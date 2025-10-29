Sploots by Virtuals ราคา (SPLOOT)
ราคาเรียลไทม์ Sploots by Virtuals (SPLOOT) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSPLOOT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SPLOOT คือ $ 0.00198963 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SPLOOT มีการเปลี่ยนแปลง +1.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.90% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +27.75% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sploots by Virtuals คือ $ 530.93K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SPLOOT คือ 997.25M โดยมีอุปทานรวมที่ 997247740.9496186 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 530.93K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Sploots by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sploots by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sploots by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sploots by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+2.90%
|30 วัน
|$ 0
|-54.18%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
Character Name: Sploots
Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.
Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.
Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.
