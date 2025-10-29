ราคาปัจจุบัน OneRing วันนี้ คือ 0.00785916 USD ติดตามการอัปเดตราคา RING เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RING ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน OneRing วันนี้ คือ 0.00785916 USD ติดตามการอัปเดตราคา RING เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RING ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

OneRing โลโก้

OneRing ราคา (RING)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RING เป็น USD

-7.30%1D
USD
OneRing (RING) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:44:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา OneRing (RING) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
$ 0.00841129
$ 0.00841129$ 0.00841129
สูงสุด 24h

-2.56%

-6.11%

-3.16%

-3.16%

ราคาเรียลไทม์ OneRing (RING) คือ $0.00785916 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRING ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00781385 และราคาสูงสุด $ 0.00841129 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RING คือ $ 4.81 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00215211

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RING มีการเปลี่ยนแปลง -2.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.11% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.16% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

OneRing (RING) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OneRing คือ $ 53.17K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RING คือ 6.80M โดยมีอุปทานรวมที่ 94753393.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 740.39K

ประวัติราคา OneRing (RING) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา OneRing เป็น USD เท่ากับ $ -0.000512012570611135
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OneRing เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011764109
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OneRing เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003177992
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OneRing เป็น USD เท่ากับ $ -0.001927124727094502

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000512012570611135-6.11%
30 วัน$ -0.0011764109-14.96%
60 วัน$ -0.0003177992-4.04%
90 วัน$ -0.001927124727094502-19.69%

อะไรคือ OneRing (RING)

One Ring is a Multi-Chain Cross-Stable Yield Optimizer Platform. Forget about spending hours looking for the best farms out there.

One Ring Protocol searches through Polygon, Binance Smart Chain, Fantom and Avax for the best yields possible on your deposits. Deposit any stablecoin, including Stable LP tokens. One ring will automatically switch to the Stables with best yields.

All profits generated get auto-compounded to leverage your profits.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา OneRing (USD)

OneRing (RING) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ OneRing (RING) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ OneRing

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา OneRing ตอนนี้!

RING เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ OneRing (RING)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ OneRing (RING) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RINGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OneRing (RING)

วันนี้ OneRing (RING) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RING เป็นUSD คือ 0.00785916 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RING เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RING เป็น USD คือ $ 0.00785916 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ OneRing คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RING คือ $ 53.17K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RING คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RING คือ 6.80M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RING คือเท่าใด?
RING ถึงราคา ATH ที่ 4.81 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RING คือเท่าไร?
RING ถึงราคา ATL ที่ 0.00215211 USD
ปริมาณการเทรดของ RING คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RING คือ -- USD
ปีนี้ RING จะสูงขึ้นอีกไหม?
RING อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RING เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:44:41 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

