MicroBuy Bot (MICROBUY) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา MicroBuy Bot (MICROBUY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00189287
$ 0.00189287$ 0.00189287

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

-0.83%

-23.07%

-23.07%

ราคาเรียลไทม์ MicroBuy Bot (MICROBUY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMICROBUY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MICROBUY คือ $ 0.00189287 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MICROBUY มีการเปลี่ยนแปลง -0.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -23.07% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

MicroBuy Bot (MICROBUY) ข้อมูลการตลาด

$ 35.48K
$ 35.48K$ 35.48K

--
----

$ 35.48K
$ 35.48K$ 35.48K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.9999999
999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MicroBuy Bot คือ $ 35.48K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MICROBUY คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999999.9999999 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 35.48K

ประวัติราคา MicroBuy Bot (MICROBUY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MicroBuy Bot เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MicroBuy Bot เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MicroBuy Bot เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MicroBuy Bot เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.83%
30 วัน$ 0-89.11%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ MicroBuy Bot (MICROBUY)

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH.

Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth.

By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

MicroBuy Bot (MICROBUY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา MicroBuy Bot (USD)

MicroBuy Bot (MICROBUY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ MicroBuy Bot (MICROBUY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ MicroBuy Bot

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา MicroBuy Bot ตอนนี้!

MICROBUY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ MicroBuy Bot (MICROBUY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MicroBuy Bot (MICROBUY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MICROBUYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MicroBuy Bot (MICROBUY)

วันนี้ MicroBuy Bot (MICROBUY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MICROBUY เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MICROBUY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MICROBUY เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ MicroBuy Bot คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MICROBUY คือ $ 35.48K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MICROBUY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MICROBUY คือ 1000.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MICROBUY คือเท่าใด?
MICROBUY ถึงราคา ATH ที่ 0.00189287 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MICROBUY คือเท่าไร?
MICROBUY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MICROBUY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MICROBUY คือ -- USD
ปีนี้ MICROBUY จะสูงขึ้นอีกไหม?
MICROBUY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MICROBUY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
