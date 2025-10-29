Pitaya ราคา (PITAYA)
-1.45%
+1.73%
+8.38%
+8.38%
ราคาเรียลไทม์ Pitaya (PITAYA) คือ $0.00010817 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPITAYA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00010439 และราคาสูงสุด $ 0.00011101 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PITAYA คือ $ 0.00020639 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00007188
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PITAYA มีการเปลี่ยนแปลง -1.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.73% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.38% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pitaya คือ $ 108.05K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PITAYA คือ 998.81M โดยมีอุปทานรวมที่ 999383922.003434 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 108.12K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pitaya เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pitaya เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000418393
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pitaya เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pitaya เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+1.73%
|30 วัน
|$ -0.0000418393
|-38.67%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.
Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC
