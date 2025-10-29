ราคาปัจจุบัน ODIN Tools วันนี้ คือ 0.00434202 USD ติดตามการอัปเดตราคา ODIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ODIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ODIN Tools วันนี้ คือ 0.00434202 USD ติดตามการอัปเดตราคา ODIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ODIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ODIN

ข้อมูลราคา ODIN

เอกสารไวท์เปเปอร์ ODIN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ODIN

โทเคโนมิกส์ ODIN

การคาดการณ์ราคา ODIN

ODIN Tools โลโก้

ODIN Tools ราคา (ODIN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ODIN เป็น USD

$0.00434202
$0.00434202$0.00434202
-3.60%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
ODIN Tools (ODIN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:02:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ODIN Tools (ODIN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00433615
$ 0.00433615$ 0.00433615
ต่ำสุด 24h
$ 0.00459718
$ 0.00459718$ 0.00459718
สูงสุด 24h

$ 0.00433615
$ 0.00433615$ 0.00433615

$ 0.00459718
$ 0.00459718$ 0.00459718

$ 0.00779732
$ 0.00779732$ 0.00779732

$ 0.00201723
$ 0.00201723$ 0.00201723

-2.04%

-3.65%

+41.91%

+41.91%

ราคาเรียลไทม์ ODIN Tools (ODIN) คือ $0.00434202 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดODIN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00433615 และราคาสูงสุด $ 0.00459718 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ODIN คือ $ 0.00779732 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00201723

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ODIN มีการเปลี่ยนแปลง -2.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.65% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +41.91% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ODIN Tools (ODIN) ข้อมูลการตลาด

$ 325.04K
$ 325.04K$ 325.04K

--
----

$ 401.02K
$ 401.02K$ 401.02K

74.86M
74.86M 74.86M

92,358,295.27337754
92,358,295.27337754 92,358,295.27337754

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ODIN Tools คือ $ 325.04K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ODIN คือ 74.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 92358295.27337754 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 401.02K

ประวัติราคา ODIN Tools (ODIN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ODIN Tools เป็น USD เท่ากับ $ -0.000164732919150781
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ODIN Tools เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003849443
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ODIN Tools เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006822698
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ODIN Tools เป็น USD เท่ากับ $ +0.000341620330860608

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000164732919150781-3.65%
30 วัน$ -0.0003849443-8.86%
60 วัน$ -0.0006822698-15.71%
90 วัน$ +0.000341620330860608+8.54%

อะไรคือ ODIN Tools (ODIN)

ODIN is a comprehensive crypto toolkit built to help projects grow and protect their communities.. It offers features to help increase volume, improve rankings, generate Dexscreener visibility, and protect communities through anti-scam bots and secure launch utilities. Designed for both new and existing teams, ODIN equips developers with accessible, effective tools to build momentum and maintain trust in an increasingly competitive space.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ODIN Tools (USD)

ODIN Tools (ODIN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ODIN Tools (ODIN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ODIN Tools

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ODIN Tools ตอนนี้!

ODIN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ODIN Tools (ODIN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ODIN Tools (ODIN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ODINโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ODIN Tools (ODIN)

วันนี้ ODIN Tools (ODIN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ODIN เป็นUSD คือ 0.00434202 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ODIN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ODIN เป็น USD คือ $ 0.00434202 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ODIN Tools คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ODIN คือ $ 325.04K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ODIN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ODIN คือ 74.86M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ODIN คือเท่าใด?
ODIN ถึงราคา ATH ที่ 0.00779732 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ODIN คือเท่าไร?
ODIN ถึงราคา ATL ที่ 0.00201723 USD
ปริมาณการเทรดของ ODIN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ODIN คือ -- USD
ปีนี้ ODIN จะสูงขึ้นอีกไหม?
ODIN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ODIN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:02:57 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

