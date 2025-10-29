ราคาปัจจุบัน Patience Token วันนี้ คือ 3.61 USD ติดตามการอัปเดตราคา PATIENCE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PATIENCE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Patience Token วันนี้ คือ 3.61 USD ติดตามการอัปเดตราคา PATIENCE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PATIENCE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PATIENCE

ข้อมูลราคา PATIENCE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PATIENCE

โทเคโนมิกส์ PATIENCE

การคาดการณ์ราคา PATIENCE

Patience Token โลโก้

Patience Token ราคา (PATIENCE)

ราคาปัจจุบัน 1 PATIENCE เป็น USD

$3.61
$3.61$3.61
-0.80%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม
USD
Patience Token (PATIENCE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:29:07 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Patience Token (PATIENCE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 3.52
$ 3.52$ 3.52
ต่ำสุด 24h
$ 3.65
$ 3.65$ 3.65
สูงสุด 24h

$ 3.52
$ 3.52$ 3.52

$ 3.65
$ 3.65$ 3.65

$ 7.6
$ 7.6$ 7.6

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

+0.12%

-0.84%

+8.20%

+8.20%

ราคาเรียลไทม์ Patience Token (PATIENCE) คือ $3.61 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPATIENCE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 3.52 และราคาสูงสุด $ 3.65 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PATIENCE คือ $ 7.6 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.94

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PATIENCE มีการเปลี่ยนแปลง +0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.84% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.20% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Patience Token (PATIENCE) ข้อมูลการตลาด

$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M

--
----

$ 28.08M
$ 28.08M$ 28.08M

1.63M
1.63M 1.63M

7,777,777.0
7,777,777.0 7,777,777.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Patience Token คือ $ 5.90M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PATIENCE คือ 1.63M โดยมีอุปทานรวมที่ 7777777.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 28.08M

ประวัติราคา Patience Token (PATIENCE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Patience Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.030715592968615
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Patience Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.8372210920
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Patience Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.7898124060
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Patience Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.1243689976515877

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.030715592968615-0.84%
30 วัน$ +0.8372210920+23.19%
60 วัน$ -0.7898124060-21.87%
90 วัน$ +0.1243689976515877+3.57%

อะไรคือ Patience Token (PATIENCE)

PATIENCE is a hyper deflationary utility token within the TOBYWORLD ecosystem that rewards long‑term commitment to the toby eco system. Holding or finding PATIENCE unlocks higher yields on the forthcoming sacred tokens and whitelists owners for future lore‑land NFT mints in TobyWorld, making PATIENCE the time‑key that ties TOBY, Taboshi Leafs, and SATOSWAP together. It is easy to claim but difficult to own.

Patience Token (PATIENCE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Patience Token (USD)

Patience Token (PATIENCE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Patience Token (PATIENCE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Patience Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Patience Token ตอนนี้!

PATIENCE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Patience Token (PATIENCE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Patience Token (PATIENCE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PATIENCEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Patience Token (PATIENCE)

วันนี้ Patience Token (PATIENCE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PATIENCE เป็นUSD คือ 3.61 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PATIENCE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PATIENCE เป็น USD คือ $ 3.61 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Patience Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PATIENCE คือ $ 5.90M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PATIENCE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PATIENCE คือ 1.63M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PATIENCE คือเท่าใด?
PATIENCE ถึงราคา ATH ที่ 7.6 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PATIENCE คือเท่าไร?
PATIENCE ถึงราคา ATL ที่ 1.94 USD
ปริมาณการเทรดของ PATIENCE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PATIENCE คือ -- USD
ปีนี้ PATIENCE จะสูงขึ้นอีกไหม?
PATIENCE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PATIENCE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
