ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ANA

ข้อมูลราคา ANA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ANA

โทเคโนมิกส์ ANA

การคาดการณ์ราคา ANA

Nirvana ANA ราคา (ANA)

ราคาปัจจุบัน 1 ANA เป็น USD

$4.27
$4.27$4.27
+0.10%1D
Nirvana ANA (ANA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:27:04 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Nirvana ANA (ANA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 4.25
$ 4.25$ 4.25
ต่ำสุด 24h
$ 4.27
$ 4.27$ 4.27
สูงสุด 24h

$ 4.25
$ 4.25$ 4.25

$ 4.27
$ 4.27$ 4.27

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

$ 3.9
$ 3.9$ 3.9

+0.00%

+0.17%

-1.38%

-1.38%

ราคาเรียลไทม์ Nirvana ANA (ANA) คือ $4.27 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดANA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 4.25 และราคาสูงสุด $ 4.27 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ANA คือ $ 5.22 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 3.9

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ANA มีการเปลี่ยนแปลง +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.38% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Nirvana ANA (ANA) ข้อมูลการตลาด

$ 32.66M
$ 32.66M$ 32.66M

--
----

$ 32.66M
$ 32.66M$ 32.66M

7.66M
7.66M 7.66M

7,658,038.998586
7,658,038.998586 7,658,038.998586

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nirvana ANA คือ $ 32.66M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ANA คือ 7.66M โดยมีอุปทานรวมที่ 7658038.998586 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 32.66M

ประวัติราคา Nirvana ANA (ANA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nirvana ANA เป็น USD เท่ากับ $ +0.00734132
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nirvana ANA เป็น USD เท่ากับ $ -0.3848542460
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nirvana ANA เป็น USD เท่ากับ $ -0.2631238050
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nirvana ANA เป็น USD เท่ากับ $ -0.340290335792753

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00734132+0.17%
30 วัน$ -0.3848542460-9.01%
60 วัน$ -0.2631238050-6.16%
90 วัน$ -0.340290335792753-7.38%

อะไรคือ Nirvana ANA (ANA)

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา Nirvana ANA (USD)

Nirvana ANA (ANA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Nirvana ANA (ANA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Nirvana ANA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Nirvana ANA ตอนนี้!

ANA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Nirvana ANA (ANA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Nirvana ANA (ANA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ANAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nirvana ANA (ANA)

วันนี้ Nirvana ANA (ANA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ANA เป็นUSD คือ 4.27 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ANA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ANA เป็น USD คือ $ 4.27 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Nirvana ANA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ANA คือ $ 32.66M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ANA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ANA คือ 7.66M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ANA คือเท่าใด?
ANA ถึงราคา ATH ที่ 5.22 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ANA คือเท่าไร?
ANA ถึงราคา ATL ที่ 3.9 USD
ปริมาณการเทรดของ ANA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ANA คือ -- USD
ปีนี้ ANA จะสูงขึ้นอีกไหม?
ANA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ANA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:27:04 (UTC+8)

