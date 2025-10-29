ราคาปัจจุบัน Sploots by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPLOOT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SPLOOT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Sploots by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPLOOT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SPLOOT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SPLOOT

ข้อมูลราคา SPLOOT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SPLOOT

โทเคโนมิกส์ SPLOOT

การคาดการณ์ราคา SPLOOT

Sploots by Virtuals โลโก้

Sploots by Virtuals ราคา (SPLOOT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SPLOOT เป็น USD

$0.00053239
$0.00053239$0.00053239
+2.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Sploots by Virtuals (SPLOOT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:15:36 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Sploots by Virtuals (SPLOOT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00198963
$ 0.00198963$ 0.00198963

$ 0
$ 0$ 0

+1.39%

+2.90%

+27.75%

+27.75%

ราคาเรียลไทม์ Sploots by Virtuals (SPLOOT) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSPLOOT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SPLOOT คือ $ 0.00198963 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SPLOOT มีการเปลี่ยนแปลง +1.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.90% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +27.75% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Sploots by Virtuals (SPLOOT) ข้อมูลการตลาด

$ 530.93K
$ 530.93K$ 530.93K

--
----

$ 530.93K
$ 530.93K$ 530.93K

997.25M
997.25M 997.25M

997,247,740.9496186
997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sploots by Virtuals คือ $ 530.93K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SPLOOT คือ 997.25M โดยมีอุปทานรวมที่ 997247740.9496186 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 530.93K

ประวัติราคา Sploots by Virtuals (SPLOOT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Sploots by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sploots by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sploots by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sploots by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+2.90%
30 วัน$ 0-54.18%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Sploots by Virtuals (USD)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Sploots by Virtuals (SPLOOT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Sploots by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Sploots by Virtuals ตอนนี้!

SPLOOT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Sploots by Virtuals (SPLOOT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Sploots by Virtuals (SPLOOT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SPLOOTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Sploots by Virtuals (SPLOOT)

วันนี้ Sploots by Virtuals (SPLOOT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SPLOOT เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SPLOOT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SPLOOT เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Sploots by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SPLOOT คือ $ 530.93K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SPLOOT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SPLOOT คือ 997.25M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SPLOOT คือเท่าใด?
SPLOOT ถึงราคา ATH ที่ 0.00198963 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SPLOOT คือเท่าไร?
SPLOOT ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SPLOOT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SPLOOT คือ -- USD
ปีนี้ SPLOOT จะสูงขึ้นอีกไหม?
SPLOOT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SPLOOT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:15:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Sploots by Virtuals (SPLOOT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

