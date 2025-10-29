Official PPshow ราคา (PP)
+0.34%
-9.41%
+121.02%
+121.02%
ราคาเรียลไทม์ Official PPshow (PP) คือ $0.00301915 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00283116 และราคาสูงสุด $ 0.00340619 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PP คือ $ 0.00379033 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00122364
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PP มีการเปลี่ยนแปลง +0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -9.41% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +121.02% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Official PPshow คือ $ 1.51M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PP คือ 501.97M โดยมีอุปทานรวมที่ 801969565.023259 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.41M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Official PPshow เป็น USD เท่ากับ $ -0.000313659941919827
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Official PPshow เป็น USD เท่ากับ $ +0.0013179915
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Official PPshow เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002172598
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Official PPshow เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000313659941919827
|-9.41%
|30 วัน
|$ +0.0013179915
|+43.65%
|60 วัน
|$ -0.0002172598
|-7.19%
|90 วัน
|$ 0
|--
$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end.
This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.
