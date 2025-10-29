ราคาปัจจุบัน SatoshitCoin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SATOSHIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SATOSHIT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน SatoshitCoin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SATOSHIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SATOSHIT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SATOSHIT

ข้อมูลราคา SATOSHIT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SATOSHIT

โทเคโนมิกส์ SATOSHIT

การคาดการณ์ราคา SATOSHIT

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

SatoshitCoin โลโก้

SatoshitCoin ราคา (SATOSHIT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SATOSHIT เป็น USD

--
----
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
SatoshitCoin (SATOSHIT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:14:30 (UTC+8)

ข้อมูลราคา SatoshitCoin (SATOSHIT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03706577
$ 0.03706577$ 0.03706577

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ SatoshitCoin (SATOSHIT) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSATOSHIT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SATOSHIT คือ $ 0.03706577 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SATOSHIT มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

SatoshitCoin (SATOSHIT) ข้อมูลการตลาด

$ 15.15K
$ 15.15K$ 15.15K

--
----

$ 15.15K
$ 15.15K$ 15.15K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SatoshitCoin คือ $ 15.15K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SATOSHIT คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.15K

ประวัติราคา SatoshitCoin (SATOSHIT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SatoshitCoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SatoshitCoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SatoshitCoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SatoshitCoin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-9.47%
60 วัน$ 0-99.91%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ SatoshitCoin (SATOSHIT)

Stop fighting, Shits Out

What the hell is this?

Satoshi disappeared. He went to take a shit and never came back.

Is he really gone?

Look for clues rich in fiber on the public toilet wall.

$SATOSHIT is the first meme coin created to commemorate emissions exceeding the white paper itself—a movement driven by intestinal peristalsis. There is no proof-of-work here. We only recognize proof-of-excretion.

If you feel stomach discomfort, we strongly recommend adopting the squat strategy. If you enjoy the constipation brought on by long-term holding, feel free. Either way, this is gold—faith directly flushed out from the intestines.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

SatoshitCoin (SATOSHIT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา SatoshitCoin (USD)

SatoshitCoin (SATOSHIT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ SatoshitCoin (SATOSHIT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ SatoshitCoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา SatoshitCoin ตอนนี้!

SATOSHIT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ SatoshitCoin (SATOSHIT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SatoshitCoin (SATOSHIT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SATOSHITโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SatoshitCoin (SATOSHIT)

วันนี้ SatoshitCoin (SATOSHIT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SATOSHIT เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SATOSHIT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SATOSHIT เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ SatoshitCoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SATOSHIT คือ $ 15.15K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SATOSHIT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SATOSHIT คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SATOSHIT คือเท่าใด?
SATOSHIT ถึงราคา ATH ที่ 0.03706577 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SATOSHIT คือเท่าไร?
SATOSHIT ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SATOSHIT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SATOSHIT คือ -- USD
ปีนี้ SATOSHIT จะสูงขึ้นอีกไหม?
SATOSHIT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SATOSHIT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:14:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SatoshitCoin (SATOSHIT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,611.11
$112,611.11$112,611.11

-1.77%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,962.10
$3,962.10$3,962.10

-3.28%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03800
$0.03800$0.03800

-18.17%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.12
$192.12$192.12

-3.40%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9567
$3.9567$3.9567

+2.57%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,962.10
$3,962.10$3,962.10

-3.28%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,611.11
$112,611.11$112,611.11

-1.77%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.12
$192.12$192.12

-3.40%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5831
$2.5831$2.5831

-2.00%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19232
$0.19232$0.19232

-3.72%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009870
$0.009870$0.009870

-1.30%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.441
$1.441$1.441

+92.13%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000414
$0.0000000414$0.0000000414

+381.39%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.009996
$0.009996$0.009996

+299.84%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.441
$1.441$1.441

+92.13%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00180
$0.00180$0.00180

+80.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000073
$0.0000000000000000073$0.0000000000000000073

+62.22%