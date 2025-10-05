ราคาปัจจุบัน Skillful AI วันนี้ คือ 0.00181749 USD ติดตามการอัปเดตราคา SKAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SKAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Skillful AI วันนี้ คือ 0.00181749 USD ติดตามการอัปเดตราคา SKAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SKAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SKAI

ข้อมูลราคา SKAI

เอกสารไวท์เปเปอร์ SKAI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SKAI

โทเคโนมิกส์ SKAI

การคาดการณ์ราคา SKAI

Skillful AI โลโก้

Skillful AI ราคา (SKAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SKAI เป็น USD

$0.00181749
$0.00181749$0.00181749
-0.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Skillful AI (SKAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:56:43 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Skillful AI (SKAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00179743
$ 0.00179743$ 0.00179743
ต่ำสุด 24h
$ 0.00183074
$ 0.00183074$ 0.00183074
สูงสุด 24h

$ 0.00179743
$ 0.00179743$ 0.00179743

$ 0.00183074
$ 0.00183074$ 0.00183074

$ 0.252674
$ 0.252674$ 0.252674

$ 0.00113594
$ 0.00113594$ 0.00113594

-0.01%

-0.41%

-6.56%

-6.56%

ราคาเรียลไทม์ Skillful AI (SKAI) คือ $0.00181749 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSKAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00179743 และราคาสูงสุด $ 0.00183074 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SKAI คือ $ 0.252674 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00113594

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SKAI มีการเปลี่ยนแปลง -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.41% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.56% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Skillful AI (SKAI) ข้อมูลการตลาด

$ 206.05K
$ 206.05K$ 206.05K

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

113.37M
113.37M 113.37M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Skillful AI คือ $ 206.05K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SKAI คือ 113.37M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.82M

ประวัติราคา Skillful AI (SKAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Skillful AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Skillful AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000829046
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Skillful AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001033799
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Skillful AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001529588381850544

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.41%
30 วัน$ -0.0000829046-4.56%
60 วัน$ +0.0001033799+5.69%
90 วัน$ -0.0001529588381850544-7.76%

อะไรคือ Skillful AI (SKAI)

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Skillful AI (USD)

Skillful AI (SKAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Skillful AI (SKAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Skillful AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Skillful AI ตอนนี้!

SKAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Skillful AI (SKAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Skillful AI (SKAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SKAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Skillful AI (SKAI)

วันนี้ Skillful AI (SKAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SKAI เป็นUSD คือ 0.00181749 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SKAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SKAI เป็น USD คือ $ 0.00181749 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Skillful AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SKAI คือ $ 206.05K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SKAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SKAI คือ 113.37M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SKAI คือเท่าใด?
SKAI ถึงราคา ATH ที่ 0.252674 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SKAI คือเท่าไร?
SKAI ถึงราคา ATL ที่ 0.00113594 USD
ปริมาณการเทรดของ SKAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SKAI คือ -- USD
ปีนี้ SKAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
SKAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SKAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:56:43 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น