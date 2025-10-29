ราคาปัจจุบัน Moon Rocks วันนี้ คือ 0.00099037 USD ติดตามการอัปเดตราคา MROCKS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MROCKS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Moon Rocks วันนี้ คือ 0.00099037 USD ติดตามการอัปเดตราคา MROCKS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MROCKS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MROCKS

ข้อมูลราคา MROCKS

เอกสารไวท์เปเปอร์ MROCKS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MROCKS

โทเคโนมิกส์ MROCKS

การคาดการณ์ราคา MROCKS

Moon Rocks โลโก้

Moon Rocks ราคา (MROCKS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MROCKS เป็น USD

$0.00099037
$0.00099037
+5.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Moon Rocks (MROCKS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:25:46 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Moon Rocks (MROCKS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0008773
$ 0.0008773
ต่ำสุด 24h
$ 0.00099046
$ 0.00099046
สูงสุด 24h

$ 0.0008773
$ 0.0008773

$ 0.00099046
$ 0.00099046

$ 0.00798221
$ 0.00798221

$ 0.00084629
$ 0.00084629

+7.01%

+5.55%

-4.99%

-4.99%

ราคาเรียลไทม์ Moon Rocks (MROCKS) คือ $0.00099037 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMROCKS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0008773 และราคาสูงสุด $ 0.00099046 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MROCKS คือ $ 0.00798221 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00084629

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MROCKS มีการเปลี่ยนแปลง +7.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +5.55% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.99% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Moon Rocks (MROCKS) ข้อมูลการตลาด

$ 990.46K
$ 990.46K

--
--

$ 990.46K
$ 990.46K

1000.00M
1000.00M

999,995,495.2004079
999,995,495.2004079

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Moon Rocks คือ $ 990.46K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MROCKS คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999995495.2004079 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 990.46K

ประวัติราคา Moon Rocks (MROCKS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Moon Rocks เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moon Rocks เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005102482
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moon Rocks เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004669147
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moon Rocks เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002515150767313692

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+5.55%
30 วัน$ -0.0005102482-51.52%
60 วัน$ -0.0004669147-47.14%
90 วัน$ -0.0002515150767313692-20.25%

อะไรคือ Moon Rocks (MROCKS)

Moonsters is the first ever animated 404 in ALL of crypto, blending ultra HQ animated NFT art with a Solana token and never before seen RWAs. The ecosystem consist of 10,000 animated Hybrid NFTs on the Solana blockchain, conversion pool, token, P2E game, RWA’s such as the Moonsters stage bus & monster truck, Meteora Stake2Earn pool, HQ merch & much more. Moonsters is constantly doing the undone in the Web3 & Web2 space.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Moon Rocks (USD)

Moon Rocks (MROCKS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Moon Rocks (MROCKS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Moon Rocks

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Moon Rocks ตอนนี้!

MROCKS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Moon Rocks (MROCKS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Moon Rocks (MROCKS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MROCKSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Moon Rocks (MROCKS)

วันนี้ Moon Rocks (MROCKS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MROCKS เป็นUSD คือ 0.00099037 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MROCKS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MROCKS เป็น USD คือ $ 0.00099037 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Moon Rocks คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MROCKS คือ $ 990.46K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MROCKS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MROCKS คือ 1000.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MROCKS คือเท่าใด?
MROCKS ถึงราคา ATH ที่ 0.00798221 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MROCKS คือเท่าไร?
MROCKS ถึงราคา ATL ที่ 0.00084629 USD
ปริมาณการเทรดของ MROCKS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MROCKS คือ -- USD
ปีนี้ MROCKS จะสูงขึ้นอีกไหม?
MROCKS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MROCKS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:25:46 (UTC+8)

$115,080.00

$4,138.29

$0.03690

$200.26

$3.9129

$4,138.29

$115,080.00

$200.26

$2.6689

$0.20160

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.009010

$1.645

$0.0000000492

$0.007400

$0.00180

$0.0127

$0.0000000000000000072

