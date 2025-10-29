ราคาปัจจุบัน NEMA วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา NEMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NEMA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน NEMA วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา NEMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NEMA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEMA

ข้อมูลราคา NEMA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NEMA

โทเคโนมิกส์ NEMA

การคาดการณ์ราคา NEMA

NEMA โลโก้

NEMA ราคา (NEMA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NEMA เป็น USD

$0.00032663
$0.00032663$0.00032663
-33.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
NEMA (NEMA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:01:17 (UTC+8)

ข้อมูลราคา NEMA (NEMA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00195976
$ 0.00195976$ 0.00195976

$ 0
$ 0$ 0

+2.46%

-33.63%

+96.99%

+96.99%

ราคาเรียลไทม์ NEMA (NEMA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNEMA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NEMA คือ $ 0.00195976 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NEMA มีการเปลี่ยนแปลง +2.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -33.63% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +96.99% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

NEMA (NEMA) ข้อมูลการตลาด

$ 307.72K
$ 307.72K$ 307.72K

--
----

$ 324.20K
$ 324.20K$ 324.20K

942.09M
942.09M 942.09M

992,550,402.152603
992,550,402.152603 992,550,402.152603

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NEMA คือ $ 307.72K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NEMA คือ 942.09M โดยมีอุปทานรวมที่ 992550402.152603 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 324.20K

ประวัติราคา NEMA (NEMA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NEMA เป็น USD เท่ากับ $ -0.000165550818659873
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NEMA เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NEMA เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NEMA เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000165550818659873-33.63%
30 วัน$ 0+40.14%
60 วัน$ 0-57.84%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ NEMA (NEMA)

Project Nema is a research initiative enhancing AI memory and companionship by integrating the C. elegans neural connectome with a large language model (LLM). The LLM translates human language to interact with the worm's simulated brain, addressing LLMs' lack of persistent emotional or psychological states beyond context windows. This creates a stable, evolving neural state that retains history across sessions. For example, user inputs like "good morning Nema" fetch state and history for processing. Utilities include companionship, where Nema acts as the LLM's "soul" for long-term personality building, and dynamic adaptation mimicking life. It also aims to boost LLM outputs via extended memory. The project involves user management and visualizations.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา NEMA (USD)

NEMA (NEMA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ NEMA (NEMA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ NEMA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา NEMA ตอนนี้!

NEMA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ NEMA (NEMA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ NEMA (NEMA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NEMAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NEMA (NEMA)

วันนี้ NEMA (NEMA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NEMA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NEMA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NEMA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ NEMA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NEMA คือ $ 307.72K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NEMA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NEMA คือ 942.09M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NEMA คือเท่าใด?
NEMA ถึงราคา ATH ที่ 0.00195976 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NEMA คือเท่าไร?
NEMA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ NEMA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NEMA คือ -- USD
ปีนี้ NEMA จะสูงขึ้นอีกไหม?
NEMA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NEMA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:01:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NEMA (NEMA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

