SuperGrok ราคา (SUPERGROK)
-%2,49
-%2,85
-%23,68
-%23,68
ราคาเรียลไทม์ SuperGrok (SUPERGROK) คือ $0,00008046 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSUPERGROK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0,00008042 และราคาสูงสุด $ 0,00008463 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SUPERGROK คือ $ 0,00501917 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0,00005728
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SUPERGROK มีการเปลี่ยนแปลง -%2,49 ในชั่วโมงที่ผ่านมา -%2,85 ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -%23,68 และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SuperGrok คือ $ 80,42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SUPERGROK คือ 1,00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 80,42K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SuperGrok เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SuperGrok เป็น USD เท่ากับ $ -0,0000235469
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SuperGrok เป็น USD เท่ากับ $ -0,0000568332
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SuperGrok เป็น USD เท่ากับ $ -0,0011856374021244003
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-%2,85
|30 วัน
|$ -0,0000235469
|-%29,26
|60 วัน
|$ -0,0000568332
|-%70,63
|90 วัน
|$ -0,0011856374021244003
|-%93,64
SUPERGROK is a meme-based cryptocurrency token inspired by the @SUPERGROK AI bot on the social media platform X, capitalizing on the growing fascination with artificial intelligence and Elon Musk’s influence. Built on the Ethereum blockchain, SUPERGROK has recently gained traction due to its association with xAI’s Grok chatbot and the buzz surrounding new features like animated AI “Companions.” These include Ani, an anime-style avatar with an optional NSFW mode, and Rudy, a cartoony red panda, which have sparked excitement among crypto enthusiasts and meme token traders. The token’s connection to Musk, a prominent figure in tech and crypto, has further fueled its hype, with his frequent posts on X amplifying interest.
