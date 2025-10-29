ราคาปัจจุบัน Swash วันนี้ คือ 0.00180137 USD ติดตามการอัปเดตราคา SWASH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SWASH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Swash วันนี้ คือ 0.00180137 USD ติดตามการอัปเดตราคา SWASH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SWASH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SWASH

ข้อมูลราคา SWASH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SWASH

โทเคโนมิกส์ SWASH

การคาดการณ์ราคา SWASH

Swash ราคา (SWASH)

ราคาปัจจุบัน 1 SWASH เป็น USD

$0.00180137
$0.00180137
-0.60%1D
Swash (SWASH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:36:43 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Swash (SWASH) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00179559
ต่ำสุด 24h
$ 0.00183079
สูงสุด 24h

$ 0.00179559
$ 0.00183079
$ 0.95025
$ 0.00161107
-0.18%

-0.67%

-13.90%

-13.90%

ราคาเรียลไทม์ Swash (SWASH) คือ $0.00180137 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSWASH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00179559 และราคาสูงสุด $ 0.00183079 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SWASH คือ $ 0.95025 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00161107

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SWASH มีการเปลี่ยนแปลง -0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.67% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -13.90% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Swash (SWASH) ข้อมูลการตลาด

$ 1.80M
--
$ 1.80M
994.96M
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Swash คือ $ 1.80M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SWASH คือ 994.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.80M

ประวัติราคา Swash (SWASH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Swash เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Swash เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001864646
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Swash เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007401130
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Swash เป็น USD เท่ากับ $ -0.001411125020990698

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.67%
30 วัน$ -0.0001864646-10.35%
60 วัน$ -0.0007401130-41.08%
90 วัน$ -0.001411125020990698-43.92%

อะไรคือ Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Swash (USD)

Swash (SWASH) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Swash (SWASH) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Swash

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Swash ตอนนี้!

SWASH เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Swash (SWASH)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Swash (SWASH) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SWASHโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Swash (SWASH)

วันนี้ Swash (SWASH) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SWASH เป็นUSD คือ 0.00180137 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SWASH เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SWASH เป็น USD คือ $ 0.00180137 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Swash คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SWASH คือ $ 1.80M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SWASH คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SWASH คือ 994.96M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SWASH คือเท่าใด?
SWASH ถึงราคา ATH ที่ 0.95025 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SWASH คือเท่าไร?
SWASH ถึงราคา ATL ที่ 0.00161107 USD
ปริมาณการเทรดของ SWASH คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SWASH คือ -- USD
ปีนี้ SWASH จะสูงขึ้นอีกไหม?
SWASH อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SWASH เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Swash (SWASH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

