1.18 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน YOEUR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ YOEUR เป็น USD คือ $ 1.18 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Yield Optimizer EUR คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ YOEUR คือ $ 101.16K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ YOEUR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ YOEUR คือ 86.07K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ YOEUR คือเท่าใด?
YOEUR ถึงราคา ATH ที่ 1.19 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ YOEUR คือเท่าไร?
YOEUR ถึงราคา ATL ที่ 1.15 USD
ปริมาณการเทรดของ YOEUR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ YOEUR คือ -- USD
ปีนี้ YOEUR จะสูงขึ้นอีกไหม?
YOEUR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา YOEUR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:28:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Yield Optimizer EUR (YOEUR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

$112,443.45

$3,980.08

$0.03393

$193.05

$3.7415

$3,980.08

$112,443.45

$193.05

$2.5983

$0.19289

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.012153

$1.550

$0.0000000388

$0.008184

$1.550

$0.00200

$0.0000000000000000077

