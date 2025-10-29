Pi Network Dog ราคา (PIDOG)
-4.44%
-4.91%
-15.43%
-15.43%
ราคาเรียลไทม์ Pi Network Dog (PIDOG) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPIDOG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PIDOG คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PIDOG มีการเปลี่ยนแปลง -4.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.91% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -15.43% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pi Network Dog คือ $ 212.45K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PIDOG คือ 5.23T โดยมีอุปทานรวมที่ 31415828112929.29 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.28M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pi Network Dog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pi Network Dog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pi Network Dog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pi Network Dog เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-4.91%
|30 วัน
|$ 0
|-31.78%
|60 วัน
|$ 0
|+4.91%
|90 วัน
|$ 0
|--
PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.
By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.
