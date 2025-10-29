Swash ราคา (SWASH)
-0.18%
-0.67%
-13.90%
-13.90%
ราคาเรียลไทม์ Swash (SWASH) คือ $0.00180137 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSWASH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00179559 และราคาสูงสุด $ 0.00183079 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SWASH คือ $ 0.95025 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00161107
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SWASH มีการเปลี่ยนแปลง -0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.67% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -13.90% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Swash คือ $ 1.80M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SWASH คือ 994.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.80M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Swash เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Swash เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001864646
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Swash เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007401130
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Swash เป็น USD เท่ากับ $ -0.001411125020990698
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.67%
|30 วัน
|$ -0.0001864646
|-10.35%
|60 วัน
|$ -0.0007401130
|-41.08%
|90 วัน
|$ -0.001411125020990698
|-43.92%
What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.
Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.
Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.
New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!
Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:
The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.
