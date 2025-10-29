Uranus DEX ราคา (URA)
+2.94%
-11.35%
+6.24%
+6.24%
ราคาเรียลไทม์ Uranus DEX (URA) คือ $0.00214814 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดURA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00201399 และราคาสูงสุด $ 0.00262891 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ URA คือ $ 0.00970236 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น URA มีการเปลี่ยนแปลง +2.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -11.35% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +6.24% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Uranus DEX คือ $ 2.16M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ URA คือ 999.91M โดยมีอุปทานรวมที่ 999906433.472468 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.16M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Uranus DEX เป็น USD เท่ากับ $ -0.000275277409267233
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Uranus DEX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003149761
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Uranus DEX เป็น USD เท่ากับ $ +0.0052860196
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Uranus DEX เป็น USD เท่ากับ $ +0.00193398568035248784
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000275277409267233
|-11.35%
|30 วัน
|$ -0.0003149761
|-14.66%
|60 วัน
|$ +0.0052860196
|+246.07%
|90 วัน
|$ +0.00193398568035248784
|+903.08%
Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.
Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.
The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.
The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.
As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Uranus DEX (URA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ
